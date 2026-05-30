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O rei está de volta! Francesco Totti deve se reunir com a Roma, já que o técnico Gian Piero Gasperini pede que a lenda italiana receba um cargo de destaque
Gasperini pressiona pelo retorno de Totti aos gramados
Gasperini está se empenhando ativamente em reformular a hierarquia da Roma, com a Gazzetta informando que o experiente técnico identificou Totti como um elemento essencial de seu projeto de longo prazo no Estádio Olímpico. Em vez de ver o campeão da Copa do Mundo como uma mera figura simbólica, Gasperini está convicto de que Totti deve desempenhar um papel ativo no departamento esportivo.
O técnico já estabeleceu um forte relacionamento com o ex-capitão, destacado por um importante jantar no centro de Roma em março. Durante as conversas, os dois traçaram como a experiência de Totti poderia beneficiar o elenco atual. Falando sobre o assunto, Gasperini foi claro quanto às suas intenções, afirmando: “Tenho uma ideia do que fazer com alguém como ele.”
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Da carreira diplomática à diretoria
O Grupo Friedkin, proprietário da Roma, havia inicialmente previsto o retorno de Totti em uma função de prestígio, mas essencialmente cerimonial. A proposta inicial apresentada pela diretoria do clube era que Totti atuasse como “Embaixador do Centenário”, auxiliando o clube na transição para o seu 100º aniversário. A oferta consistia em um contrato de um ano, com a possibilidade de prorrogar a parceria até 2028.
No entanto, as negociações chegaram a um impasse tanto quanto à natureza do trabalho quanto aos termos financeiros. Relatos sugerem que a Roma ofereceu um salário na faixa de € 500.000 a € 600.000, enquanto Totti buscava um valor próximo ao dobro desse montante. Essa discrepância, combinada com o desejo de Totti por um papel mais influente, levou a um período de dois meses de silêncio entre as duas partes, que Gasperini agora está determinado a quebrar.
Um elo fundamental entre o elenco e o clube
A visão de Gasperini em relação a Totti vai muito além de eventos globais ou campanhas de marketing. O técnico vê o lendário camisa 10 como uma ponte essencial entre o elenco principal e a diretoria. Gasperini acredita que Totti possui uma habilidade única de “ler” o clima dentro do vestiário e pode atuar como um filtro para resolver problemas internos antes que eles se agravem.
Ao colocar Totti em uma função operacional, Gasperini espera contar com a vasta experiência da lenda para manter a estabilidade em Trigoria. O técnico teria instado os Friedkin a reconsiderarem sua posição inicial, argumentando que a presença de Totti no clube proporcionaria um conhecimento institucional inestimável que falta à atual estrutura administrativa.
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Novas negociações agendadas com a diretoria do Friedkin
Com Gasperini deixando claras suas exigências, espera-se que a diretoria da Roma retorne à mesa de negociações já na próxima semana. Essa nova rodada de conversas provavelmente coincidirá com a chegada do novo diretor esportivo, Tony D’Amico, à medida que o clube começa a definir sua estratégia para a próxima temporada. Espera-se que os Friedkin apresentem uma oferta revisada que esteja mais alinhada com as expectativas de Totti.