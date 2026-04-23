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O Real Madrid sofre duplo golpe com lesões: dupla importante fica fora pelo resto da temporada
Um duro golpe para o Real Madrid
As esperanças do Real Madrid de uma recuperação no final da temporada sofreram um duro golpe após a notícia de que Militão e Güler ficarão fora do restante da temporada nacional 2025-26. Exames médicos realizados na quinta-feira confirmaram que ambos os jogadores sofreram lesões de grau dois nos tendões isquiotibiais, com um prazo de recuperação de três a quatro semanas.
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Pilares defensivos e criativos ficam de fora em um momento crucial
O momento é desastroso para os Blancos, já que as lesões praticamente tiram os dois jogadores de ação por várias semanas. Militão foi forçado a sair de campo durante o confronto desta terça-feira contra o Alavés, enquanto a ausência de Güler no treino desta quinta-feira despertou os primeiros receios, que foram posteriormente confirmados pelos exames.
“Após os exames realizados hoje em nosso jogador Arda Güler pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita. Aguardando evolução”, dizia o comunicado oficial do clube.
Enquanto isso, o Los Blancos também divulgou uma atualização sobre o estado de Militão: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Eder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Aguardando evolução.”
A equipe médica prioriza a recuperação a longo prazo em detrimento de um retorno precipitado
De acordo com informações do Diario AS, o departamento médico do clube está adotando uma abordagem cautelosa na reabilitação das duas estrelas. Com a Copa do Mundo se aproximando em apenas algumas semanas, não há vontade de arriscar complicações adicionais ao apressar o retorno deles para as duas últimas semanas da temporada da La Liga.
Em vez disso, a prioridade passou a ser garantir que tanto o zagueiro brasileiro quanto o meia turco estejam 100% em forma para seus respectivos compromissos internacionais neste verão. A dupla iniciará agora um programa de reabilitação estruturado em Valdebebas, com o objetivo de alcançar uma boa forma física de longo prazo antes da próxima temporada.
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As esperanças pelo título esmorecem à medida que a profundidade do elenco é posta à prova
A ausência de Militão e Güler significa que o Real Madrid enfrenta um grande desafio para disputar o título da La Liga com o líder Barcelona, que está nove pontos à frente. Com várias peças-chave agora fora de combate, a diretoria do clube madrilenho pode ser forçada a reavaliar a profundidade do elenco e a estratégia de contratações antes da próxima janela de transferências de verão, a fim de evitar crises semelhantes no futuro. O Real Madrid viaja para Sevilha na noite de sexta-feira para enfrentar o Real Betis, um confronto que se tornou significativamente mais difícil após as últimas notícias médicas.