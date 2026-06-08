O Real Madrid pede à UEFA que retire os títulos do Barcelona! Dossiê explosivo enviado do Santiago Bernabéu após o escândalo de corrupção do caso Negreira

Logo após uma vitória esmagadora nas eleições por 65 a 35, que garantiu a continuidade de sua presidência, Pérez não perdeu tempo e intensificou a guerra do Real Madrid contra seus eternos rivais. O clube enviou oficialmente um dossiê jurídico explosivo à UEFA, o único órgão regulador com a autoridade necessária para impor a “punição exemplar” que o Madrid acredita ser necessária.

Enquanto reportagens anteriores se concentravam em uma possível proibição de disputar competições europeias, o AS informou que a diretoria do Bernabéu agora está pressionando por uma medida sem precedentes: a remoção dos títulos anteriores do Barcelona dos livros de recordes.

A medida significa um colapso total na diplomacia entre os dois maiores clubes da Espanha. Pérez tem se manifestado abertamente sobre a necessidade dessa ação, declarando de forma célebre que a relação entre os dois gigantes espanhóis está oficialmente morta.