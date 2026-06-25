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O Real Madrid planeja acionar a cláusula de €9 milhões de Nico Paz e oferecê-lo de volta ao Como por uma quantia astronômica
Madri está pronta para acionar a cláusula de Paz
Os dirigentes do Bernabéu devem se reunir hoje com o clube da Série A para acionar a cláusula de rescisão a preço reduzido do talentoso jogador de 21 anos. De acordo com Fabrizio Romano, o Real Madrid pretende oferecer imediatamente ao Como a oportunidade de manter seu craque em caráter definitivo por um pacote de € 60 milhões (£ 52 milhões). Caso o time italiano recuse a alta avaliação, o gigante da La Liga buscará vendê-lo a outro clube, já que ele não está nos planos imediatos do time principal.
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Romano detalha a estratégia do Real Madrid
Essa manobra estratégica permite que o clube da capital espanhola obtenha um lucro substancial com um jogador formado na base que, originalmente, se transferiu para o norte da Itália em agosto de 2024, por meio de um contrato definitivo de quatro anos, por um valor estimado em € 6 milhões.
Romano informa que a complexa proposta de recompra dará ao Como o direito de preferência para manter seu meio-campista-âncora antes de sua histórica campanha europeia. Caso não seja possível chegar a um acordo financeiro, rivais de peso como a Inter e vários clubes abastados da Premier League estão preparados para apresentar ofertas competitivas.
Jovem estrela argentina impulsiona a alta
Paz teve uma temporada nacional extraordinária, marcando 12 gols no campeonato e dando seis assistências, levando seu time a uma histórica classificação entre os quatro primeiros e à vaga na Liga dos Campeões. O meia-atacante dominou estatisticamente a Série A, liderando entre todos os meio-campistas em contribuições para gols (excluindo pênaltis) e chutes a gol por 90 minutos. Seu excelente desempenho no clube lhe rendeu 10 convocações para a seleção principal da Argentina e uma vaga na atual seleção para a Copa do Mundo, chamando a atenção de olheiros de elite em todo o continente.
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Proprietários bilionários enfrentam um desafio
Liderada por Robert Budi Hartono e pela família em geral, com o presidente do clube, Mirwan Suwarso, comandando as operações na Itália, a ambiciosa diretoria da Djarum enfrenta uma importante encruzilhada financeira. Com uma fortuna combinada que ultrapassa os US$ 40 bilhões, os abastados proprietários devem decidir se aprovarão esse gasto recorde e astronômico de € 60 milhões para seu principal ativo. A decisão final que tomarem durante essas negociações influenciará fortemente a estreia do clube na Liga dos Campeões e sua capacidade de manter o ritmo que o mantém entre os quatro primeiros.