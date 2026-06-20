Em uma atitude pouco comum durante a agitada janela de transferências de verão, o Real Madrid negou categoricamente que esteja tentando contratar Olise. O francês vem apresentando um desempenho brilhante na Bundesliga, o que gerou especulações de que Florentino Pérez estaria pronto para adicionar mais um “Galáctico” ao já estrelado ataque da capital espanhola. Olise teve uma temporada fenomenal com o Bayern de Munique, somando 52 partidas em todas as competições na última temporada, marcando 22 gols e dando incríveis 31 assistências.

No entanto, o gigante espanhol deixou claro que nenhuma negociação ocorreu nos bastidores. O clube divulgou uma resposta formal para se distanciar dos rumores, insistindo que não entrou em contato com a representação do jogador nem com o time alemão a respeito de uma possível transferência neste verão.