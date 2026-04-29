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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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O Real Madrid seria louco se voltasse a contratar José Mourinho! Um possível retorno ao Bernabéu seria uma prova contundente do desespero de Florentino Pérez

Opinion
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
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Espanyol x Real Madrid

O Real Madrid está em apuros. E quando o Real Madrid está em apuros, Florentino Pérez sempre pergunta aos que o rodeiam: “Será que vale a pena trazer José Mourinho de volta?” Por quê? Porque contratar Mourinho já deu certo uma vez. Mais ou menos. Em 2010, o Madrid havia sido colocado em uma situação insuportável pelo Barcelona. Não estavam apenas sendo derrotados por seus rivais mais odiados, estavam sendo humilhados por eles. Então, Pérez recorreu a Mourinho, o autoproclamado “Special One” que acabara de derrotar os mestres do passe de Pep Guardiola — em todos os sentidos — a caminho da conquista da Liga dos Campeões com a Inter.

Seu primeiro Clássico terminou em humilhação total, mas Mourinho conseguiu, posteriormente, irritar Guardiola ao aumentar, de alguma forma, a tensão em torno de um dos confrontos mais politizados e apaixonantes do futebol mundial — a tal ponto que isso chegou a causar divisões dentro da seleção espanhola.

A atmosfera de animosidade combinava perfeitamente com o estilo de jogo cínico de Mourinho, e ele pôs fim à dolorosa seca de títulos de três anos do Real Madrid ao derrotar o que pode ser considerado o melhor time da história do futebol na final da Copa del Rey de 2011, antes de encerrar o reinado de três anos dos catalães como campeões da La Liga no ano seguinte.

No verão de 2013, porém, Mourinho já havia partido — e ninguém ficou especialmente triste com sua saída. Exceto Pérez. Durante uma gestão cada vez mais turbulenta, Mourinho havia se desentendido com praticamente todos ligados ao clube — de jogadores à imprensa —, mas Pérez pensou em recontratar o português como técnico em 2015, 2016, 2018, 2023 e agora, segundo o The Athletic, está considerando seriamente a possibilidade novamente.

Então, será que é certo que Mourinho volte ao Real? Ou será que isso é um desastre prestes a acontecer?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    Uma década de declínio

    Pérez claramente sente que há semelhanças entre a situação atual e a de 2010 — e, para ser justo, há algumas. O Real Madrid está mais uma vez prestes a encerrar uma segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante — o que é totalmente inaceitável no Bernabéu — e tem sido ofuscado por um brilhante time do Barcelona liderado por um pequeno atacante canhoto.

    No entanto, Mourinho não é mais o homem com o toque de Midas. Ele continua gerando polêmica, mas agora sem conquistar troféus. Ele não ganha um título de liga há 11 anos, e seu último título de qualquer tipo foi a Conference League de 2022 — o que é bastante revelador do nível atual do bicampeão da Liga dos Campeões.

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  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Como administrar Madrid

    Pérez certamente argumentará que Mourinho é exatamente o tipo de técnico de que o Real Madrid precisa: uma figura carismática capaz de inspirar respeito em um elenco repleto de superestrelas e, apesar de todas as dúvidas sobre sua filosofia futebolística antiquada, Kylian Mbappé e companhia claramente precisariam de um líder forte à beira do campo. Como Sergio Ramos disse certa vez: “No Real, gerenciar o vestiário é mais importante do que o conhecimento tático do técnico”.

    No entanto, Mourinho não tem nada a ver com os dois últimos treinadores do Real Madrid que conquistaram a Liga dos Campeões: Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane. Ele é muito mais agressivo e conflituoso — e sua intensidade incessante acabou por levar a um fim prematuro de sua primeira passagem pelo Bernabéu.

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    Divórcio conturbado

    Mourinho costuma afirmar — sem que ninguém lhe pergunte — que é um dos poucos treinadores na história do Real Madrid a ter saído por vontade própria, e essa é uma versão que sempre foi corroborada por Pérez.

    “Ninguém foi demitido, foi um acordo mútuo”, insistiu Pérez em 2013. “Decidimos encerrar nossa relação.” Mas não foi exatamente uma separação amigável. Menos de um ano após assinar uma extensão de contrato até 2016, a posição de Mourinho havia se tornado insustentável.

