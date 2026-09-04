O rei da Europa fica! Luis Enrique assina novo contrato com o PSG até 2030

O Paris Saint-Germain confirmou que Enrique permanecerá no comando do clube no futuro próximo, encerrando qualquer especulação sobre seus planos de longo prazo.

O clube anunciou por meio de seus canais oficiais nas redes sociais que o espanhol acertou uma renovação de contrato que o mantém como treinador do Paris Saint-Germain até 2030. O movimento representa uma mudança significativa de estratégia para o gigante parisiense, historicamente conhecido pela alta rotatividade no cargo de treinador, optando, em vez disso, por construir uma dinastia duradoura em torno da visão tática de Enrique.

A decisão de dar a Enrique uma extensão de quatro anos é resultado direto da total satisfação da cúpula do clube. Sob seu comando, a equipe deixou de ser uma coleção de superstars individuais para se tornar uma unidade coesa, definida por pressão em alta intensidade e disciplina tática. A diretoria do clube, liderada por Nasser Al-Khelaifi, vê o espanhol como o pilar central de seu projeto esportivo.







