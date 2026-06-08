O Real Madrid sonhou em contratar Lionel Messi para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo? Ex-presidente explica por que a transferência que uniria os maiores de todos os tempos era “impossível”

Apesar do sucesso sem precedentes que Ronaldo alcançou com a camisa branca, Calderón acredita que a separação ocorrida em 2018 foi um erro para todos os envolvidos. A relação entre o astro português e o então presidente Florentino Pérez teria esfriado, levando, por fim, a uma transferência recorde para a Juventus, que não conseguiu repetir os feitos alcançados durante sua passagem pela Espanha.

“Acredito que foi um erro de ambas as partes”, concluiu Calderón. “Certamente a relação não era boa desde o início e, com o tempo, deteriorou-se no final de sua passagem por aqui. Acredito que o presidente não achava que alguém seria capaz de pagar 100 milhões de euros, mas sim, havia um clube disposto a fazê-lo, e então ele não teve outra opção a não ser aceitar a saída do jogador. O jogador nunca se adaptou totalmente a nenhum clube fora do Real Madrid, e o Real Madrid foi difícil porque é impossível encontrar alguém como Cristiano.”