    Em janeiro de 2013, Pérez tomou a medida sem precedentes de convocar uma coletiva de imprensa para negar uma reportagem do MARCA de que vários jogadores veteranos, incluindo as lendas do clube Iker Casillas e Ramos, haviam ameaçado deixar o clube a menos que Mourinho fosse demitido. No entanto, estava claro muito antes de sua saída ser finalmente confirmada quatro meses depois que o técnico havia perdido o vestiário.

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    Perder o vestiário

    Basicamente, os métodos com os quais Mourinho havia alcançado tanto sucesso no Porto, no Chelsea e na Inter acabaram por ser sua ruína no Real Madrid. Sua tão apreciada “mentalidade de cerco” só funcionou por um certo tempo. O próprio clima de constante desconfiança e desrespeito que Mourinho criou em torno do clube acabou — e, possivelmente, inevitavelmente — por se espalhar pelo elenco, levando os jogadores a se voltarem contra o técnico.

    Casillas manteve silêncio sobre ter sido relegado ao banco durante a temporada 2012-13, mas Pepe tornou pública sua insatisfação com a forma como o goleiro foi tratado por seu compatriota. A resposta de Mourinho foi insinuar que Pepe estava simplesmente ressentido pelo fato de seu próprio lugar na equipe ter sido ocupado pelo adolescente Raphael Varane.

    Ramos, por sua vez, teria zombado das habilidades futebolísticas de Mourinho nos bastidores antes de fazer um comentário bastante incisivo sobre Ancelotti quando o ex-meio-campista da Itália assumiu o cargo em junho de 2013: “Dá para perceber que ele foi um grande jogador.”


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    Reescrevendo a história?

    Foi também Ramos quem contestou a ideia defendida tanto por Mourinho quanto por Pérez de que o português teria lançado as bases para o sucesso posterior do Real Madrid na Liga dos Campeões. Segundo Mourinho, Pérez chegou a implorar para que ele ficasse no Real Madrid em 2013. “Não vá embora agora”, teria dito o presidente dos Blancos. “Você já fez a parte difícil e o melhor ainda está por vir.”

    Ramos, porém, recusou-se a dar qualquer crédito a Mourinho pelas quatro conquistas do Real Madrid na Liga dos Campeões entre 2014 e 2018. “Não acho que ele tenha tido nada a ver com isso”, disse o zagueiro. “Pelo contrário, na verdade...”

    A insinuação de que Mourinho poderia, na verdade, estar atrapalhando o Real Madrid foi provavelmente um exagero — mas está claro que o elenco se beneficiou enormemente com a chegada de uma força tranquilizadora e unificadora como Ancelotti.

    Também é difícil imaginar como o retorno de Mourinho restauraria algo parecido com estabilidade, após uma temporada de turbulência em que Xabi Alonso foi impiedosamente substituído pelo técnico novato Álvaro Arbeloa pouco mais de seis meses após o início do que deveria ser um projeto de longo prazo sob o comando do ex-técnico do Bayer Leverkusen.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    É hora de seguir em frente

    Mbappé pode ter curtido uma publicação no Instagram que apontava Mourinho como o próximo técnico do Real Madrid, mas é de se imaginar que Vinícius Jr. não esteja tão entusiasmado com a ideia de ser treinado por um homem que, na prática, o acusou de incitar os vergonhosos insultos de que foi alvo em Lisboa no início desta temporada — o que, de fato, forçou a suspensão da partida entre o Real Madrid e o Benfica de Mourinho nas eliminatórias da Liga dos Campeões.

    Também foi noticiado que o possível retorno do português não conta com o apoio de toda a diretoria — mas isso não significa que não vá acontecer. Pérez ainda manda no Bernabéu, e sua convicção de longa data de que os jogadores precisam de um líder de equipe, e não de um estrategista, só deve ter se fortalecido com o fracasso da experiência de José Ángel Sánchez com Alonso.

    No entanto, o simples fato de Mourinho ainda estar no topo de sua lista de desejos é uma acusação contundente de seu desespero — e de uma preocupante falta de ideias. Como ilustrado de forma tão emocionante pelo confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique pela Liga dos Campeões no Parc des Princes na terça-feira, o futebol evoluiu para além de Mourinho.

    Evidentemente, Pérez não evoluiu, o que significa que o Real Madrid está realmente em apuros desta vez, pois, se recontratar Mourinho em 2015 teria sido uma decisão terrível, agora seria ainda pior.


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