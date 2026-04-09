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O Real Madrid planeja uma oferta de € 160 milhões pela contratação de Michael Olise após a exibição brilhante do ponta do Bayern de Munique na Liga dos Campeões no Bernabéu
A exibição de Bernabeu desperta o interesse do Real Madrid
De acordo com o jornalista esportivo alemão Christian Falk, Olise tornou-se uma prioridade para o Real Madrid após sua sensacional atuação individual no Santiago Bernabéu na terça-feira. O jogador de 24 anos foi a estrela indiscutível da partida, dando a assistência decisiva para o gol de Harry Kane e pressionando constantemente a defesa do Real Madrid durante toda a noite.
O francês efetivamente ofuscou as próprias superestrelas do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, em seu próprio território. Essa exibição virtuosa teria convencido Florentino Pérez a autorizar uma intensa busca pelo ponta, com a diretoria do clube vendo-o como a peça final do quebra-cabeça ofensivo.
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Está sendo preparada uma negociação de transferência que deve bater recordes
Falk sugeriu, através do CF Bayern Insider, que o Real Madrid está preparando uma oferta inicial na faixa de €160 milhões a €165 milhões para convencer o Bayern a vender o jogador. Olise vem apresentando um desempenho impressionante nesta temporada sob o comando de Vincent Kompany, acumulando incríveis 16 gols e 24 assistências em todas as competições, o que justifica os valores astronômicos que estão sendo mencionados na capital espanhola.
Embora o Liverpool também tenha demonstrado interesse no ex-jogador do Crystal Palace, o apelo do Bernabéu e o poder financeiro do Real Madrid podem colocá-los na pole position.
O Bayern de Munique mantém firme sua posição de que o jogador "não está à venda"
Apesar do crescente interesse por parte da elite europeia, o Bayern de Munique tem mantido uma postura notavelmente firme em relação ao seu valioso jogador. O diretor esportivo Max Eberl já se apressou em descartar as especulações de que o clube chegaria a considerar ofertas pelo ponta, independentemente do valor da proposta.
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A situação contratual e as perspectivas futuras
Um ponto crucial para o Bayern é que o clube mantém o controle total sobre o destino de Olise, já que não há cláusula de rescisão ativa em seu contrato atual. A ausência dessa opção de rescisão significa que o Real Madrid terá que negociar diretamente com a diretoria do Bayern, que atualmente está empenhada em renovar o contrato de Olise por um período ainda mais longo para afastar o interesse de outros clubes.
Se a persistência do Real Madrid e uma possível oferta na casa dos nove dígitos poderão mudar essa postura continua sendo a grande questão da próxima janela de transferências de verão.