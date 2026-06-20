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O Real Madrid se pronuncia sobre o interesse em Michael Olise em meio a notícias de uma oferta milionária pelo astro do Bayern de Munique
O Real Madrid nega veementemente as especulações sobre Olise
Em uma atitude pouco comum durante a agitada janela de transferências de verão, o Real Madrid negou categoricamente que esteja tentando contratar Olise. O francês vem apresentando um desempenho brilhante na Bundesliga, o que gerou especulações de que Florentino Pérez estaria pronto para adicionar mais um “Galáctico” ao já estrelado ataque da capital espanhola. Olise teve uma temporada fenomenal com o Bayern de Munique, somando 52 partidas em todas as competições na última temporada, marcando 22 gols e dando incríveis 31 assistências.
No entanto, o gigante espanhol deixou claro que nenhuma negociação ocorreu nos bastidores. O clube divulgou uma resposta formal para se distanciar dos rumores, insistindo que não entrou em contato com a representação do jogador nem com o time alemão a respeito de uma possível transferência neste verão.
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Comunicado oficial do clube sobre o craque do Bayern de Munique
A diretoria do Bernabéu divulgou um comunicado detalhado para esclarecer sua posição, afirmando: “Em resposta às notícias publicadas por diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube no jogador Michael Olise, do Bayern de Munique, o Real Madrid C.F. deseja esclarecer que não teve nenhum contato direto ou indireto com o jogador em questão, seus representantes ou quaisquer pessoas ligadas a ele.”
Durante a campanha para a eleição da presidência do clube, Pérez negou que Olise fosse um alvo quando revelou planos para uma oferta de 150 milhões de euros, que o clube esclareceu posteriormente ter sido destinada a Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Ao se pronunciar publicamente, o Real Madrid espera pôr fim ao ciclo de notícias que dominaram as páginas esportivas em toda a Europa nos últimos dias, garantindo que seu foco permaneça nos preparativos atuais do elenco.
Mantendo o vínculo com o Bayern de Munique
Além de negar qualquer interesse em Olise, o Real Madrid fez questão de enfatizar o vínculo profissional histórico que mantém com o gigante bávaro. Os dois clubes têm uma longa tradição de lidar um com o outro de maneira profissional, e o Real Madrid não hesitou em salientar que jamais tentaria contornar os canais oficiais ao se interessar por um jogador. Embora o Real Madrid geralmente mantenha sigilo sobre transferências, ocasionalmente o clube divulgou comunicados negando notícias de contato com jogadores de outros clubes, como no caso de Kylian Mbappé em 2023, um ano antes de sua transferência de grande repercussão para o Bernabéu.
“O Real Madrid também gostaria de destacar a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com quem compartilha uma longa história de respeito mútuo, cooperação e admiração, e lamenta a circulação de especulações que não refletem a realidade”, acrescentou o clube.
- AFP
A lealdade institucional em primeiro plano
O comunicado concluiu reforçando o protocolo que rege a forma como os dois gigantes europeus conduzem suas relações. O Real Madrid destacou que “Ambos os clubes sempre mantiveram uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo. Isso se reflete, entre outras coisas, na convicção compartilhada de que qualquer interesse potencial por um jogador pertencente ao outro clube deve ser discutido primeiro entre os próprios clubes, de acordo com os princípios de lealdade institucional que historicamente regem as relações entre o Bayern de Munique e o Real Madrid.”
Embora Olise continue sendo um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol mundial, parece que seu futuro imediato está em Munique, e não em Madri. Isso ocorre em um momento em que o Real Madrid já oficializou, nesta semana, as contratações de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, enquanto Pérez também prometeu a contratação de Denzel Dumfries durante sua campanha eleitoral.