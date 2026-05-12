O Real Madrid questiona se a contratação de Kylian Mbappé foi “a decisão certa”, já que o “Galáctico” francês é alertado de que a próxima temporada trará “uma pressão sem precedentes”

A dor de cabeça tática rapidamente se transformou em uma disputa interna pelo poder, com destaque para o debate entre Vinicius e Mbappé durante o breve mandato de 233 dias de Alonso. Embora os números de Mbappé no campeonato nacional continuem sólidos, seu desempenho na Europa está sob forte escrutínio. Ele disputou 25 partidas da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e o clube perdeu 10 delas, incluindo eliminações nas fases eliminatórias para o Arsenal e o Bayern de Munique. Além disso, lesões persistentes limitaram sua participação neste ano, forçando-o a perder jogos cruciais e de alto risco contra o Manchester City, o Benfica e a derrota por 2 a 0 no Clássico de domingo para o Barcelona.