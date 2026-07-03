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O Real Madrid se pronuncia sobre os rumores de transferência de Enzo Fernández depois que o agente do astro do Chelsea deu a entender que ele poderia ser transferido no meio do ano
Especulações sobre transferência foram categoricamente negadas
O gigante espanhol desmentiu categoricamente as notícias que sugeriam que o técnico José Mourinho estaria pressionando para trazer o astro insatisfeito do Chelsea para o Bernabéu. A mídia vinha associando fortemente o meia de 25 anos a uma transferência para a capital espanhola, a fim de reforçar ainda mais o meio-campo repleto de estrelas do Real Madrid. No entanto, os dirigentes do clube tomaram a medida incomum de publicar uma declaração formal para pôr um fim definitivo aos rumores crescentes e proteger suas relações institucionais.
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Comunicado oficial nega qualquer ligação
O Real Madrid publicou um comunicado de imprensa detalhado em seu site oficial para esclarecer que não ocorreram negociações com o clube do oeste de Londres. O clube enfatizou sua total falta de interesse esportivo pelo meio-campista, mantendo, ao mesmo tempo, seu respeito absoluto pelo time da Premier League.
O clube declarou: “À luz das notícias e declarações que surgiram nos últimos dias sobre um suposto interesse do Real Madrid CF pelo jogador Enzo Fernández, o clube deseja esclarecer que não fez qualquer esforço, direto ou indireto, para contratar o referido jogador e, da mesma forma, não tem intenção de realizar tal operação.
“O Real Madrid deseja expressar seu mais profundo respeito por Enzo Fernández, um grande jogador de futebol cuja carreira e qualidade são amplamente conhecidas, bem como pelo Chelsea FC, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional.
“Justamente devido ao respeito que uma entidade como o Chelsea FC merece e aos princípios de lealdade institucional que sempre regeram as ações do Real Madrid, o clube considera necessário negar categoricamente especulações que são infundadas e não correspondem à realidade.
“O Real Madrid lamenta que, apesar da clareza dos fatos e da ausência de qualquer ação por parte do clube, continuem sendo divulgadas informações que não correspondem à realidade e que apenas contribuem para gerar confusão entre os torcedores e prejudicar desnecessariamente as entidades e as pessoas envolvidas.”
A escalação do meio-campo continua indefinida
Apesar de terem se distanciado de Fernández, os gigantes da La Liga já reforçaram suas opções para o meio-campo ao concretizar a contratação de grande destaque de Bernardo Silva, que chegou a título gratuito do Manchester City. Esse influxo de talento criativo significa que serão necessárias vendas para viabilizar novas contratações para o meio-campo, o que lança novas dúvidas sobre o futuro a longo prazo da dupla francesa Aurélien Tchouameni e Eduardo Camavinga, em meio ao interesse do Manchester United.
Enquanto isso, o agente de Fernández, Javier Pastore, confirmou abertamente que o meio-campista, avaliado em 120 milhões de libras, está buscando ativamente possibilidades de deixar Stamford Bridge.
O argentino causou alvoroço durante a temporada ao revelar seu sonho de morar na capital espanhola, o que gerou especulações de que ele estaria pressionando por uma transferência para o Real Madrid. Ele foi temporariamente afastado do elenco pelo então técnico Liam Rosenior.
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Prevê-se uma intensa disputa no mercado
Espera-se que uma saga de transferências extremamente acirrada se desenrole por toda a Europa à medida que a janela de transferências de verão entra em pleno andamento. Embora o Arsenal mantenha um interesse secundário no ex-meia do Benfica, os Gunners estão, no momento, priorizando uma contratação financeiramente viável do capitão do Newcastle, Bruno Guimarães.
Com seis anos restantes em seu lucrativo contrato em Stamford Bridge, o Chelsea detém uma posição de força nas negociações e exigirá um valor astronômico de qualquer clube interessado.
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