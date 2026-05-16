Getty Images Sport
Traduzido por
O retorno de Manuel Neuer à seleção alemã é considerado “um tapa na cara”, já que a lenda do Bayern critica a decisão de Julian Nagelsmann de convocar o goleiro aposentado para a seleção na Copa do Mundo
Matthaus critica decisão que é um verdadeiro tapa na cara
Matthaus não mediu palavras ao avaliar a situação, sugerindo que reintegrar Neuer no último minuto é um grande insulto aos jogadores que atuaram durante a campanha de qualificação. Em entrevista à Sky, ele expressou suas preocupações sobre a forma como o atual goleiro titular, Oliver Baumann, tem sido tratado.
“Não sei que conversas ocorreram”, disse Matthaus. “É um tapa na cara de Oliver Baumann, especialmente se você ainda não falou com ele. Você deveria tê-lo preparado para isso – do ponto de vista humano, você até precisava fazer isso. Manuel Neuer deve, é claro, também dar a Julian Nagelsmann a confirmação de que está disponível. É tudo especulação. O melhor goleiro é Manuel Neuer; ele também mostrou isso. Baumann fez ótimas partidas.”
- AFP
Confiança e transparência sob o microscópio
O momento em que a decisão foi tomada é particularmente delicado, faltando apenas alguns dias para a divulgação da lista definitiva de convocados. Matthäus continua preocupado com o fato de que a falta de transparência de Nagelsmann possa abalar a confiança dentro do vestiário, especialmente entre os goleiros que permaneceram fiéis à seleção nacional enquanto Neuer esteve afastado.
Quando questionado se ainda viajaria para o torneio se estivesse na posição de Baumann, Matthaus foi direto. Ele afirmou: “Se você for sincero comigo, sim. Se eu descobrir no último momento, vou pensar se ainda posso confiar nesse técnico. Esta já é uma relação de confiança. Estamos especulando e não sabemos todos os detalhes. Mas seria importante, do ponto de vista humano, conversar com Baumann.”
Hamann e Ballack se pronunciam sobre o retorno
Hamann juntou-se ao coro de críticas, estabelecendo uma distinção clara entre a situação de Neuer e retornos anteriores de grande repercussão, como o de Toni Kroos. Hamann acredita que premiar um jogador que não participou das eliminatórias passa uma mensagem errada para o restante do elenco antes de um torneio tão importante.
“Eu não faria isso”, explicou Hamann. “Baumann disputou a fase de qualificação. Isso é diferente do caso de Toni Kroos, quando não houve eliminatórias. Mas agora, após o último dia da temporada, dizer: ‘Neuer está de volta’, não acho que seja uma boa ideia.”
Enquanto isso, Ballack disse à DAZN: “Os sinais de que ele estará lá estão se intensificando. Se ele estiver lá, será o titular.”
- Getty Images Sport
Neuer se recusa a comentar
Neuer se recusou a comentar sobre a situação de Baumann em relação ao seu retorno à seleção nacional, após a vitória do Bayern de Munique por 5 a 1 sobre o Colônia na última rodada da temporada da Bundesliga. “Para mim, isso não é assunto hoje. Hoje estamos comemorando o título; na próxima semana temos uma tarefa muito importante na Copa”, comentou ele.
Quando questionado se seria uma afronta ao goleiro do Hoffenheim caso ele assumisse a titularidade, Baumann respondeu: “Não posso dizer nada sobre isso. Pergunte ao [Nagelsmann] hoje à noite; ele estará no Sportstudio. Essa não é uma pergunta para mim.”