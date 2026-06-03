Há muito em jogo em Maiorca daqui a alguns dias. A Inglaterra lidera atualmente o seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, ocupando a única vaga de classificação automática disponível. Um ponto contra as campeãs mundiais, a quem derrotaram em Wembley em abril e na final do Euro 2025 em julho passado, garantiria uma vaga no torneio do próximo verão, enquanto condenaria a Espanha à repescagem. É um jogo de enorme importância.

É um jogo que as Lionesses encaram logo após receberem más notícias. A capitã Leah Williamson está ausente novamente, não tendo se recuperado a tempo de uma lesão no tendão da coxa para a partida, enquanto a condição física de Lauren James ainda é uma incógnita. A estrela do Chelsea sofreu uma pequena lesão na semana passada e não está claro se ela participará da próxima convocação.

Felizmente, porém, também houve boas notícias, com Toone de volta à convocação de Sarina Wiegman pela primeira vez neste ano. A função da camisa 10 é curiosa nesta seleção inglesa, por várias razões, e a meia do Manchester United traz confiabilidade, experiência e muita qualidade para reforçar a equipe antes de uma semana decisiva.