A surpresa da 30ª rodada do Campeonato Espanhol veio do Estadi de Son Moix, em Maiorca, onde a equipe do argentino Martín Demichelis venceu por 2 a 1 contra o Real Madrid. Para o time da casa, trata-se de três pontos fundamentais na luta pela permanência; com essa vitória, eles subiram para 31 pontos, ultrapassando o Elche e saindo da zona de rebaixamento (quarto colocado da parte de baixo da tabela, a +2 do terceiro colocado da parte de baixo). Os Merengues permanecem em segundo lugar com 69 pontos, a quatro pontos do líder Barcelona e com um jogo a menos: hoje à noite, às 21h, serão visitantes do Atlético de Madrid, do Cholo Simeone.
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O Real Madrid sofre derrota na La Liga: Arbeloa é derrotado em casa do Maiorca; gol decisivo de Muriqi aos 91 minutos
A PARTIDA
Durante quase toda a partida, o Maiorca manteve a vantagem graças ao gol do meio-campista Manu Morlanes, nascido em 1999, que abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. A dois minutos do fim da partida, Eder Militão, que havia entrado no lugar de Huijsen a meia hora do fim, empatou o jogo; e com o Real todo à frente em busca do gol da vitória, quem decidiu a partida aos 91 minutos foi o ex-atacante da Lazio, Vedat Muriqi. Nos próximos dias, na Espanha, a decisão de Arbeloa de deixar Vinicius Júnior no banco de reservas para a partida da Liga dos Campeões na próxima terça-feira contra o Bayern de Munique pode gerar polêmica; o brasileiro entrou no segundo tempo e, ao lado de Mbappé, que começou a partida, estava Brahim Díaz.