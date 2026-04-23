O Real Madrid sofre duplo golpe com lesões: dupla importante fica fora pelo resto da temporada

O momento é desastroso para os Blancos, já que as lesões praticamente tiram os dois jogadores de ação por várias semanas. Militão foi forçado a sair de campo durante o confronto desta terça-feira contra o Alavés, enquanto a ausência de Güler no treino desta quinta-feira despertou os primeiros receios, que foram posteriormente confirmados pelos exames.

“Após os exames realizados hoje em nosso jogador Arda Güler pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita. Aguardando evolução”, dizia o comunicado oficial do clube.

Enquanto isso, o Los Blancos também divulgou uma atualização sobre o estado de Militão: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Eder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Aguardando evolução.”