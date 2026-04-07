O Real Madrid tem como alvo dois jogadores do Stuttgart, enquanto o gigante da La Liga planeja uma reformulação no meio-campo para preencher a lacuna deixada por Toni Kroos

Dois anos após a saída do lendário Kroos, o Real Madrid continua buscando uma solução definitiva para a falta de um meia-armador criativo que atue mais recuado. Embora o perfil físico do meio-campo do clube continue sendo de nível mundial, a orquestração técnica proporcionada pelo alemão tem sido difícil de reproduzir.

Consequentemente, relatos vindos da capital espanhola sugerem que o presidente Florentino Pérez está pronto para contratar dois perfis diferentes neste verão para equilibrar o elenco.

O foco principal continua sendo a contratação de um “Galáctico”, com Enzo Fernández e Rodri identificados como os principais candidatos. Fernández teria enfrentado medidas disciplinares internas no Chelsea após expressar seu desejo de se juntar ao Real Madrid, enquanto Rodri é visto como um alvo mais viável devido à sua situação contratual. No entanto, o clube também está buscando opções mais econômicas para proporcionar profundidade e qualidades técnicas específicas.



