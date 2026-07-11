O retorno de El Rakraki e a busca por um salvador... Como a seleção marroquina pode se beneficiar da Copa do Mundo de 2026?

Ao analisar a diferença entre a seleção do Marrocos nas edições de 2022 e 2026, percebemos que a chave está nos técnicos: o ex-técnico Walid Regragui e o atual, Mohamed Wahbi.

Em 2022, Walid Regragui adotou um estilo de jogo essencialmente defensivo, com o objetivo principal de não levar gols, antes de surpreender os adversários com contra-ataques fulminantes.

Os “Leões do Atlas” conseguiram manter o gol intacto diante de duas das seleções mais fortes do mundo nas fases eliminatórias: empataram sem gols com a Espanha antes de se classificarem nos pênaltis e derrotaram a Portugal por 1 a 0.

Mesmo na derrota para a França nas semifinais por 2 a 0, a partida não foi fácil, já que os “Galo” tiveram dificuldade para chegar à área do goleiro Yassine Bounou, e o Marrocos esteve perto de marcar em mais de uma ocasião.

A situação foi totalmente diferente com o técnico Mohamed Wahbi, que adotou uma filosofia ofensiva, baseada em maior posse de bola e jogadas de ataque organizadas.

No entanto, essa filosofia ofensiva careceu do aspecto defensivo, já que a seleção marroquina pareceu incapaz de proteger a meta de Yassine Bounou em muitas ocasiões, chegando até a sofrer dois gols do Haiti na fase de grupos.

Durante o confronto contra a França, a filosofia ofensiva de Wahbi não conseguiu acompanhar o ritmo dos “Galo”, e a equipe também não conseguiu se manter firme defensivamente, já que a seleção marroquina parecia desmoronada desde o início da partida, em meio a ataques sucessivos à baliza de Bono.

Portanto, a maior lição que Mohamed Wahbi deve aprender é voltar ao estilo de Walid Regragui ou, pelo menos, corrigir os erros em sua tática, a fim de garantir maior segurança na defesa no futuro.