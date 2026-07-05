O Real Madrid recebe uma mensagem direta do Bayern de Munique e do zagueiro francês Dayot Upamecano sobre a transferência de Michael Olise, enquanto crescem os rumores sobre uma negociação recorde de € 223 milhões

O ex-atacante da França, Louis Saha, também se pronunciou sobre as especulações em uma entrevista ao GOAL, admitindo que os números divulgados são extraordinários e elogiando a rápida ascensão de Olise.

“São números absolutamente absurdos”, admitiu Saha. “Mas acho mesmo que ele merece esse tipo de reconhecimento e discussão, porque o que o garoto fez em um ou dois anos é inacreditável.

“É preciso lembrar que ele jogava pelo Crystal Palace, e não acho que as pessoas tenham realmente compreendido esse tipo de talento. E essa também é uma história linda, porque alguém que poderia ser considerado indiferente, desinteressado, talvez sem amar o futebol da mesma forma que nós, calou todas as bocas do mundo e disse: ‘ouçam, quando você age de acordo com sua própria identidade, é capaz de fazer coisas incríveis’. E agora as pessoas estão correndo atrás dele como loucas. É lindo.”