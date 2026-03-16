O renascimento de Petagna: assim como na SPAL, seus gols são o trunfo extra do Monza na Série A

Números nada inatingíveis para Petagna, que nesta temporada 2025/26 já marcou 7 gols em 19 partidas.
Com uma diferença nada desprezível: na época em que jogava pelo Spal, ele era titular indiscutível; hoje, ele tem que disputar a vaga, e no Monza o lugar não está garantido. E isso permite que ele tenha uma média impressionante: 7 gols em apenas 605 minutos jogados, praticamente um gol a cada 86 minutos.
A chegada de Patrick Cutrone em janeiro aumentou a concorrência no setor, mas, ao mesmo tempo, deu a Petagna um parceiro com quem formar uma dupla de ataque de altíssimo nível para a Série B.
A sintonia entre os dois, ambos vindos das categorias de base do Milan, se desenvolveu rapidamente e pode ser a arma extra do Monza para buscar o acesso, que passa inevitavelmente também pelos confrontos diretos.
O confronto com o Palermo já foi arquivado com uma vitória, a próxima chegará em breve. Na próxima rodada, os brianzoli visitam a Reggiana (31ª rodada, terça-feira, 17 de março, às 20h), depois recebem no U-Power Stadium o Venezia, que hoje lidera a classificação com um ponto de vantagem justamente sobre a equipe comandada por Bianco.
O ataque está pronto, com um Petagna em grande forma, pronto para levar o Monza à vitória com seus gols.