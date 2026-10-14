Um clima de preocupação toma conta da torcida do Al Nassr em relação ao nível da equipe, apesar dos bons resultados tanto na Liga Saudita Roshn quanto na Liga dos Campeões da Ásia Elite, diante da ausência de uma formação ofensiva ideal sob o comando do australiano Ange Postecoglou.
O remédio de Jorge Jesus e a melhor versão de Cristiano Ronaldo: o manual do Al Nassr para conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite
Preocupação entre os torcedores do Al Nassr
A verdadeira crise está no papel do atacante português Cristiano Ronaldo e no número de minutos que ele atua com a equipe, o que levou um torcedor do Al Nassr a fazer uma pergunta direta ao jornalista saudita Emad Al Salmi durante o programa "Rotana Sport com Walid".
O jornalista Walid Al Farraj transmitiu uma pergunta de um torcedor do Al Nassr: "Como o Al Nassr pode conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite?". Esse torneio continental representa um sonho para a torcida do Al Alamy, que aspira quebrar a resistência asiática depois de a equipe ter conseguido, na temporada passada, recuperar o título do campeonato nacional.
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O remédio ideal de Jesus para o Al Nassr
Emad Al Salmi não hesitou em apresentar ideias táticas que possam dar ao Al Nassr um impulso na busca pelo título asiático, recorrendo à experiência do ex-treinador português Jorge Jesus: "Jesus trouxe um remédio para o Al Nassr e o utilizou durante sua última passagem pelo clube, antes de deixar o cargo. Mesmo assim, Ange Postecoglou não o usa: é jogar com o trio Martínez, Mohamed Simakan e Abdulelah Al Amri na defesa nos grandes jogos."
E acrescentou: "Esse triângulo é capaz de fechar qualquer espaço diante dos grandes adversários. Ange aposta em Awad Aman, que, aliás, é um bom jogador, mas nos grandes jogos é preciso ter esse triângulo."
A versão perfeita de Cristiano Ronaldo
Emad Al Salmi explicou: "O segundo ponto é o setor ofensivo. O Ange conta com Sami Costa, Angelo e João Félix, que são excelentes no miolo do campo, mas e o papel de Cristiano Ronaldo? O técnico do Al Nassr precisa pensar no interesse da equipe antes do sonho dos mil gols do Don. Deixe que os mil gols venham do jeito e no tempo deles, não fique atrás disso".
E concluiu: "Por isso, em algumas partidas, o treinador australiano precisa substituir Ronaldo após 60 minutos, para dar descanso a ele e, ao mesmo tempo, oferecer ao time outras opções ofensivas. A preocupação do Ange devem ser os próximos jogos, e não se Ronaldo marca um, dois ou três gols. Há outro jogador que pode ser utilizado, como Abdullah Al Hamdan, no lugar dele, e assim você terá a melhor versão de Cristiano Ronaldo".
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Cristiano Ronaldo se aproxima do sonho dos mil
Cristiano Ronaldo tem atualmente 41 anos, e a temporada 2026-2027 pode ser a última de sua carreira. Antes de pendurar as chuteiras definitivamente, o craque português quer realizar seu maior sonho: chegar ao gol "número 1000".
No caminho para alcançar esse objetivo, Ronaldo marcou um gol na vitória do gigante de Riade, o Al Nassr, por 3 a 1 sobre o clube uzbeque Neftchi, na noite da última segunda-feira, chegando ao gol número 981 em sua trajetória e ficando a apenas 19 gols da marca dos mil.
Esse foi o quinto gol de Ronaldo com a equipe principal de futebol do Al Nassr na atual temporada 2026-2027, na qual disputou 9 partidas pelo clube, totalizando 693 minutos em campo.
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