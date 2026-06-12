Segundo uma reportagem do The Athletic, o Brighton & Hove Albion, clube da Premier League, apresentou uma proposta oficial de transferência ao Tottenham Hotspur, clube de origem do zagueiro de 19 anos.
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O retorno ao HSV parece ter sido definitivamente cancelado! Luka Vuskovic teria encontrado um novo clube
O valor da transação seria de cerca de 35 milhões de euros (30 milhões de libras); caso haja um acordo, Vuskovic se juntaria ao Brighton após a Copa do Mundo, que está em andamento. No entanto, parece improvável que o Tottenham aceite uma oferta tão baixa, já que o valor mínimo exigido havia sido estimado anteriormente em 60 milhões de euros.
O próprio Vuskovic, por sua vez, estaria aberto a uma transferência para o Brighton, segundo o The Athletic; de acordo com a Sky, já haveria até mesmo um acordo verbal completo.
Segundo o The Athletic, também seria possível uma espécie de troca, na qual Jan Paul van Hecke, alvo do Tottenham, se juntaria aos Spurs e, em troca, estes deixariam Vuskovic ir para o Brighton.
Uma transferência definitiva do jogador de 19 anos dentro da Premier League seria um duro golpe, sobretudo para o Hamburger SV. O clube tinha o croata sob contrato por empréstimo na última temporada e, recentemente, alimentava discretas esperanças de renovar o acordo de empréstimo.
O próprio Vuskovic sempre enfatizou que não se oporia a passar mais um ano no HSV. Assim, ele poderia finalmente jogar ao lado de seu irmão Mario, que tem contrato definitivo com o HSV, mas que nos últimos anos teve que cumprir uma suspensão controversa por doping. A partir de 15 de novembro de 2026, Mario Vuskovic estaria novamente apto a jogar.
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Vários clubes de ponta estão interessados na contratação de Luka Vuskovic
Na última temporada, seu irmão mais novo, Luka, foi uma das grandes surpresas da primeira divisão alemã e se estabeleceu imediatamente como um dos melhores zagueiros centrais da Bundesliga. No Hamburgo, ele foi titular indiscutível sob o comando do técnico Merlin Polzin e disputou 30 partidas oficiais em todas as competições (seis gols e uma assistência).
Consequentemente, o zagueiro central está na mira de vários clubes de ponta. Entre outros, o FC Bayern de Munique estaria entre os clubes que estão considerando a contratação do jogador de 19 anos.
Além disso, o FC Barcelona também estaria de olho em Vuskovic. Lá, já teriam ocorrido as primeiras conversas entre o clube e o jogador.
O contrato do croata com o Tottenham Hotspur vai até 30 de junho de 2030.