O retorno ao HSV parece ter sido definitivamente cancelado! Luka Vuskovic teria encontrado um novo clube

O valor da transação seria de cerca de 35 milhões de euros (30 milhões de libras); caso haja um acordo, Vuskovic se juntaria ao Brighton após a Copa do Mundo, que está em andamento. No entanto, parece improvável que o Tottenham aceite uma oferta tão baixa, já que o valor mínimo exigido havia sido estimado anteriormente em 60 milhões de euros.

O próprio Vuskovic, por sua vez, estaria aberto a uma transferência para o Brighton, segundo o The Athletic; de acordo com a Sky, já haveria até mesmo um acordo verbal completo.

Segundo o The Athletic, também seria possível uma espécie de troca, na qual Jan Paul van Hecke, alvo do Tottenham, se juntaria aos Spurs e, em troca, estes deixariam Vuskovic ir para o Brighton.

Uma transferência definitiva do jogador de 19 anos dentro da Premier League seria um duro golpe, sobretudo para o Hamburger SV. O clube tinha o croata sob contrato por empréstimo na última temporada e, recentemente, alimentava discretas esperanças de renovar o acordo de empréstimo.

O próprio Vuskovic sempre enfatizou que não se oporia a passar mais um ano no HSV. Assim, ele poderia finalmente jogar ao lado de seu irmão Mario, que tem contrato definitivo com o HSV, mas que nos últimos anos teve que cumprir uma suspensão controversa por doping. A partir de 15 de novembro de 2026, Mario Vuskovic estaria novamente apto a jogar.