"O resto do seu time é uma porcaria!" – O Manchester United é criticado por David Seaman, enquanto a lenda do Arsenal faz uma afirmação de que Bruno Fernandes é "fácil"

Embora muitos tenham argumentado que seu desempenho incrível, apesar da campanha tumultuada do United, o torna um vencedor merecedor, Seaman minimizou sua contribuição e defendeu que tais prêmios deveriam sempre ir para os vencedores do título.

Em entrevista à Betway, Seaman disse: “Bruno jogou bem, mas o Manchester United não estava nada bem no início da temporada. É fácil para alguém se destacar assim quando o resto do time é péssimo, e eles estavam. Mas com [David] Raya, [Declan] Rice e Gabriel, todo o time está jogando bem, e mesmo assim eles continuam se destacando. E então eles seguiram em frente e conquistaram um título. Para mim, é daí que deve vir o Jogador do Ano – da equipe vencedora.”