Gasperini está se empenhando ativamente em reformular a hierarquia da Roma, com a Gazzetta informando que o experiente técnico identificou Totti como um elemento essencial de seu projeto de longo prazo no Estádio Olímpico. Em vez de ver o campeão da Copa do Mundo como uma mera figura simbólica, Gasperini está convicto de que Totti deve desempenhar um papel ativo no departamento esportivo.

O técnico já estabeleceu um forte relacionamento com o ex-capitão, destacado por um importante jantar no centro de Roma em março. Durante as conversas, os dois traçaram como a experiência de Totti poderia beneficiar o elenco atual. Falando sobre o assunto, Gasperini foi claro quanto às suas intenções, afirmando: “Tenho uma ideia do que fazer com alguém como ele.”