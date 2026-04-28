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O retorno de José Mourinho ao Real Madrid está confirmado! Florentino Pérez prefere o técnico do Benfica para substituir Álvaro Arbeloa como treinador
Mourinho pode voltar ao Bernabéu
Mourinho está sendo fortemente associado a um retorno sensacional ao Real Madrid, enquanto o clube se prepara para uma mudança na comissão técnica. Embora o experiente técnico esteja atualmente sob contrato com o Benfica, o The Athletic indicou que Pérez o identificou como o principal candidato para assumir o comando da equipe principal neste verão.
A possível contratação ocorre em um momento em que o clube busca um vencedor comprovado para estabilizar um projeto que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência. Mourinho, que treinou os Merengues entre 2010 e 2013, mantém uma relação próxima com Pérez. Sua disponibilidade é facilitada por uma cláusula específica em seu contrato com o Benfica, que supostamente permite a rescisão por uma taxa na casa dos €3 milhões dentro de dez dias após o fim da temporada.
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Pérez identifica o sucessor de Arbeloa
O que motivou essa busca foram as dúvidas sobre o futuro de Arbeloa como técnico titular no Santiago Bernabéu. Arbeloa foi nomeado técnico principal em janeiro de 2026, após a demissão de Xabi Alonso, mas tem enfrentado dificuldades para reverter a situação da equipe. Com o Real Madrid prestes a encerrar a segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante, é provável que Pérez opte por uma figura de elite e de grande prestígio para restaurar a competitividade do clube.
Embora Arbeloa continue sendo uma figura respeitada dentro da estrutura do clube, a diretoria acredita que o time principal precisa de alguém mais experiente para conduzir a transição de jovens talentos para jogadores de nível mundial. Pérez vê a abordagem psicológica e os padrões intransigentes de Mourinho como o remédio ideal para a atual falta de garra do time. O presidente estaria liderando pessoalmente o processo de contratação, assim como fez em intervenções anteriores durante períodos de alta pressão para o clube.
O legado duradouro de Mourinho em Madri
Durante sua primeira passagem pela Espanha, Mourinho ficou famoso por quebrar o domínio do Barcelona de Pep Guardiola, conquistando o título da La Liga 2011-12 com um recorde de 100 pontos e 121 gols. Sua gestão foi marcada por um estilo agressivo de contra-ataque e uma resiliência mental que levou o Real Madrid a três semifinais consecutivas da Liga dos Campeões. Apesar de uma saída controversa em 2013, muitos torcedores consideram sua era um ponto de virada que restaurou o status do Real Madrid como potência global.
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Não é o único candidato
Espera-se que a decisão final sobre o próximo técnico do Real seja anunciada logo após o término das temporadas nacionais. Arbeloa deverá comandar os jogos restantes até que seja feito o anúncio oficial sobre a nova direção, embora Mourinho não seja unanimemente a escolha mais cotada entre os nomes em disputa. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também tem sido cotado para o cargo, assim como Sebastian Hoeness, do Stuttgart, enquanto o site The Athletic informou que o técnico da seleção dos EUA, Mauricio Pochettino, está sendo considerado pelo Bernabéu.