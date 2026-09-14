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لؤي العبيدي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

O retorno de Amaury ao Al Hilal: as 5 melhores estrelas da quarta rodada da Roshn Saudi League

Especiais e Opinião
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 x Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Arábia Saudita

Talentos que se impuseram no Campeonato Saudita Sub-21

Vários jovens craques chamaram a atenção com força na quarta rodada da Joy Elite League (o Campeonato Saudita Sub-21), por meio das grandes contribuições que ofereceram a suas equipes.

Foram realizadas 11 partidas ao longo de dois dias, na quarta rodada da Joy Elite League, que testemunhou o brilho de vários jovens talentos.

  • Amaury Hilal

    E não há dúvida de que o principal destaque daquela rodada foi o tunisiano Louai Al Obaidi, atacante do Al Hilal, que conseguiu voltar a impor seu nome no Campeonato Saudita Sub-21, graças a seus gols decisivos.

    Al Obaidi marcou dois gols com os quais conduziu o Al Hilal à vitória sobre o Neom por 4 a 0, na noite de domingo, no estádio "Al Zaeem", na capital saudita, Riade.

    O jovem atacante tunisiano demonstrou uma capacidade especial de marcar com o pé esquerdo de todos os ângulos possíveis, sem falar em sua participação na construção do jogo desde o meio-campo, como fez no primeiro gol.

    E enquanto todos achavam que o papel de Al Obaidi havia perdido força, após o brilho de seu companheiro Turki Al Ghamil nas duas primeiras rodadas com três gols marcados, o atacante tunisiano respondeu a todos, não com palavras, mas com seus gols e contribuições.

    Al Obaidi lembrou a todos seu brilho marcante na temporada passada, o que levou os analistas a compará-lo com o ex-atacante italiano Amauri.

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    • Publicidade

  • Maradona do Al-Hilal

    Al-Obaidi não foi o único jogador do Al-Hilal a fazer a torcida saudita lembrar de um craque estrangeiro famoso, pois Ahmed Hamza fez o mesmo, após o quarto gol que marcou nas redes do Neom.

    O gol, que saiu aos 84 minutos, foi excepcional, com Ahmed Hamza conseguindo furar as defesas do Neom driblando mais de um jogador, após um arranque brilhante do meio-campo, antes de colocar a bola dentro das redes.

    Hamza trouxe de volta as lembranças do gol histórico da lenda argentina Diego Armando Maradona, durante o confronto com a seleção da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando driblou mais de um jogador desde o meio-campo, antes de colocar a bola dentro das redes.

    A beleza do gol não parou no aspecto técnico, mas incluiu também o lado emocional, já que Ahmed Hamza fez questão de enviar uma mensagem de apoio ao meio-campista português Rúben Neves, estrela da equipe principal, ao comemorar o gol à maneira dele.

    Neves havia passado por uma situação difícil no último sábado, durante a vitória da equipe principal do Al-Hilal sobre o Al-Taawoun por 6 a 0, na sétima rodada do Campeonato Saudita.

    A partida testemunhou um episódio lamentável, depois que parte da torcida do Al-Taawoun passou a repetir o nome do falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um trágico acidente no ano passado, numa tentativa de provocar seu amigo português Rúben Neves.

    Ahmed Hamza fez questão de consolar a estrela da equipe principal e demonstrar solidariedade a ele por meio da comemoração, fazendo com que o gol permaneça como um dos mais belos gols da Liga de Elite, tanto dentro quanto fora de campo.

  • Abdulrahman Al-Ruwaili

    Em outra partida, o pé esquerdo teve a palavra final, por meio de Abdulrahman Al-Ruwaili, quando ele liderou sua equipe, o Al-Ettifaq, à vitória sobre o Al-Wehda por 6 a 0.

    Apesar da vitória por 6 gols, Al-Ruwaili foi o único jogador do Al-Ettifaq a marcar dois gols, ambos com o pé esquerdo, que ele soube usar com maestria, seja com a parte interna do pé no segundo gol, ou com a externa no quinto.

    Al-Ruwaili demonstrou capacidade de escolher bem o posicionamento, seja em meio à aglomeração, como aconteceu em seu primeiro gol, ou por meio de suas arrancadas nos espaços vazios, como fez em seu segundo gol.

    É verdade que Al-Ruwaili marcou pela primeira vez na atual temporada do Campeonato Saudita de Elite, mas o que ele apresentou diante do Al-Wehda faz com que muitos esperem por mais nas próximas rodadas.

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  • Mohamed Al-Aissi

    Na mesma partida, Mohammed Al-Aisi marcou o sexto gol do Al-Ettifaq, dando continuidade à sua sequência histórica na atual temporada da Liga Joy de Elite.

    O gol saiu aos 71 minutos de jogo, quando ele driblou jogadores do Al-Wehda de maneira espetacular, antes de colocar a bola dentro das redes, em uma jogada semelhante à que a lenda argentina Lionel Messi faz em algumas ocasiões.

    Al-Aisi marcou pela quarta partida consecutiva na Liga Joy de Elite, alcançando um recorde histórico isolado, pois é o único jogador a ter marcado em todas as rodadas da atual edição da competição.

    O atacante do Al-Ettifaq chegou ao sétimo gol na atual temporada da liga saudita sub-21, ampliando a vantagem na artilharia sobre Ziad Aba, craque do Al-Ahli, e Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh, que aparecem na segunda posição com 4 gols.

    Vale lembrar que o Al-Ettifaq possui o ataque mais forte da Liga Joy de Elite após quatro rodadas, tendo marcado 20 gols, a uma média de 5 gols por partida, dos quais Mohammed Al-Aisi marcou 7, mais de 33%.

  • Ammar Al-Ghamdi

    E não se pode falar em pé esquerdo sem que Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, tenha uma presença marcante, sendo um dos melhores a jogar com esse pé na Liga Joy de Elite.

    Al-Ghamdi marcou o segundo gol que garantiu a vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Qadsiah por 2 a 0, no confronto de destaque da quarta rodada do campeonato.

    E o brilho de Al-Ghamdi não esteve apenas no gol, mas também na forma como precedeu a colocação da bola dentro das redes, já que o atacante do Al-Ittihad reuniu diversas habilidades em um único lance.

    Tudo começou com o recebimento da bola lançada de forma diferenciada, antes de superar em velocidade o lateral do Al-Qadsiah, e em seguida aproveitar a força física para proteger a bola, antes de driblar outro defensor e demonstrar sua capacidade de finalização ao colocar a bola dentro das redes.

    Dessa maneira exemplar, Ammar Al-Ghamdi marcou pela terceira partida consecutiva, começando a disputar o título de artilheiro da Liga Joy de Elite, como fez na temporada passada.

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