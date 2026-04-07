Getty Images Sport
Traduzido por
O Real Madrid tem como alvo dois jogadores do Stuttgart, enquanto o gigante da La Liga planeja uma reformulação no meio-campo para preencher a lacuna deixada por Toni Kroos
O reforço do meio-campo torna-se uma prioridade
Dois anos após a saída do lendário Kroos, o Real Madrid continua buscando uma solução definitiva para a falta de um meia-armador criativo que atue mais recuado. Embora o perfil físico do meio-campo do clube continue sendo de nível mundial, a orquestração técnica proporcionada pelo alemão tem sido difícil de reproduzir.
Consequentemente, relatos vindos da capital espanhola sugerem que o presidente Florentino Pérez está pronto para contratar dois perfis diferentes neste verão para equilibrar o elenco.
O foco principal continua sendo a contratação de um “Galáctico”, com Enzo Fernández e Rodri identificados como os principais candidatos. Fernández teria enfrentado medidas disciplinares internas no Chelsea após expressar seu desejo de se juntar ao Real Madrid, enquanto Rodri é visto como um alvo mais viável devido à sua situação contratual. No entanto, o clube também está buscando opções mais econômicas para proporcionar profundidade e qualidades técnicas específicas.
- Getty Images
O retorno de Chema Andrés
O Real Madrid já viu o suficiente do desempenho de Andrés, do Stuttgart, para considerar seriamente exercer a opção de recompra do jogador de 20 anos. Depois de deixar a capital espanhola por modestos 3 milhões de euros no verão de 2025, o meio-campista se adaptou rapidamente à vida na Alemanha.
O Real Madrid teria uma opção para trazer o jovem de volta ao Bernabéu por aproximadamente € 13,5 milhões neste verão.
O próprio Andrés não escondeu seu carinho pelo antigo clube. Em entrevista ao The Athletic, ele admitiu: “Isso é algo que o clube tem que decidir; eu ficaria muito feliz em voltar ao Real Madrid, mas, por enquanto, não estou preocupado com isso. Estou muito feliz no Stuttgart. Já disse ao meu agente que não quero saber de nada disso. Quando chegar a hora, vamos conversar e ver quais opções temos”.
Stiller surge como alvo secundário
Andrés não é o único jogador do Stuttgart na mira do Real Madrid. O meio-campista alemão Stiller vem sendo associado a uma transferência para Madri há várias janelas de transferências e continua sendo uma alternativa concreta caso os principais alvos do clube se mostrem muito caros.
Aos 24 anos, Stiller tornou-se um dos meias mais respeitados da Bundesliga, com uma avaliação de mercado atualmente em torno de € 45 milhões.
A presença de dois jogadores ligados ao Real Madrid no vestiário do Stuttgart naturalmente levou a algumas interações bem-humoradas. Andrés revelou que os dois brincaram sobre a possibilidade de se transferirem juntos para a Espanha: “Todo mundo conhece o Real Madrid, mas rolaram algumas piadas entre nós. ‘Você vai para lá? Eu vou e você fica?’ Mas nada além disso.”
- AFP
Stiller: Um jogador de nível mundial?
Diz-se que a comissão técnica do Real Madrid está impressionada com a capacidade de Stiller de "mandar no jogo" na Bundesliga, uma característica que foi muito elogiada por seu companheiro de equipe Andrés. "Ele é o nosso melhor jogador, é espetacular", disse Andrés sobre Stiller. “Se você assistir a uma partida do Stuttgart, perceberá que é ele quem manda. Ele é um jogador de nível mundial e poderia jogar em qualquer time, espero que no Real Madrid ou onde ele quiser.”