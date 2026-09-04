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O rei da Europa fica! Luis Enrique assina novo contrato com o PSG até 2030
Uma nova era de estabilidade no Parc des Princes
O Paris Saint-Germain confirmou que Enrique permanecerá no comando do clube no futuro próximo, encerrando qualquer especulação sobre seus planos de longo prazo.
O clube anunciou por meio de seus canais oficiais nas redes sociais que o espanhol acertou uma renovação de contrato que o mantém como treinador do Paris Saint-Germain até 2030. O movimento representa uma mudança significativa de estratégia para o gigante parisiense, historicamente conhecido pela alta rotatividade no cargo de treinador, optando, em vez disso, por construir uma dinastia duradoura em torno da visão tática de Enrique.
A decisão de dar a Enrique uma extensão de quatro anos é resultado direto da total satisfação da cúpula do clube. Sob seu comando, a equipe deixou de ser uma coleção de superstars individuais para se tornar uma unidade coesa, definida por pressão em alta intensidade e disciplina tática. A diretoria do clube, liderada por Nasser Al-Khelaifi, vê o espanhol como o pilar central de seu projeto esportivo.
- Getty Images
Colheita de troféus sem precedentes na capital francesa
Desde sua chegada em 2023, Enrique transformou a sala de troféus do clube em um ritmo impressionante. Em seu período no cargo, o PSG conquistou incríveis 12 títulos em pouco mais de três temporadas, uma coleção que inclui três títulos da Ligue 1, duas Copas da França e duas Supercopas da França. Seu impacto também foi sentido globalmente, ao levar o clube a dois títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental da Fifa.
No entanto, a joia da coroa de suas conquistas segue sendo o avanço do clube no cenário continental. Em 2025, Enrique conseguiu o que muitos predecessores ilustres não conseguiram ao levar o PSG ao seu primeiro título da Champions League.
Não satisfeito com um único triunfo, ele deu sequência ao feito ao defender com sucesso o troféu em 2026, marcando um período de domínio europeu que consolidou o PSG como o time a ser batido no continente.
Construindo um projeto esportivo sustentável
A extensão do contrato não é apenas uma recompensa pelos sucessos do passado, mas um passo fundamental para o futuro. A diretoria manifestou o desejo de se afastar de soluções de curto prazo e, em vez disso, focar em um projeto esportivo e em uma visão de longo prazo que priorize o desenvolvimento de jovens talentos e a consistência tática.
Enrique tem sido peça fundamental nessa mudança, integrando jovens promissores ao elenco principal e garantindo que a identidade do clube permaneça consistente, independentemente das mudanças de pessoal. Sua capacidade de lidar com egos de alto perfil enquanto mantém uma mentalidade de "o time em primeiro lugar" tem sido um fator-chave na estabilidade recente do clube.
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Enrique ganha controle de longo prazo no PSG
Essa segurança de longo prazo permite a Enrique planejar o recrutamento e a integração da base com um horizonte de cinco anos, um luxo raramente concedido a técnicos na elite. A influência do espanhol agora vai além da beira do campo, já que ele trabalha de perto com o departamento de recrutamento para identificar jogadores que atendam às exigências técnicas específicas de seu sistema.
Com a pressão de um contrato prestes a expirar eliminada, Enrique agora está livre para se concentrar totalmente na evolução do estilo de jogo da equipe, garantindo que as inovações táticas que lhes renderam duas taças europeias continuem à frente dos rivais nos próximos anos.
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