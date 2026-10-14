A verdadeira crise está no papel do atacante português Cristiano Ronaldo e no número de minutos que ele atua com a equipe, o que levou um torcedor do Al Nassr a fazer uma pergunta direta ao jornalista saudita Emad Al Salmi durante o programa "Rotana Sport com Walid".

O jornalista Walid Al Farraj transmitiu uma pergunta de um torcedor do Al Nassr: "Como o Al Nassr pode conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite?". Esse torneio continental representa um sonho para a torcida do Al Alamy, que aspira quebrar a resistência asiática depois de a equipe ter conseguido, na temporada passada, recuperar o título do campeonato nacional.