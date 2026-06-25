A decisão está tomada. O Real Madrid comunicou ao Como sua decisão sobre o futuro de Nico Paz, que a partir de hoje se torna um dos jogadores mais cobiçados do mercado europeu. Não adiantou a viagem à Espanha do diretor esportivo do clube lariano, Ludi, para tentar renegociar as condições de uma eventual permanência do meia-atacante argentino na equipe de Cesc Fàbregas, que agora, caso queira continuar apostando no talento de Nico Paz, teria de investir nada menos que 60 milhões de euros.
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O Real Madrid recupera Nico Paz e o coloca imediatamente no mercado: da Inter à Premier League, qual poderá ser o seu futuro?
POR QUE O REAL QUER VENDÊ-LO
O valor apresentado ao Como é válido exclusivamente para o clube e estaria sujeito a uma nova cláusula de recompra, mais elevada, em favor do Real Madrid (de 80 milhões). É provável que, em suas intenções, o clube esteja pensando em vender um jovem de enorme potencial — e já testado em um ambiente competitivo como o campeonato da Série A — ao melhor oferente. Considerando a forte concorrência que Nico Paz enfrentaria em sua posição caso tentasse convencer o novo técnico José Mourinho a lhe dar a chance de disputar a vaga com jogadores como Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Arda Güler, Rodrygo e Franco Mastantuono – e levando em conta também a necessidade dos “blancos” de obter liquidez imediata para reinvestir nas próximas contratações –, a melhor solução para todas as partes envolvidas parece ser justamente aquela que leva a uma nova transferência definitiva para que ele possa colocar seu talento à prova.
O INTER NO FUNDO
Como já é sabido há algum tempo, o Inter é um dos times que nunca escondeu seu apreço técnico pelas qualidades de Nico Paz. O clássico jogador capaz de brilhar a partir da linha de meio-campo e criar superioridade numérica — exatamente o que o clube nerazzurro vem buscando há algum tempo para se tornar mais imprevisível e sair dos padrões do 3-5-2. A amizade entre o vice-presidente do clube campeão da Itália, Javier Zanetti, e o pai de Nico Paz é um aspecto a ser levado em consideração, assim como o fato de que a Inter e o Real Madrid já entraram em contato nas últimas semanas para negociar a transferência de Dumfries (os blancos concordaram em pagar a cláusula) e de que o presidente Marotta esteve recentemente na capital espanhola para se encontrar com Florentino Pérez e manifestar seu interesse por alguns jogadores que podem ser dispensados pelo Real. Não se pode descartar que, nessa ocasião, também tenha-se falado sobre Nico Paz. Os nerazzurri, que acabaram de ver a negociação com Palestra ir por água abaixo, decidirão agora reinvestir esse dinheiro e tentarão realizar uma grande contratação, talvez financiando-a por meio das vendas já planejadas?
LEILÃO NA PREMIER LEAGUE?
A outra hipótese que ganha força, decorrente do fato de que o Real Madrid teria em mente vender Nico Paz ao melhor comprador por um valor superior aos 60 milhões reservados exclusivamente ao Como, é que a Premier League possa ser o campeonato ideal para lucrar ao máximo com a venda de um jogador desse calibre. Arsenal, Chelsea e Manchester City estão, obviamente, na linha de frente, pois são times comandados por técnicos que sempre tiveram uma preferência por esse tipo de jogador, que atua do meio-campo para frente. Mas não se pode descartar que, dado o enorme potencial econômico disponível também para os times do campeonato inglês, até mesmo equipes de nível ligeiramente inferior, mas que disputam vagas na Liga dos Campeões, possam bater à porta do Real Madrid.