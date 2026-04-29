O Real Madrid seria louco se voltasse a contratar José Mourinho! Um possível retorno ao Bernabéu seria uma prova contundente do desespero de Florentino Pérez

Seu primeiro Clássico terminou em humilhação total, mas Mourinho conseguiu, posteriormente, irritar Guardiola ao aumentar, de alguma forma, a tensão em torno de um dos confrontos mais politizados e apaixonantes do futebol mundial — a tal ponto que isso chegou a causar divisões dentro da seleção espanhola.

A atmosfera de animosidade combinava perfeitamente com o estilo de jogo cínico de Mourinho, e ele pôs fim à dolorosa seca de títulos de três anos do Real Madrid ao derrotar o que pode ser considerado o melhor time da história do futebol na final da Copa del Rey de 2011, antes de encerrar o reinado de três anos dos catalães como campeões da La Liga no ano seguinte.

No verão de 2013, porém, Mourinho já havia partido — e ninguém ficou especialmente triste com sua saída. Exceto Pérez. Durante uma gestão cada vez mais turbulenta, Mourinho havia se desentendido com praticamente todos ligados ao clube — de jogadores à imprensa —, mas Pérez pensou em recontratar o português como técnico em 2015, 2016, 2018, 2023 e agora, segundo o The Athletic, está considerando seriamente a possibilidade novamente.

Então, será que é certo que Mourinho volte ao Real? Ou será que isso é um desastre prestes a acontecer?