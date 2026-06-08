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O Real Madrid pede à UEFA que retire os títulos do Barcelona! Dossiê explosivo enviado do Santiago Bernabéu após o escândalo de corrupção do caso Negreira
Perez visa sanções históricas
Logo após uma vitória esmagadora nas eleições por 65 a 35, que garantiu a continuidade de sua presidência, Pérez não perdeu tempo e intensificou a guerra do Real Madrid contra seus eternos rivais. O clube enviou oficialmente um dossiê jurídico explosivo à UEFA, o único órgão regulador com a autoridade necessária para impor a “punição exemplar” que o Madrid acredita ser necessária.
Enquanto reportagens anteriores se concentravam em uma possível proibição de disputar competições europeias, o AS informou que a diretoria do Bernabéu agora está pressionando por uma medida sem precedentes: a remoção dos títulos anteriores do Barcelona dos livros de recordes.
A medida significa um colapso total na diplomacia entre os dois maiores clubes da Espanha. Pérez tem se manifestado abertamente sobre a necessidade dessa ação, declarando de forma célebre que a relação entre os dois gigantes espanhóis está oficialmente morta.
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O dossiê explosivo de 500 páginas
De acordo com o AS, o relatório enviado a Nyon é um documento de 500 páginas meticulosamente detalhado. Ele contém o que os dirigentes do Real Madrid descrevem como “provas evidentes” de corrupção sistêmica que influenciou os resultados da La Liga ao longo de um período de 20 anos.
A documentação incluiria, segundo relatos, um detalhamento temporada a temporada dos pontos que o Real Madrid acredita terem sido “roubados” devido a parcialidade da arbitragem. Pérez tem sido notavelmente específico em suas acusações, tendo afirmado anteriormente que “este ano tiraram de nós entre 16 e 18 pontos”.
Ao apresentar esses dados à UEFA, o Real Madrid espera convencer o presidente Aleksander Ceferin de que uma simples multa ou suspensão temporária é insuficiente para a gravidade da suposta infração.
A posição da UEFA e a espera
Ceferin já havia descrito o caso Negreira como uma das situações mais graves que presenciou no futebol desde que começou a se envolver com o esporte, em 2023. Embora a entidade reguladora do futebol europeu tivesse suspendido sua própria investigação para permitir o andamento dos processos judiciais espanhóis, a chegada do dossiê de Madri coloca o assunto de volta no topo da agenda na Suíça.
Reuniões recentes entre Pérez, Ceferin e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, são agora vistas como um trabalho de base estratégico para essa apresentação formal.
Apesar da pressão da capital, a UEFA ainda não indicou se tem capacidade legal ou vontade de retirar retroativamente os títulos nacionais. No entanto, o órgão regulador permaneceu “vigilante” e, notavelmente, nunca encerrou seu processo contra o clube catalão.
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Uma nova era no Bernabéu
À medida que a batalha judicial se intensifica, o Real Madrid passa simultaneamente por uma profunda transformação esportiva. O clube deve apresentar José Mourinho como seu novo técnico nos próximos dias, sinalizando um retorno a uma postura institucional mais combativa, tanto dentro quanto fora de campo. Paralelamente à mudança na comissão técnica, o clube já fechou as contratações de Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, além de garantir o retorno de Nico Paz ao elenco principal.
A estratégia dupla de contratações agressivas e guerra judicial sugere que Pérez pretende usar seu novo mandato para remodelar permanentemente a hierarquia do futebol espanhol.