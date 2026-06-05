O Real Madrid planeja uma transferência de Vitinha no valor de 150 milhões de euros, com o agente de José Mourinho trabalhando para trazer a estrela do PSG, após a promessa de Florentino Pérez

A corrida pela presidência do Real Madrid está chegando ao fim, com Pérez supostamente pronto para anunciar uma contratação de grande impacto antes da eleição de domingo. De acordo com a Cadena SER, Vitinha tornou-se o principal candidato a ser o nome de destaque dessa promessa.

O jogador da seleção portuguesa se consolidou como um dos jogadores mais importantes do PSG e ainda tem contrato por mais três anos. Apesar da dificuldade de qualquer negociação, Vitinha está cada vez mais sendo associado a uma transferência para o Santiago Bernabéu, já que Pérez busca causar impacto antes da votação.

Qualquer transferência exigiria um compromisso financeiro significativo. Relatos sugerem que Pérez está disposto a investir até € 150 milhões em uma contratação de peso, tornando Vitinha um dos alvos mais caros já considerados pelo clube.