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Khaled Mahmoud

Traduzido por

O rei está de volta! Francesco Totti deve se reunir com a Roma, já que o técnico Gian Piero Gasperini pede que a lenda italiana receba um cargo de destaque

Roma
F. Totti
G. Gasperini
Campeonato Italiano

O lendário Francesco Totti está prestes a fazer um retorno sensacional à Roma, enquanto o clube se prepara para retomar as negociações com o seu maior jogador de todos os tempos. Embora o retorno parecesse certo há algum tempo, antes de as negociações terem estagnado nos últimos meses, o técnico Gian Piero Gasperini está agora liderando pessoalmente os esforços para trazer “Er Pupone” de volta ao clube da capital.

  • Gasperini pressiona pelo retorno de Totti aos gramados

    Gasperini está se empenhando ativamente em reformular a hierarquia da Roma, com a Gazzetta informando que o experiente técnico identificou Totti como um elemento essencial de seu projeto de longo prazo no Estádio Olímpico. Em vez de ver o campeão da Copa do Mundo como uma mera figura simbólica, Gasperini está convicto de que Totti deve desempenhar um papel ativo no departamento esportivo.

    O técnico já estabeleceu um forte relacionamento com o ex-capitão, destacado por um importante jantar no centro de Roma em março. Durante as conversas, os dois traçaram como a experiência de Totti poderia beneficiar o elenco atual. Falando sobre o assunto, Gasperini foi claro quanto às suas intenções, afirmando: “Tenho uma ideia do que fazer com alguém como ele.”

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  • Francesco TottiGetty Images

    Da carreira diplomática à diretoria

    O Grupo Friedkin, proprietário da Roma, havia inicialmente previsto o retorno de Totti em uma função de prestígio, mas essencialmente cerimonial. A proposta inicial apresentada pela diretoria do clube era que Totti atuasse como “Embaixador do Centenário”, auxiliando o clube na transição para o seu 100º aniversário. A oferta consistia em um contrato de um ano, com a possibilidade de prorrogar a parceria até 2028.

    No entanto, as negociações chegaram a um impasse tanto quanto à natureza do trabalho quanto aos termos financeiros. Relatos sugerem que a Roma ofereceu um salário na faixa de € 500.000 a € 600.000, enquanto Totti buscava um valor próximo ao dobro desse montante. Essa discrepância, combinada com o desejo de Totti por um papel mais influente, levou a um período de dois meses de silêncio entre as duas partes, que Gasperini agora está determinado a quebrar.

  • Um elo fundamental entre o elenco e o clube

    A visão de Gasperini em relação a Totti vai muito além de eventos globais ou campanhas de marketing. O técnico vê o lendário camisa 10 como uma ponte essencial entre o elenco principal e a diretoria. Gasperini acredita que Totti possui uma habilidade única de “ler” o clima dentro do vestiário e pode atuar como um filtro para resolver problemas internos antes que eles se agravem.

    Ao colocar Totti em uma função operacional, Gasperini espera contar com a vasta experiência da lenda para manter a estabilidade em Trigoria. O técnico teria instado os Friedkin a reconsiderarem sua posição inicial, argumentando que a presença de Totti no clube proporcionaria um conhecimento institucional inestimável que falta à atual estrutura administrativa.

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    Novas negociações agendadas com a diretoria do Friedkin

    Com Gasperini deixando claras suas exigências, espera-se que a diretoria da Roma retorne à mesa de negociações já na próxima semana. Essa nova rodada de conversas provavelmente coincidirá com a chegada do novo diretor esportivo, Tony D’Amico, à medida que o clube começa a definir sua estratégia para a próxima temporada. Espera-se que os Friedkin apresentem uma oferta revisada que esteja mais alinhada com as expectativas de Totti.