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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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O Real Madrid recusa-se a forçar a saída de seu jogador lesionado

Mercado da bola
La Liga
F. Mendy
Real Madrid
Espanha
França

O jogador francês Ferland Mendy segue com o processo de recuperação de sua última lesão, que avança em bom ritmo, e pode retornar aos treinos com o grupo em setembro.

Mendy passou por uma cirurgia em maio, após sofrer uma ruptura no músculo bíceps femoral, e havia relatos de que o período de recuperação poderia se estender por um ano inteiro, algo que o entorno do jogador nega categoricamente.

Já no Real Madrid, foram um pouco mais cautelosos e falaram, na ocasião, de uma ausência que variaria entre 4 e 5 meses.

O jornal As informou que o lateral-esquerdo francês, quando voltar da lesão, retornará como jogador do Real Madrid, pois seu contrato vai até o verão de 2028.

O Real Madrid havia reforçado a posição de lateral-esquerdo com a contratação de Carreras no verão passado, além de ter trazido Marc Cucurella neste verão, enquanto Fran García partiu para o Real Betis.

No caso de Mendy, a questão está mais relacionada à condição física do que ao desempenho, já que o clube reconhece que o francês, quando está saudável, representa uma grande garantia na linha defensiva, e não é por acaso que ele foi um jogador importante nos dois últimos títulos da Liga dos Campeões conquistados pelo Real Madrid.

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    O Real Madrid não pediu a saída de Mendy

    Porém, atualmente existem três laterais-esquerdos no Real Madrid, e a primeira opção do clube para uma saída seria Mendy.

    Ainda assim, o clube não entrou em contato com o jogador para pedir que negociasse sua saída, nem o convidou a procurar uma nova equipe, ciente também de que seria difícil para ele encontrar um novo clube, tendo em vista seu histórico de lesões, além de estar lesionado e indisponível no momento.

    Caso Mendy comunique ao Real Madrid seu desejo de abrir as portas para a negociação de sua saída, o clube certamente atenderá a esse pedido.

    Mas o clube merengue não exercerá qualquer pressão sobre o jogador francês, e respeitará o contrato assinado entre as duas partes.

    • Publicidade
  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ferland Mendy não pretende deixar o Real Madrid

    Do lado do jogador, e de acordo com o que apurou o jornal AS, Ferland Mendy não pretende deixar o clube merengue.

    Mendy se sente feliz no Bernabéu, apesar de seu longo sofrimento com as lesões que sofreu nos últimos anos, e confia que, se conseguir recuperar a estabilidade física, será capaz de convencer Mourinho de que pode dar sua contribuição em alguns períodos.

    Mendy é especialista no aspecto defensivo, e Mourinho é um treinador que dá grande importância a esse aspecto, especialmente nos confrontos diante de adversários diretos.

    Mendy já conseguiu ser titular em partidas importantes na temporada passada, e almeja repetir o mesmo feito. 

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