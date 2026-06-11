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"O resto do seu time é uma porcaria!" – O Manchester United é criticado por David Seaman, enquanto a lenda do Arsenal faz uma afirmação de que Bruno Fernandes é "fácil"
Fernandes brilha apesar das dificuldades do United
Apesar das dificuldades enfrentadas pelo United durante a maior parte da temporada 2025-26, Fernandes liderou a tabela de assistências da Premier League com 21, estabelecendo um novo recorde de maior número em uma única temporada. Suas atuações consistentes foram fundamentais para a recuperação do United sob o comando de Michael Carrick, que conseguiu terminar em terceiro lugar e garantir o retorno à Liga dos Campeões. Fernandes foi eleito o Jogador da Temporada, o Artilheiro da Temporada e o Jogador do Ano pela FWA.
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Seaman critica o "péssimo" Manchester United
Embora muitos tenham argumentado que seu desempenho incrível, apesar da campanha tumultuada do United, o torna um vencedor merecedor, Seaman minimizou sua contribuição e defendeu que tais prêmios deveriam sempre ir para os vencedores do título.
Em entrevista à Betway, Seaman disse: “Bruno jogou bem, mas o Manchester United não estava nada bem no início da temporada. É fácil para alguém se destacar assim quando o resto do time é péssimo, e eles estavam. Mas com [David] Raya, [Declan] Rice e Gabriel, todo o time está jogando bem, e mesmo assim eles continuam se destacando. E então eles seguiram em frente e conquistaram um título. Para mim, é daí que deve vir o Jogador do Ano – da equipe vencedora.”
Raya merecia o prêmio principal, afirma ex-jogador da seleção inglesa
Seaman elogiou muito o elenco atual do Emirates após a conquista do título da Premier League. Ele destacou o goleiro Raya como um dos principais candidatos a prêmios individuais, apesar de os goleiros serem tradicionalmente preteridos nas principais premiações. Seaman acredita que o espanhol está se aproximando de deixar seu próprio legado como um grande nome do clube.
Refletindo sobre a disputa pelo prêmio de Jogador do Ano, Seaman observou: “Para mim, a disputa está muito acirrada entre Declan Rice e David Raya. Os goleiros normalmente não ganham, mas imagino que a disputa será acirrada entre Bruno Fernandes e Declan. Com David, porém, ele tem sido incrível novamente nesta temporada. Ele fez defesas espetaculares em momentos realmente importantes. Lembro-me da defesa que ele fez contra o Brighton, que foi surreal.”
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Bruno em busca do título da Copa do Mundo
Após uma temporada nacional de recordes, Fernandes espera causar um impacto semelhante na campanha de Portugal na Copa do Mundo. Sua seleção enfrenta Curaçao, Uzbequistão e Colômbia na fase de grupos da competição, que começa nesta quinta-feira.
Enquanto isso, Raya busca dar continuidade ao seu sucesso no título da Premier League com mais uma conquista internacional, já que a Espanha, campeã da Euro 2024, enfrenta Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.