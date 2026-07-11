Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O retorno de El Rakraki e a busca por um salvador... Como a seleção marroquina pode se beneficiar da Copa do Mundo de 2026?

Especiais e Opinião
Marrocos
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
M. Ouahbi
W. Regragui
Marrocos
França
Espanha
EUA

Os “Leões do Atlas” foram eliminados da Copa do Mundo nas quartas de final

A trajetória histórica da seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2026 poderia ter chegado ainda mais longe, não fosse o confronto com uma das seleções mais fortes da história do futebol.

A seleção do Marrocos foi eliminada da Copa do Mundo nas quartas de final, na quinta-feira passada, após a derrota por 2 a 0 para a França, não conseguindo repetir o feito da Copa do Mundo de 2022, quando ficou em quarto lugar.

  • O retorno de Al-Rakraki

    Ao analisar a diferença entre a seleção do Marrocos nas edições de 2022 e 2026, percebemos que a chave está nos técnicos: o ex-técnico Walid Regragui e o atual, Mohamed Wahbi.

    Em 2022, Walid Regragui adotou um estilo de jogo essencialmente defensivo, com o objetivo principal de não levar gols, antes de surpreender os adversários com contra-ataques fulminantes.

    Os “Leões do Atlas” conseguiram manter o gol intacto diante de duas das seleções mais fortes do mundo nas fases eliminatórias: empataram sem gols com a Espanha antes de se classificarem nos pênaltis e derrotaram a Portugal por 1 a 0.

    Mesmo na derrota para a França nas semifinais por 2 a 0, a partida não foi fácil, já que os “Galo” tiveram dificuldade para chegar à área do goleiro Yassine Bounou, e o Marrocos esteve perto de marcar em mais de uma ocasião.

    A situação foi totalmente diferente com o técnico Mohamed Wahbi, que adotou uma filosofia ofensiva, baseada em maior posse de bola e jogadas de ataque organizadas.

    No entanto, essa filosofia ofensiva careceu do aspecto defensivo, já que a seleção marroquina pareceu incapaz de proteger a meta de Yassine Bounou em muitas ocasiões, chegando até a sofrer dois gols do Haiti na fase de grupos.

    Durante o confronto contra a França, a filosofia ofensiva de Wahbi não conseguiu acompanhar o ritmo dos “Galo”, e a equipe também não conseguiu se manter firme defensivamente, já que a seleção marroquina parecia desmoronada desde o início da partida, em meio a ataques sucessivos à baliza de Bono.

    Portanto, a maior lição que Mohamed Wahbi deve aprender é voltar ao estilo de Walid Regragui ou, pelo menos, corrigir os erros em sua tática, a fim de garantir maior segurança na defesa no futuro.

    • Publicidade

  • Em busca de um salvador

    O problema não foi apenas defensivo, mas também ofensivo; apesar do estilo de jogo de Wahbi, que priorizava o domínio da bola, o técnico marroquino não encontrou um jogador capaz de transformar efetivamente esse domínio em gols.

    Wahbi contou com o meia Ismail Sibari como atacante falso durante o torneio, e ele se destacou por uma única jogada: os passes longos para os quais ele se movimentava com habilidade por trás das linhas defensivas.

    Apesar da eficácia dessa tática e do sucesso de Saibari em marcar três gols, ela não foi a ideal nem a mais adequada, já que ficou evidente a necessidade dos “Leões” de um atacante forte, capaz de disputar duelos terrestres e aéreos e converter oportunidades em gols.

    Talvez Ayub El Kaabi fosse quem possuísse essas qualidades, mas ele não conseguiu conquistar a confiança de Wahbi, enquanto Sofiane Rahimi não possuía esse potencial, o que revelou a deficiência da seleção marroquina em muitas jogadas.

    Mohamed Wahbi e sua comissão técnica terão que intensificar a busca por um novo atacante, a fim de liderar a seleção marroquina nas próximas competições.

  • Projeto de longo prazo

    Mas antes que Wahbi procure um atacante que garanta o poder ofensivo da seleção marroquina, é preciso garantir sua permanência nas próximas competições, sem que ele passe pelo que aconteceu com Walid El-Rakraki.

    Al-Rakraki deixou a seleção marroquina cerca de três meses antes da fase final da Copa do Mundo de 2026, o que gerou uma situação de instabilidade técnica na equipe, especialmente com os novos jogadores que Wahbi convocou para o elenco.

    A saída de El-Rakraki deveu-se principalmente à derrota na final da Copa Africana das Nações de 2025 contra o Senegal, antes da recuperação do título dois meses depois por meio de uma decisão disciplinar — situação à qual o próprio Wahbi pode estar sujeito.

    A seleção marroquina disputará duas edições da Copa Africana das Nações antes da Copa do Mundo de 2030, o que coloca Wahbi sob ameaça de demissão, caso os resultados não sejam satisfatórios, seja para a Federação Marroquina de Futebol, seja para a torcida.

    A Federação Marroquina de Futebol deverá aprender com a lição de El-Rakraki e garantir a Wahbi total segurança para permanecer no cargo até a Copa do Mundo de 2030, especialmente porque o torneio será realizado no Marrocos, em parceria com a Espanha e Portugal.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • A Revolução da Juventude

    Talvez o maior ganho desta Copa do Mundo tenha sido a significativa redução na média de idade dos jogadores da seleção marroquina, após as grandes mudanças que Mohamed Wahbi fez na escalação.

    A seleção marroquina teve a terceira menor média de idade na Copa do Mundo de 2026, atrás apenas da Costa do Marfim e do Equador, com 26,38 anos.

    Vários nomes jovens se destacaram na seleção marroquina, como o meio-campista Ayub Bouadi, de 18 anos, Bilal Al-Khnous, Shamsuddin Al-Talbi, Shadi Riad, Samir Al-Mrabet e Anas Salahuddin.

    Talvez nem todos esses jovens tenham tido um impacto evidente na seleção marroquina nesta edição da Copa do Mundo, mas esse impacto se tornará mais evidente nas próximas competições, especialmente na Copa do Mundo de 2030.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP