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Sebastien Frey of ParmaGetty Images Sport

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O recorde de Mattia Marchesetti, que marcou gols em todas as 10 categorias do Chievo na Série A: “Um sonho realizado; agora posso parar de jogar para me dedicar ao treinamento”

M. Marchesetti
Especiais e Opinião
Opinion
Chievo Verona
Cremonese
Campeonato Italiano

O único gol da primeira divisão marcado por Frey, após passe de Zanchetta.

Mattia Marchesetti iguala o recorde de Denis Godeas, Antonio Martorella e Marcello Diomedi: os únicos jogadores a marcar gols em todas as 10 categorias do futebol italiano, da Série A à Terceira Divisão, passando pela Série B, C1 e C2 (agora unificadas), D, Eccellenza, Promoção, Primeira e Segunda Categoria.


O ponta nascido em 1983 marcou de pênalti com a camisa do Trescore Cremasco contra o Oratorio Sabbioni na Segunda Categoria.

  • O próprio Marchesetti conta em uma entrevista ao Corriere della Sera: “Os outros três conseguiram quando já tinham cerca de 45 anos; eu, com meus 42, sou o mais jovem. Por dentro, repeti bem essas palavras: ‘agora vou dar aquele chute de colher’”. As mesmas palavras proferidas por Francesco Totti na partida Itália x Holanda, no Euro 2000. Mas ele era um campeão estratosférico, eu não. Então, descartei a ideia: nada de chute de colher, se eu errar, os companheiros vão me massacrar. Chute forte no canto esquerdo”.


    “Um instante antes de chutar, com a família na arquibancada, toda a minha carreira passou diante dos meus olhos: os sacrifícios, os estudos à noite depois dos treinos. Sim, foi o último jogo, agora vou parar. Talvez eu volte ao campo mais uma vez para me despedir da equipe. Depois, chega.”

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  • "Passei por todas as categorias de base da Cremonese, depois joguei pelo Chievo, Sampdoria, Triestina e Vicenza: 25 partidas na Série A, 100 na Série B e 120 na Série C1. Deixei de pisar nos grandes estádios para jogar nos campos do Pizzighettone, do Olginatese e do Rivoltana".


    "No total, marquei mais de 100 gols. O único na Série A foi no Chievo x Parma em 2005, com assistência de Zanchetta do meio de campo; eu cortei pelas costas dos zagueiros, a bola quicou na frente de Frey e eu empurrou com o pé direito: um sonho. O gol mais importante foi aquele em 2004 com a Cremonese, na final de volta contra o Sudtirol, que garantiu a promoção para a Série C1”.


    “Nesta última temporada, participando da pré-temporada neste verão e treinando duas vezes por semana, joguei 14 partidas. Quando o árbitro marcou o pênalti, meus companheiros, todos muito mais jovens, me disseram: ‘É a sua vez’, eles sabiam o quanto isso era importante para mim. Até mesmo os adversários do Sabbioni me abraçaram.”


  • "Meu filho Riccardo tem 12 anos e joga como meio-campista nas categorias de base da Cremonese; é emocionante vê-lo em campo. Ele nunca viu a Itália na Copa do Mundo, espero que este seja o ano certo. Nós, da família Marchesetti, nascemos com a bola nos pés: meu pai, Domenico, que é operário aposentado, também jogou na Série D e foi meu primeiro treinador quando eu estava na categoria Sub-12".


    "No futuro, me vejo no banco de reservas: gosto de treinar e ensinar futebol, como fiz até o ano passado, principalmente com crianças. Elas são como esponjas, absorvem tudo: explico a elas que devem simplesmente se divertir, nunca as repreendo nem digo que erraram; se for o caso, mostro o que fazer para melhorar. Depois, se vejo que fazem uma jogada exatamente como expliquei, fico feliz".


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