Mbappé não é o único jogador a dar um impulso à seleção de Álvaro Arbeloa. Carreras também deu passos significativos em sua recuperação, completando parte do treino em grupo no domingo. A comissão técnica está otimista quanto à sua disponibilidade, com a expectativa de que ele faça parte da lista de convocados para o confronto no Etihad Stadium.

O zagueiro deve participar de um último treino na tarde de segunda-feira em solo inglês. Caso ele passe por essa sessão sem problemas, ele dará a Arbeloa a flexibilidade tática tão necessária contra o Manchester City, time conhecido por sua pressão ofensiva implacável sob o comando de Pep Guardiola.