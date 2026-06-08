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O Real Madrid sonhou em contratar Lionel Messi para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo? Ex-presidente explica por que a transferência que uniria os maiores de todos os tempos era “impossível”
O sonho da dupla perfeita
Calderón foi o responsável pela chegada de Ronaldo ao Real Madrid em 2009. Na época, o clube bateu o recorde de transferência ao contratar o jogador português do Manchester United por 80 milhões de libras (107 milhões de dólares). Embora Ronaldo sempre tenha sido o principal alvo do Real Madrid, a sombra de seu eterno rival, Messi, pairava sobre o futebol espanhol durante a passagem marcante deste pelo Barcelona.
Calderón admitiu que sonhava em reunir os dois em um único clube, o que seria o ápice da conquista esportiva. No entanto, diante da realidade da rivalidade, tal sonho se torna quase impossível, dada a divisão historicamente acirrada entre os dois maiores clubes da Espanha.
- AFP
Por que a ida de Messi ao Real Madrid era impossível
Ao falar sobre a possibilidade de uma contratação sensacional do maestro argentino, Calderón foi sincero quanto aos obstáculos existentes. Os laços políticos e emocionais com a Catalunha significavam que qualquer tentativa de aproximação por parte de Madri teria sido recebida com rejeição imediata, mantendo os dois ícones em lados opostos durante todo o auge de suas carreiras.
“Eu teria adorado, mas era impossível porque Messi estava no Barcelona e eles nunca o teriam deixado sair, a menos que ele tomasse a iniciativa, como Cristiano fez no Manchester United”, disse Calderón ao A BOLA. “Mas ele estava feliz no Barça e, portanto, não havia possibilidade. Foi uma pena, porque reunir os dois melhores jogadores do mundo no mesmo time teria sido fantástico.”
O longo caminho até a contratação de Ronaldo
Enquanto Messi permanecia fora de alcance, a busca por Ronaldo foi uma saga exaustiva que se estendeu por várias temporadas. Calderón insiste que o mérito da contratação deve-se à prestígio do clube, e não a suas habilidades pessoais de negociação, observando que o atacante estava determinado a deixar Old Trafford para ir para o Bernabéu, apesar da resistência de Sir Alex Ferguson.
“Estivemos em negociações por dois anos. O Manchester United, naturalmente, não queria que ele saísse, mas o jogador queria ir”, explicou Calderón. “É sabido que jogadores como Cristiano acabam indo para onde realmente querem; é impossível mantê-los contra a vontade deles. Insisto, eu estava lá e, como qualquer outro teria feito, aproveitei a oportunidade. Naquele momento, ele era o melhor jogador do mundo ao lado de Messi e, portanto, a coisa mais lógica a se fazer era agarrar a oportunidade de contratá-lo com as duas mãos.”
- AFP
A saída conturbada e a vida após o Real Madrid
Apesar do sucesso sem precedentes que Ronaldo alcançou com a camisa branca, Calderón acredita que a separação ocorrida em 2018 foi um erro para todos os envolvidos. A relação entre o astro português e o então presidente Florentino Pérez teria esfriado, levando, por fim, a uma transferência recorde para a Juventus, que não conseguiu repetir os feitos alcançados durante sua passagem pela Espanha.
“Acredito que foi um erro de ambas as partes”, concluiu Calderón. “Certamente a relação não era boa desde o início e, com o tempo, deteriorou-se no final de sua passagem por aqui. Acredito que o presidente não achava que alguém seria capaz de pagar 100 milhões de euros, mas sim, havia um clube disposto a fazê-lo, e então ele não teve outra opção a não ser aceitar a saída do jogador. O jogador nunca se adaptou totalmente a nenhum clube fora do Real Madrid, e o Real Madrid foi difícil porque é impossível encontrar alguém como Cristiano.”