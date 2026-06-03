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Ella Toone England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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O retorno de Ella Toone após a lesão não poderia ter vindo em melhor hora para as Lionesses da Inglaterra

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Especiais e Opinião

A última participação de Ella Toone com a camisa da Inglaterra foi memorável. Em Wembley, diante de quase 75 mil torcedores, a estrela do Manchester United deu três assistências e marcou um gol na goleada de 8 a 0 sobre a China, enquanto as Lionesses exibiam o troféu do Campeonato Europeu por todo o país. Agora, pela primeira vez em 2026, ela está de volta à seleção e pronta para dar um impulso oportuno antes do grande confronto de sexta-feira contra a Espanha.

Há muito em jogo em Maiorca daqui a alguns dias. A Inglaterra lidera atualmente o seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, ocupando a única vaga de classificação automática disponível. Um ponto contra as campeãs mundiais, a quem derrotaram em Wembley em abril e na final do Euro 2025 em julho passado, garantiria uma vaga no torneio do próximo verão, enquanto condenaria a Espanha à repescagem. É um jogo de enorme importância.

É um jogo que as Lionesses encaram logo após receberem más notícias. A capitã Leah Williamson está ausente novamente, não tendo se recuperado a tempo de uma lesão no tendão da coxa para a partida, enquanto a condição física de Lauren James ainda é uma incógnita. A estrela do Chelsea sofreu uma pequena lesão na semana passada e não está claro se ela participará da próxima convocação.

Felizmente, porém, também houve boas notícias, com Toone de volta à convocação de Sarina Wiegman pela primeira vez neste ano. A função da camisa 10 é curiosa nesta seleção inglesa, por várias razões, e a meia do Manchester United traz confiabilidade, experiência e muita qualidade para reforçar a equipe antes de uma semana decisiva.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Falta de profundidade

    Quando Wiegman revelou a convocação para a última concentração da Inglaterra, houve uma surpresa. Erica Parkinson, a jogadora de 17 anos que atua no Valadares Gaia, em Portugal, foi incluída, tornando-se a mais jovem convocada para as Lionesses na era Wiegman.

    Parte do motivo, é claro, foi o talento de Parkinson. Nomeada Jovem Jogadora do Ano na primeira divisão portuguesa na última temporada e se destacando nas seleções juvenis da Inglaterra, ela era a próxima na fila para uma oportunidade na seleção principal, já que Wiegman continuava a tendência de olhar para a próxima geração e promover jogadoras ao longo do caminho.

    Outra razão, porém, foi a falta de opções na posição de camisa 10 na época, com Wiegman buscando ativamente ampliar a profundidade do elenco com a convocação de Parkinson, embora reconhecendo que era improvável que ela chegasse e deixasse uma marca imediata em uma concentração que incluía um confronto com a Espanha.

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  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    Lesões, tempo de jogo e mudanças de posição

    Na época, Toone estava fora da equipe, assim como Grace Clinton, que não foi convocada para os jogos desta semana devido à falta de tempo de jogo no Manchester City.

    “Há muita concorrência e eu simplesmente não vi o suficiente dela em campo”, explicou a técnica da Inglaterra quando questionada sobre a ausência de Clinton. “Todos sabemos que ela é uma jogadora muito talentosa, mas preciso ver um pouco mais dela também.”

    Enquanto isso, Jess Park, outra opção para a posição, tem jogado pela ponta no United, e há preocupações com a condição física de James, o que pode reduzir ainda mais as opções de Wiegman nesta semana.

  • Ella Toone Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Devolução dentro do prazo

    O retorno de Toone chega, portanto, na hora certa. A meio-campista passou os primeiros quatro meses de 2026 afastada dos gramados devido a uma lesão no quadril, perdendo alguns jogos importantes enquanto o United era eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final e perdia a final da Copa da Liga, antes de sua campanha na Superliga Feminina chegar a um final decepcionante.

    Ela conseguiu voltar aos gramados nas últimas semanas, fazendo sua primeira partida como titular do ano no empate com o Brighton no início de maio, antes de jogar os 90 minutos pela primeira vez desde 14 de dezembro na derrota para o Chelsea na última rodada da campanha da WSL. A jogadora de 26 anos participou então do torneio World Sevens na semana passada, aprimorando ainda mais seu jogo antes desta pausa para os jogos internacionais.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Opção de boas-vindas

    É improvável que Toone esteja em plena forma. Ao falar sobre isso no anúncio da convocação do mês passado, Wiegman mostrou-se incerta quanto ao estado físico da meio-campista quando chegasse a pausa para os jogos internacionais. “Pelo que vi, acho que parece bom”, acrescentou ela. “Será que ela consegue jogar 90 minutos no mais alto nível? Não sei, mas sei que ela consegue jogar.”

    Isso ficou claro mesmo nas poucas oportunidades que Toone teve no final da temporada da WSL. Ela deu dois passes decisivos saindo do banco contra o Tottenham no final de abril, em menos de meia hora, e mostrou-se ainda mais promissora com sua atuação como armadora nas duas partidas como titular que se seguiram.

    Com Clinton fora da convocação, Park atuando mais como ponta e a disponibilidade de James em dúvida, a simples presença de Toone é um impulso à medida que o confronto de sexta-feira contra a Espanha se aproxima.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Substituto de impacto?

    É possível que Wiegman opte por escalar Lucia Kendall novamente no meio-campo, ao lado de Keira Walsh e Georgia Stanway. A estrela do Aston Villa foi escalada quando a Espanha visitou Wembley em abril e justificou sua escolha, apresentando uma atuação determinada que rendeu muitos elogios da treinadora. Considerando que Toone só voltou recentemente, essa pode ser a melhor opção.

    Wiegman tem então a opção de colocar em campo uma jogadora que, ao longo dos anos, proporcionou momentos decisivos em ocasiões importantes para a equipe. Trata-se de alguém que marcou gols em uma final do Campeonato Europeu, em uma semifinal da Copa do Mundo e na Finalissima. Toone tem a capacidade de dar grandes contribuições quando realmente importa, e Wiegman ficará encantada por tê-la disponível novamente enquanto avalia o plano de jogo e possíveis substituições para este confronto decisivo.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Ansioso para começar

    Toone também estará ansiosa para deixar sua marca. Ela perdeu alguns jogos importantes este ano e contou ao Indivisa, durante o tempo em que ficou fora de campo, o quanto isso foi difícil.

    “Há tantos altos e baixos. Para mim, esta temporada não tem sido a que eu queria, com as lesões. Como jogadora de futebol, tudo o que você quer é jogar, então, quando isso é tirado de você, é difícil”, disse ela. “É realmente difícil ser espectadora e assistir às meninas.

    Acho que em jogos em que você sente que poderia causar impacto ou mudar o rumo da partida, é muito difícil ficar sentada assistindo. Quero jogar cada minuto de cada partida. Estou louca para voltar a campo.”

    É essa a vontade que Toone levará para o estágio da Inglaterra nesta semana, ao retornar à ação em nível internacional e buscar deixar a marca que possa ajudar as Lionesses a garantirem a classificação automática para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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