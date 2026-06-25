O Real Madrid recupera Nico Paz e o coloca imediatamente no mercado: da Inter à Premier League, qual poderá ser o seu futuro?

Como já é sabido há algum tempo, o Inter é um dos times que nunca escondeu seu apreço técnico pelas qualidades de Nico Paz. O clássico jogador capaz de brilhar a partir da linha de meio-campo e criar superioridade numérica — exatamente o que o clube nerazzurro vem buscando há algum tempo para se tornar mais imprevisível e sair dos padrões do 3-5-2. A amizade entre o vice-presidente do clube campeão da Itália, Javier Zanetti, e o pai de Nico Paz é um aspecto a ser levado em consideração, assim como o fato de que a Inter e o Real Madrid já entraram em contato nas últimas semanas para negociar a transferência de Dumfries (os blancos concordaram em pagar a cláusula) e de que o presidente Marotta esteve recentemente na capital espanhola para se encontrar com Florentino Pérez e manifestar seu interesse por alguns jogadores que podem ser dispensados pelo Real. Não se pode descartar que, nessa ocasião, também tenha-se falado sobre Nico Paz. Os nerazzurri, que acabaram de ver a negociação com Palestra ir por água abaixo, decidirão agora reinvestir esse dinheiro e tentarão realizar uma grande contratação, talvez financiando-a por meio das vendas já planejadas?