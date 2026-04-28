O retorno de José Mourinho ao Real Madrid está confirmado! Florentino Pérez prefere o técnico do Benfica para substituir Álvaro Arbeloa como treinador

Mourinho está sendo fortemente associado a um retorno sensacional ao Real Madrid, enquanto o clube se prepara para uma mudança na comissão técnica. Embora o experiente técnico esteja atualmente sob contrato com o Benfica, o The Athletic indicou que Pérez o identificou como o principal candidato para assumir o comando da equipe principal neste verão.

A possível contratação ocorre em um momento em que o clube busca um vencedor comprovado para estabilizar um projeto que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência. Mourinho, que treinou os Merengues entre 2010 e 2013, mantém uma relação próxima com Pérez. Sua disponibilidade é facilitada por uma cláusula específica em seu contrato com o Benfica, que supostamente permite a rescisão por uma taxa na casa dos €3 milhões dentro de dez dias após o fim da temporada.