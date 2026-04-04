Durante quase toda a partida, o Maiorca manteve a vantagem graças ao gol do meio-campista Manu Morlanes, nascido em 1999, que abriu o placar nos minutos finais do primeiro tempo. A dois minutos do fim da partida, Eder Militão, que havia entrado no lugar de Huijsen a meia hora do fim, empatou o jogo; e com o Real todo à frente em busca do gol da vitória, quem decidiu a partida aos 91 minutos foi o ex-atacante da Lazio, Vedat Muriqi. Nos próximos dias, na Espanha, a decisão de Arbeloa de deixar Vinicius Júnior no banco de reservas para a partida da Liga dos Campeões na próxima terça-feira contra o Bayern de Munique pode gerar polêmica; o brasileiro entrou no segundo tempo e, ao lado de Mbappé, que começou a partida, estava Brahim Díaz.