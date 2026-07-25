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RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Real Madrid usou os rumores sobre Michael Olise como cortina de fumaça para dar início a uma negociação discreta por Yan Diomande, com as conversas sobre um acordo de € 120 milhões com o RB Leipzig já em andamento

Real Madrid
M. Olise
Y. Diomande
Leipzig
Bayern de Munique
Bundesliga
La Liga

O Real Madrid usou os rumores sobre Michael Olise como uma manobra inteligente para desviar a atenção e lançar uma oferta sensacional pelo craque do RB Leipzig, Yan Diomande. O gigante espanhol está em negociações para fechar um acordo no valor de até 120 milhões de euros pelo jogador da seleção da Costa do Marfim, que se destacou como um dos talentos mais cobiçados do futebol mundial após uma campanha brilhante na Copa do Mundo.

  • O Real Madrid se destaca na disputa por Diomande

    Florentino Pérez e o Real Madrid estão prestes a dar mais um grande golpe no mercado de transferências, à medida que se aproximam da contratação de Diomande. De acordo com o Diario AS, o gigante espanhol assumiu a liderança na disputa pelo ala de 19 anos do RB Leipzig, que tem despertado intenso interesse da elite europeia. A possível contratação ocorre após um verão agitado para o Real Madrid, que já garantiu contratações de grande destaque como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

    Embora o Paris Saint-Germain fosse considerado anteriormente o favorito para contratar o marfinense, o cenário mudou drasticamente. Apesar de o PSG ter supostamente chegado a um acordo com o jogador já em 28 de junho, o clube não conseguiu fechar acordo com o time da Bundesliga. O Liverpool também demonstrou forte interesse no talentoso jogador da seleção dos Eléphants, mas o apelo do Bernabéu parece ter prevalecido. O ponta não é um rosto novo no futebol espanhol, já que atuou pelo Leganés antes de se transferir para a Alemanha, o que facilitou as negociações sobre os termos pessoais do contrato.


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    A estratégia de manobra de diversão em torno de Michael Olise

    Em uma aula magistral de manipulação do mercado de transferências, o Real Madrid teria usado os rumores em torno de Olise para mascarar suas verdadeiras intenções. Enquanto a atenção da mídia permanecia voltada para uma possível contratação do astro do Bayern de Munique, o Real Madrid avançava discretamente nas negociações com Diomande nos bastidores. O ponta marfinense impressionou na Copa do Mundo deste verão, disputando quatro partidas e dando uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre Curaçao, antes de a Costa do Marfim ser eliminada nas oitavas de final contra a Noruega.

    As negociações chegaram a uma fase crítica nesta semana, quando representantes de ambos os clubes se reuniram na Alemanha para acertar os detalhes finais da transferência. Já tendo garantido o aval do jogador, os dirigentes do Real Madrid viajaram para se reunir com a diretoria do Leipzig a fim de chegar a um acordo sobre o valor da transação. O clube da La Liga agora se mostra extremamente otimista quanto à conclusão da transferência.

  • Leipzig deve receber uma quantia astronômica em uma transação recorde

    Espera-se que o valor total do acordo entre os dois clubes fique entre €115 milhões e €120 milhões, o que representaria um lucro significativo para o clube alemão. O RB Leipzig havia contratado o ponta do Leganés por apenas €20 milhões há apenas um ano, o que significa que o clube está prestes a obter um retorno impressionante sobre seu investimento. Embora o Leipzig tenha se mostrado um negociador exigente, pedindo um valor adicional por um jogador com contrato até 2030, o poder financeiro do Real Madrid provou ser suficiente para atender à avaliação do clube para essa transação de grande porte.

    Na última temporada, Diomande disputou 36 partidas pelo RB Leipzig em todas as competições, marcando 13 gols e dando 10 assistências. Suas atuações impressionantes ajudaram a levar o time ao terceiro lugar, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

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