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O Real Madrid questiona se a contratação de Kylian Mbappé foi “a decisão certa”, já que o “Galáctico” francês é alertado de que a próxima temporada trará “uma pressão sem precedentes”
O projeto pessoal de Perez é um verdadeiro quebra-cabeças tático
De acordo com a ESPN, as dificuldades recentes do Real Madrid levantaram sérias dúvidas sobre Mbappé. Sua transferência gratuita do PSG em 2024 parecia uma decisão óbvia, e ele tem se destacado individualmente, marcando 31 gols na La Liga na temporada passada e 24 nesta. No entanto, fontes do clube agora questionam se a contratação do atacante foi a decisão certa, considerando que Vinícius Júnior já era a estrela consagrada. Descrita como o “projeto pessoal” do presidente Florentino Pérez, a chegada de Mbappé desequilibrou o time. Três treinadores consecutivos — Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa — tiveram dificuldades para criar uma estrutura que acomodasse Mbappé, Vinícius e Jude Bellingham.
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Os fracassos europeus e o debate sobre Vinicius
A dor de cabeça tática rapidamente se transformou em uma disputa interna pelo poder, com destaque para o debate entre Vinicius e Mbappé durante o breve mandato de 233 dias de Alonso. Embora os números de Mbappé no campeonato nacional continuem sólidos, seu desempenho na Europa está sob forte escrutínio. Ele disputou 25 partidas da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e o clube perdeu 10 delas, incluindo eliminações nas fases eliminatórias para o Arsenal e o Bayern de Munique. Além disso, lesões persistentes limitaram sua participação neste ano, forçando-o a perder jogos cruciais e de alto risco contra o Manchester City, o Benfica e a derrota por 2 a 0 no Clássico de domingo para o Barcelona.
Um desastre de relações públicas e um compromisso questionável
Pela primeira vez, a atitude e o comprometimento de Mbappé estão sendo seriamente questionados. Suas recentes férias com a namorada enquanto se recuperava de uma lesão — tendo voltado a Madri minutos antes de seus companheiros enfrentarem o Espanyol — foram consideradas um desastre de relações públicas. Seu entorno rejeitou as críticas como “uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente supervisionado pelo clube”. Durante sua ausência no Clássico, seu apoio se limitou a uma postagem no Instagram dizendo “Hala Madrid”, publicada quando o Barcelona já vencia por 2 a 0. Além disso, fontes relatam atritos nos bastidores envolvendo o astro francês e a comissão técnica de Arbeloa.
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O que vem por aí para a superestrela francesa?
Consequentemente, Mbappé entrará na próxima temporada sob uma pressão sem precedentes e sob um novo tipo de escrutínio. Questionado como nunca antes, o atacante francês precisa mostrar resultados tanto no plano individual quanto no coletivo. Ele precisa desesperadamente justificar seu lugar de destaque no centro do projeto vacilante do Real Madrid antes que a situação se agrave ainda mais.