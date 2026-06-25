O Real Madrid planeja acionar a cláusula de €9 milhões de Nico Paz e oferecê-lo de volta ao Como por uma quantia astronômica

Essa manobra estratégica permite que o clube da capital espanhola obtenha um lucro substancial com um jogador formado na base que, originalmente, se transferiu para o norte da Itália em agosto de 2024, por meio de um contrato definitivo de quatro anos, por um valor estimado em € 6 milhões.

Romano informa que a complexa proposta de recompra dará ao Como o direito de preferência para manter seu meio-campista-âncora antes de sua histórica campanha europeia. Caso não seja possível chegar a um acordo financeiro, rivais de peso como a Inter e vários clubes abastados da Premier League estão preparados para apresentar ofertas competitivas.