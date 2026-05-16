O retorno de Manuel Neuer à seleção alemã é considerado “um tapa na cara”, já que a lenda do Bayern critica a decisão de Julian Nagelsmann de convocar o goleiro aposentado para a seleção na Copa do Mundo

Matthaus não mediu palavras ao avaliar a situação, sugerindo que reintegrar Neuer no último minuto é um grande insulto aos jogadores que atuaram durante a campanha de qualificação. Em entrevista à Sky, ele expressou suas preocupações sobre a forma como o atual goleiro titular, Oliver Baumann, tem sido tratado.

“Não sei que conversas ocorreram”, disse Matthaus. “É um tapa na cara de Oliver Baumann, especialmente se você ainda não falou com ele. Você deveria tê-lo preparado para isso – do ponto de vista humano, você até precisava fazer isso. Manuel Neuer deve, é claro, também dar a Julian Nagelsmann a confirmação de que está disponível. É tudo especulação. O melhor goleiro é Manuel Neuer; ele também mostrou isso. Baumann fez ótimas partidas.”