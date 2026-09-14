Al-Obaidi não foi o único jogador do Al-Hilal a fazer a torcida saudita lembrar de um craque estrangeiro famoso, pois Ahmed Hamza fez o mesmo, após o quarto gol que marcou nas redes do Neom.

O gol, que saiu aos 84 minutos, foi excepcional, com Ahmed Hamza conseguindo furar as defesas do Neom driblando mais de um jogador, após um arranque brilhante do meio-campo, antes de colocar a bola dentro das redes.

Hamza trouxe de volta as lembranças do gol histórico da lenda argentina Diego Armando Maradona, durante o confronto com a seleção da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando driblou mais de um jogador desde o meio-campo, antes de colocar a bola dentro das redes.

A beleza do gol não parou no aspecto técnico, mas incluiu também o lado emocional, já que Ahmed Hamza fez questão de enviar uma mensagem de apoio ao meio-campista português Rúben Neves, estrela da equipe principal, ao comemorar o gol à maneira dele.

Neves havia passado por uma situação difícil no último sábado, durante a vitória da equipe principal do Al-Hilal sobre o Al-Taawoun por 6 a 0, na sétima rodada do Campeonato Saudita.

A partida testemunhou um episódio lamentável, depois que parte da torcida do Al-Taawoun passou a repetir o nome do falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um trágico acidente no ano passado, numa tentativa de provocar seu amigo português Rúben Neves.

Ahmed Hamza fez questão de consolar a estrela da equipe principal e demonstrar solidariedade a ele por meio da comemoração, fazendo com que o gol permaneça como um dos mais belos gols da Liga de Elite, tanto dentro quanto fora de campo.