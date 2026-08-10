O jogador francês Ferland Mendy segue com o processo de recuperação de sua última lesão, que avança em bom ritmo, e pode retornar aos treinos com o grupo em setembro.

Mendy passou por uma cirurgia em maio, após sofrer uma ruptura no músculo bíceps femoral, e havia relatos de que o período de recuperação poderia se estender por um ano inteiro, algo que o entorno do jogador nega categoricamente.

Já no Real Madrid, foram um pouco mais cautelosos e falaram, na ocasião, de uma ausência que variaria entre 4 e 5 meses.

O jornal As informou que o lateral-esquerdo francês, quando voltar da lesão, retornará como jogador do Real Madrid, pois seu contrato vai até o verão de 2028.

O Real Madrid havia reforçado a posição de lateral-esquerdo com a contratação de Carreras no verão passado, além de ter trazido Marc Cucurella neste verão, enquanto Fran García partiu para o Real Betis.

No caso de Mendy, a questão está mais relacionada à condição física do que ao desempenho, já que o clube reconhece que o francês, quando está saudável, representa uma grande garantia na linha defensiva, e não é por acaso que ele foi um jogador importante nos dois últimos títulos da Liga dos Campeões conquistados pelo Real Madrid.