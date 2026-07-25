O Real Madrid usou os rumores sobre Michael Olise como cortina de fumaça para dar início a uma negociação discreta por Yan Diomande, com as conversas sobre um acordo de € 120 milhões com o RB Leipzig já em andamento

Florentino Pérez e o Real Madrid estão prestes a dar mais um grande golpe no mercado de transferências, à medida que se aproximam da contratação de Diomande. De acordo com o Diario AS, o gigante espanhol assumiu a liderança na disputa pelo ala de 19 anos do RB Leipzig, que tem despertado intenso interesse da elite europeia. A possível contratação ocorre após um verão agitado para o Real Madrid, que já garantiu contratações de grande destaque como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

Embora o Paris Saint-Germain fosse considerado anteriormente o favorito para contratar o marfinense, o cenário mudou drasticamente. Apesar de o PSG ter supostamente chegado a um acordo com o jogador já em 28 de junho, o clube não conseguiu fechar acordo com o time da Bundesliga. O Liverpool também demonstrou forte interesse no talentoso jogador da seleção dos Eléphants, mas o apelo do Bernabéu parece ter prevalecido. O ponta não é um rosto novo no futebol espanhol, já que atuou pelo Leganés antes de se transferir para a Alemanha, o que facilitou as negociações sobre os termos pessoais do contrato.



