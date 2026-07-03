O Real Madrid publicou um comunicado de imprensa detalhado em seu site oficial para esclarecer que não ocorreram negociações com o clube do oeste de Londres. O clube enfatizou sua total falta de interesse esportivo pelo meio-campista, mantendo, ao mesmo tempo, seu respeito absoluto pelo time da Premier League.

O clube declarou: “À luz das notícias e declarações que surgiram nos últimos dias sobre um suposto interesse do Real Madrid CF pelo jogador Enzo Fernández, o clube deseja esclarecer que não fez qualquer esforço, direto ou indireto, para contratar o referido jogador e, da mesma forma, não tem intenção de realizar tal operação.

“O Real Madrid deseja expressar seu mais profundo respeito por Enzo Fernández, um grande jogador de futebol cuja carreira e qualidade são amplamente conhecidas, bem como pelo Chelsea FC, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional.

“Justamente devido ao respeito que uma entidade como o Chelsea FC merece e aos princípios de lealdade institucional que sempre regeram as ações do Real Madrid, o clube considera necessário negar categoricamente especulações que são infundadas e não correspondem à realidade.

“O Real Madrid lamenta que, apesar da clareza dos fatos e da ausência de qualquer ação por parte do clube, continuem sendo divulgadas informações que não correspondem à realidade e que apenas contribuem para gerar confusão entre os torcedores e prejudicar desnecessariamente as entidades e as pessoas envolvidas.”