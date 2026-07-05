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Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL
Yosua Arya

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O Real Madrid recebe uma mensagem direta do Bayern de Munique e do zagueiro francês Dayot Upamecano sobre a transferência de Michael Olise, enquanto crescem os rumores sobre uma negociação recorde de € 223 milhões

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Dayot Upamecano desmentiu as especulações que ligavam Michael Olise a uma transferência para o Real Madrid, insistindo que o ponta do Bayern de Munique vai permanecer no clube. Os comentários do zagueiro francês surgiram em meio a notícias que sugerem que o Real Madrid poderia fazer uma oferta recorde de 223 milhões de euros pelo jogador de 24 anos.

  • Olise continua sendo associado ao Real Madrid

    Olise tem sido fortemente associado ao Real Madrid, à medida que as especulações sobre transferências se intensificam durante a Copa do Mundo de 2026. O jornal SPORT informa que o gigante espanhol poderia estar disposto a gastar a quantia recorde de 223 milhões de euros (191 milhões de libras/255 milhões de dólares) para contratar o ponta do Bayern de Munique. No entanto, Upamecano, seu companheiro de seleção da França, minimizou os rumores.



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  • Upamecano desmente rumores sobre o Real Madrid

    Upamecano foi questionado sobre os rumores persistentes que associam Olise ao Real Madrid enquanto estava a serviço da seleção francesa. O zagueiro deu uma resposta breve, mas enfática, sugerindo que o Bayern não tem intenção de perder um de seus principais jogadores.

    “Ele fica aqui, ele fica aqui!”, insistiu Upamecano.



  • Saha se pronuncia sobre o futuro de Olise

    O ex-atacante da França, Louis Saha, também se pronunciou sobre as especulações em uma entrevista ao GOAL, admitindo que os números divulgados são extraordinários e elogiando a rápida ascensão de Olise.

    “São números absolutamente absurdos”, admitiu Saha. “Mas acho mesmo que ele merece esse tipo de reconhecimento e discussão, porque o que o garoto fez em um ou dois anos é inacreditável.

    “É preciso lembrar que ele jogava pelo Crystal Palace, e não acho que as pessoas tenham realmente compreendido esse tipo de talento. E essa também é uma história linda, porque alguém que poderia ser considerado indiferente, desinteressado, talvez sem amar o futebol da mesma forma que nós, calou todas as bocas do mundo e disse: ‘ouçam, quando você age de acordo com sua própria identidade, é capaz de fazer coisas incríveis’. E agora as pessoas estão correndo atrás dele como loucas. É lindo.”

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    É improvável que as especulações sobre transferências diminuam

    Espera-se que as especulações em torno de Olise continuem à medida que a janela de transferências avança. A posição pública do Bayern permanece clara, mas as notícias que associam o ponta ao Real Madrid provavelmente não desaparecerão enquanto persistir o interesse por um dos atacantes mais cobiçados da Europa.

    Olise, por sua vez, continua focado em suas obrigações com a seleção francesa. Depois que os Bleus garantiram uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Paraguai, a equipe agora se prepara para enfrentar o Marrocos nas quartas de final, na quinta-feira.