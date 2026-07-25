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O Real Madrid usou os rumores sobre Michael Olise como cortina de fumaça para dar início a uma negociação discreta por Yan Diomande, com as conversas sobre um acordo de € 120 milhões com o RB Leipzig já em andamento
O Real Madrid se destaca na disputa por Diomande
Florentino Pérez e o Real Madrid estão prestes a dar mais um grande golpe no mercado de transferências, à medida que se aproximam da contratação de Diomande. De acordo com o Diario AS, o gigante espanhol assumiu a liderança na disputa pelo ala de 19 anos do RB Leipzig, que tem despertado intenso interesse da elite europeia. A possível contratação ocorre após um verão agitado para o Real Madrid, que já garantiu contratações de grande destaque como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.
Embora o Paris Saint-Germain fosse considerado anteriormente o favorito para contratar o marfinense, o cenário mudou drasticamente. Apesar de o PSG ter supostamente chegado a um acordo com o jogador já em 28 de junho, o clube não conseguiu fechar acordo com o time da Bundesliga. O Liverpool também demonstrou forte interesse no talentoso jogador da seleção dos Eléphants, mas o apelo do Bernabéu parece ter prevalecido. O ponta não é um rosto novo no futebol espanhol, já que atuou pelo Leganés antes de se transferir para a Alemanha, o que facilitou as negociações sobre os termos pessoais do contrato.
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A estratégia de manobra de diversão em torno de Michael Olise
Em uma aula magistral de manipulação do mercado de transferências, o Real Madrid teria usado os rumores em torno de Olise para mascarar suas verdadeiras intenções. Enquanto a atenção da mídia permanecia voltada para uma possível contratação do astro do Bayern de Munique, o Real Madrid avançava discretamente nas negociações com Diomande nos bastidores. O ponta marfinense impressionou na Copa do Mundo deste verão, disputando quatro partidas e dando uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre Curaçao, antes de a Costa do Marfim ser eliminada nas oitavas de final contra a Noruega.
As negociações chegaram a uma fase crítica nesta semana, quando representantes de ambos os clubes se reuniram na Alemanha para acertar os detalhes finais da transferência. Já tendo garantido o aval do jogador, os dirigentes do Real Madrid viajaram para se reunir com a diretoria do Leipzig a fim de chegar a um acordo sobre o valor da transação. O clube da La Liga agora se mostra extremamente otimista quanto à conclusão da transferência.
Leipzig deve receber uma quantia astronômica em uma transação recorde
Espera-se que o valor total do acordo entre os dois clubes fique entre €115 milhões e €120 milhões, o que representaria um lucro significativo para o clube alemão. O RB Leipzig havia contratado o ponta do Leganés por apenas €20 milhões há apenas um ano, o que significa que o clube está prestes a obter um retorno impressionante sobre seu investimento. Embora o Leipzig tenha se mostrado um negociador exigente, pedindo um valor adicional por um jogador com contrato até 2030, o poder financeiro do Real Madrid provou ser suficiente para atender à avaliação do clube para essa transação de grande porte.
Na última temporada, Diomande disputou 36 partidas pelo RB Leipzig em todas as competições, marcando 13 gols e dando 10 assistências. Suas atuações impressionantes ajudaram a levar o time ao terceiro lugar, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.
- AFP
A revolução de Mourinho no Bernabéu
O Real Madrid continua sua grande reformulação após a contratação de José Mourinho, que retorna para uma segunda passagem no comando do clube, após sua primeira gestão entre 2010 e 2013. O gigante espanhol está determinado a se recuperar de uma temporada decepcionante e sem títulos, contando com contratações de peso neste verão para restaurar seu status no topo do futebol europeu.
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