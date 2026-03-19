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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gill Clark

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O Real Madrid passou por um susto com a lesão de Thibaut Courtois antes do importante confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

O Real Madrid sofreu um grande revés devido a lesões antes do decisivo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, campeão da Bundesliga. O goleiro Thibaut Courtois ficou de fora devido a uma lesão e deve ficar várias semanas afastado dos gramados. O goleiro reserva Andriy Lunin assumirá o lugar do belga enquanto Courtois estiver fora.

  • Courtois se lesionou contra o Manchester City

    Courtois sofreu a lesão durante a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Manchester City. O goleiro foi substituído por Lunin no intervalo da partida, quando o Real Madrid conquistou a vitória por 5 a 1 no placar agregado, garantindo sua vaga nas quartas de final da competição. O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, disse após a vitória que a substituição foi apenas uma medida de precaução. Ele disse aos repórteres: “Courtois sentiu um desconforto e queria continuar, mas não era necessário correr riscos porque, em quatro dias, temos outra final: um clássico muito importante e uma partida muito desafiadora. O lado positivo é também ter um goleiro como Lunin, que foi francamente bom no segundo tempo e se mostrou sólido. A partir daqui, quero parabenizá-lo porque o que ele faz sempre que tem a oportunidade de defender o gol do Real Madrid não é fácil.”

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    O Real Madrid divulga atualização sobre Courtois

    No entanto, o Real Madrid confirmou agora que Courtois está lesionado e fora de ação: “Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Thibaut Courtois pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no músculo reto femoral do quadríceps direito. A sua recuperação será acompanhada.”

  • Por quanto tempo Courtois ficará fora do Real Madrid?

    O Real Madrid prevê que Courtois fique fora dos gramados pelas próximas seis semanas, segundo o Diario AS. Se a notícia se confirmar, isso significa que Courtois perderá alguns jogos cruciais para os Blancos, começando pelo clássico de sábado contra o Atlético de Madrid na La Liga. É provável que Courtois também perca os dois jogos da Liga dos Campeões contra o Bayern, bem como os jogos da La Liga contra o Real Mallorca, o Girona, o Alavés e o Real Betis.

    Lunin assumirá a posição enquanto Courtois estiver fora e é uma opção experiente. No entanto, a perda de Courtois será um grande golpe para a equipe de Arbeloa, já que o goleiro é amplamente considerado um dos melhores do mundo.

  • "Edição especial" da Liga dos Campeões para o Real Madrid

    O Real Madrid pode ter que se virar sem Courtois, mas Arbeloa continua confiante no que diz respeito à Liga dos Campeões. Ele disse aos repórteres após a vitória sobre o City: “A Liga dos Campeões é especial para o Real Madrid, e enfrentamos um dos melhores times da Europa. E depois vem o Bayern e, talvez, o PSG mais tarde. Se quisermos vencê-los, temos que jogar como esta noite e como fizemos há seis dias. Tivemos um pouco de sorte nessas duas partidas, mas merecemos vencer ambas. O placar agregado de 5 a 1 diz tudo. Temos que seguir em frente e, com certeza, vamos enfrentar o Bayern.”

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    E agora?

    O Real Madrid recebe o Atlético no domingo à noite, no Santiago Bernabéu. A equipe de Diego Simeone venceu o Real por 5 a 2 no início da temporada na La Liga e chega para este confronto após garantir sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Tottenham.

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