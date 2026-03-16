Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Andrea Petagna MonzaGetty Images

Traduzido por

O renascimento de Petagna: assim como na SPAL, seus gols são o trunfo extra do Monza na Série A

O atacante, ex-jogador do Milan, da Atalanta e do Napoli, está em grande fase e pretende levar o time da Brianza de volta à Série A.

Andrea Petagna está de volta: agora, seu renascimento está à vista de todos.

Depois de uma temporada de pesadelo, marcada por um desempenho abaixo da média em campo e problemas fora dele, o atacante nascido em 1995 está vivendo um momento de ouro com o Monza.

Com uma enxurrada de gols, ele está levando o time da Brianza rumo ao grande objetivo: voltar imediatamente à Série A após um ano de “purgatório” na Série B.

A DOENÇA DO FILHO E A SEPARAÇÃO DA COMPANHEIRA: O RELATO DE PETAGNA

  • DESEMPENHO DE PUNTA: TERCEIRO GOL CONSECUTIVO

    Petagna marca novamente, ou melhor, não para mais.

    No grande clássico contra o Palermo, o jogador nascido em 1995 deixou sua marca com o gol que abriu o placar aos 18 minutos, o primeiro dos três marcados pela equipe do técnico Paolo Bianco.

    O três é um número recorrente, pois é o terceiro jogo consecutivo em que Petagna marca, tendo anteriormente marcado na vitória contra o Cesena (o gol que colocou o placar em 0 a 3) e na derrota contra o Spezia (a vantagem momentânea do time da Brianza), partida esta abandonada após apenas 34 minutos devido à expulsão de Andrea Carboni. 

    • Publicidade

  • O ANO DO ZERO, AGORA MARCA COMO NA SPAL

    Três gols consecutivos: a melhor resposta para recomeçar após uma temporada, a de 2024/25, encerrada sem marcar sequer um gol, algo que nunca havia acontecido em sua carreira. E um desempenho que Petagna não apresentava há muito tempo: mais precisamente, há mais de seis anos.

    É preciso, de fato, voltar à segunda quinzena de fevereiro e início de março de 2020 para encontrar três partidas em que o atacante de 30 anos marcou. Na época, ele vestia a camisa da Spal e conseguiu marcar três gols consecutivos contra Lecce, Juventus e Parma.

    E como aquela temporada terminou, muitos treinadores de fantacalcio que haviam apostado nele também se lembram: 12 gols na Série A.

  • OS NÚMEROS DE PETAGNA: UMA VANTAGEM A MAIS PARA A SÉRIE A

    Números nada inatingíveis para Petagna, que nesta temporada 2025/26 já marcou 7 gols em 19 partidas.

    Com uma diferença nada desprezível: na época em que jogava pelo Spal, ele era titular indiscutível; hoje, ele tem que disputar a vaga, e no Monza o lugar não está garantido. E isso permite que ele tenha uma média impressionante: 7 gols em apenas 605 minutos jogados, praticamente um gol a cada 86 minutos.

    A chegada de Patrick Cutrone em janeiro aumentou a concorrência no setor, mas, ao mesmo tempo, deu a Petagna um parceiro com quem formar uma dupla de ataque de altíssimo nível para a Série B. A sintonia entre os dois, ambos vindos das categorias de base do Milan, se desenvolveu rapidamente e pode ser a arma extra do Monza para buscar o acesso, que passa inevitavelmente também pelos confrontos diretos.

    O confronto com o Palermo já foi arquivado com uma vitória, a próxima chegará em breve. Na próxima rodada, os brianzoli visitam a Reggiana (31ª rodada, terça-feira, 17 de março, às 20h), depois recebem no U-Power Stadium o Venezia, que hoje lidera a classificação com um ponto de vantagem justamente sobre a equipe comandada por Bianco.

    O ataque está pronto, com um Petagna em grande forma, pronto para levar o Monza à vitória com seus gols.

Serie B
AC Reggiana 1919 crest
AC Reggiana 1919
ACR
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
0