O Real Madrid planeja uma oferta de € 160 milhões pela contratação de Michael Olise após a exibição brilhante do ponta do Bayern de Munique na Liga dos Campeões no Bernabéu

De acordo com o jornalista esportivo alemão Christian Falk, Olise tornou-se uma prioridade para o Real Madrid após sua sensacional atuação individual no Santiago Bernabéu na terça-feira. O jogador de 24 anos foi a estrela indiscutível da partida, dando a assistência decisiva para o gol de Harry Kane e pressionando constantemente a defesa do Real Madrid durante toda a noite.

O francês efetivamente ofuscou as próprias superestrelas do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, em seu próprio território. Essa exibição virtuosa teria convencido Florentino Pérez a autorizar uma intensa busca pelo ponta, com a diretoria do clube vendo-o como a peça final do quebra-cabeça ofensivo.







