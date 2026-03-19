O Real Madrid passou por um susto com a lesão de Thibaut Courtois antes do importante confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

O Real Madrid prevê que Courtois fique fora dos gramados pelas próximas seis semanas, segundo o Diario AS. Se a notícia se confirmar, isso significa que Courtois perderá alguns jogos cruciais para os Blancos, começando pelo clássico de sábado contra o Atlético de Madrid na La Liga. É provável que Courtois também perca os dois jogos da Liga dos Campeões contra o Bayern, bem como os jogos da La Liga contra o Real Mallorca, o Girona, o Alavés e o Real Betis.

Lunin assumirá a posição enquanto Courtois estiver fora e é uma opção experiente. No entanto, a perda de Courtois será um grande golpe para a equipe de Arbeloa, já que o goleiro é amplamente considerado um dos melhores do mundo.