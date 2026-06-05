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O Real Madrid planeja uma transferência de Vitinha no valor de 150 milhões de euros, com o agente de José Mourinho trabalhando para trazer a estrela do PSG, após a promessa de Florentino Pérez
Vitinha surge como o principal alvo de Perez na campanha eleitoral
A corrida pela presidência do Real Madrid está chegando ao fim, com Pérez supostamente pronto para anunciar uma contratação de grande impacto antes da eleição de domingo. De acordo com a Cadena SER, Vitinha tornou-se o principal candidato a ser o nome de destaque dessa promessa.
O jogador da seleção portuguesa se consolidou como um dos jogadores mais importantes do PSG e ainda tem contrato por mais três anos. Apesar da dificuldade de qualquer negociação, Vitinha está cada vez mais sendo associado a uma transferência para o Santiago Bernabéu, já que Pérez busca causar impacto antes da votação.
Qualquer transferência exigiria um compromisso financeiro significativo. Relatos sugerem que Pérez está disposto a investir até € 150 milhões em uma contratação de peso, tornando Vitinha um dos alvos mais caros já considerados pelo clube.
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A transferência como fator decisivo nas eleições
Na noite de quinta-feira, Pérez afirmou em uma entrevista que anunciará em breve uma oferta de € 150 milhões por um jogador de destaque, descartando nomes como Harry Kane, Erling Haaland e Michael Olise. De acordo com o jornalista espanhol Pacojo Delgado, Vitinha é o jogador em que o presidente está de olho, e sua chegada praticamente decidiria a disputa pela presidência antes mesmo do início da votação. Ele também destacou a possível influência do agente Jorge Mendes na facilitação das negociações.
“Se Florentino quiser decidir as eleições, o anúncio de Vitinha seria o golpe final. Um nocaute sem nem mesmo chegar ao domingo”, disse Delgado. “Você realmente acha que Jorge Mendes não colocaria seu melhor jogador à disposição de José Mourinho, se fosse possível?”
As contratações de Mourinho acrescentam uma nova dimensão aos planos do Real Madrid
A suposta tentativa de contratação de Vitinha faz parte de um projeto mais amplo ligado à esperada chegada de Mourinho ao Real Madrid. O meio-campista português é visto como um jogador capaz de se tornar o ponto central de um meio-campo renovado sob o comando de seu compatriota.
Notícias também afirmam que o Madrid já tomou medidas para reforçar outras áreas do elenco. Ibrahima Konaté estaria prestes a se juntar ao time em uma transferência gratuita, enquanto Denzel Dumfries deve chegar após o clube ter acionado sua cláusula de rescisão de € 20 milhões. A contratação de Vitinha dependeria fortemente da capacidade do Real Madrid de negociar com o PSG, onde o meio-campista continua sendo uma figura-chave. A relação de longa data de Mendes com Mourinho e com o Los Blancos é vista como um fator importante para qualquer possível avanço nas negociações.
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A atenção volta-se agora para o resultado das eleições e as negociações de transferência
Com a aproximação das eleições presidenciais, a atenção se concentrará em saber se Perez conseguirá concretizar a grande contratação que, segundo relatos, prometeu aos torcedores. Vitinha continua sob contrato com o PSG, o que exigiria um acordo complexo e oneroso. Caso o Real Madrid decida seguir em frente, as negociações envolvendo o PSG, Vitinha e Mendes provavelmente determinarão se o meio-campista português se tornará a peça-chave do próximo projeto esportivo do clube.