O renascimento de Petagna: assim como na SPAL, seus gols são o trunfo extra do Monza na Série A

Andrea Petagna está de volta: agora, seu renascimento está à vista de todos.

Depois de uma temporada de pesadelo, marcada por um desempenho abaixo da média em campo e problemas fora dele, o atacante nascido em 1995 está vivendo um momento de ouro com o Monza.

Com uma enxurrada de gols, ele está levando o time da Brianza rumo ao grande objetivo: voltar imediatamente à Série A após um ano de “purgatório” na Série B.