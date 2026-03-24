O recorde de Mattia Marchesetti, que marcou gols em todas as 10 categorias do Chievo na Série A: “Um sonho realizado; agora posso parar de jogar para me dedicar ao treinamento”

"Passei por todas as categorias de base da Cremonese, depois joguei pelo Chievo, Sampdoria, Triestina e Vicenza: 25 partidas na Série A, 100 na Série B e 120 na Série C1. Deixei de pisar nos grandes estádios para jogar nos campos do Pizzighettone, do Olginatese e do Rivoltana".





"No total, marquei mais de 100 gols. O único na Série A foi no Chievo x Parma em 2005, com assistência de Zanchetta do meio de campo; eu cortei pelas costas dos zagueiros, a bola quicou na frente de Frey e eu empurrou com o pé direito: um sonho. O gol mais importante foi aquele em 2004 com a Cremonese, na final de volta contra o Sudtirol, que garantiu a promoção para a Série C1”.





“Nesta última temporada, participando da pré-temporada neste verão e treinando duas vezes por semana, joguei 14 partidas. Quando o árbitro marcou o pênalti, meus companheiros, todos muito mais jovens, me disseram: ‘É a sua vez’, eles sabiam o quanto isso era importante para mim. Até mesmo os adversários do Sabbioni me abraçaram.”



