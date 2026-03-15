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O Real Madrid recebeu boas notícias sobre Kylian Mbappé antes da segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City
Mbappé volta aos treinos em grupo
De acordo com o Marca, o francês completou toda a sessão ao lado de seus companheiros de equipe, aumentando as esperanças de que ele possa jogar no meio da semana contra a equipe de Pep Guardiola. A menos que surjam contratempos de última hora durante os preparativos finais na Espanha, Mbappé parece ter praticamente garantida uma vaga no voo para Manchester, enquanto o Real busca garantir sua vaga nas quartas de final.
- Carreras
Carreras está prestes a regressar para a viagem ao Etihad
Mbappé não é o único jogador a dar um impulso à seleção de Álvaro Arbeloa. Carreras também deu passos significativos em sua recuperação, completando parte do treino em grupo no domingo. A comissão técnica está otimista quanto à sua disponibilidade, com a expectativa de que ele faça parte da lista de convocados para o confronto no Etihad Stadium.
O zagueiro deve participar de um último treino na tarde de segunda-feira em solo inglês. Caso ele passe por essa sessão sem problemas, ele dará a Arbeloa a flexibilidade tática tão necessária contra o Manchester City, time conhecido por sua pressão ofensiva implacável sob o comando de Pep Guardiola.
As preocupações defensivas continuam para os Blancos
Embora as notícias no ataque sejam positivas, a onda de lesões na defesa continua a causar dores de cabeça à comissão técnica. Raúl Asencio, que vem sentindo dores na panturrilha, continua sendo uma grande dúvida para a viagem a Manchester e provavelmente não entrará em campo. Ferland Mendy também ficou de fora novamente devido a uma lesão muscular.
- Getty Images Sport
O Real Madrid é o favorito para avançar
O Real Madrid parte como favorito para avançar, após vencer a primeira partida por 3 a 0 no Santiago Bernabéu. Arbeloa sabe que o trabalho ainda está apenas pela metade, mas aguarda ansiosamente o jogo de volta, tendo declarado aos repórteres: “É verdade. Não vai ser fácil, mas tenho certeza, como sempre digo, de que será uma daquelas noites da Liga dos Campeões que tanto amamos. Vai ser maravilhoso.”
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