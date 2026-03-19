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O Real Madrid passou por um susto com a lesão de Thibaut Courtois antes do importante confronto da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique
Courtois se lesionou contra o Manchester City
Courtois sofreu a lesão durante a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Manchester City. O goleiro foi substituído por Lunin no intervalo da partida, quando o Real Madrid conquistou a vitória por 5 a 1 no placar agregado, garantindo sua vaga nas quartas de final da competição. O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, disse após a vitória que a substituição foi apenas uma medida de precaução. Ele disse aos repórteres: “Courtois sentiu um desconforto e queria continuar, mas não era necessário correr riscos porque, em quatro dias, temos outra final: um clássico muito importante e uma partida muito desafiadora. O lado positivo é também ter um goleiro como Lunin, que foi francamente bom no segundo tempo e se mostrou sólido. A partir daqui, quero parabenizá-lo porque o que ele faz sempre que tem a oportunidade de defender o gol do Real Madrid não é fácil.”
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O Real Madrid divulga atualização sobre Courtois
No entanto, o Real Madrid confirmou agora que Courtois está lesionado e fora de ação: “Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Thibaut Courtois pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no músculo reto femoral do quadríceps direito. A sua recuperação será acompanhada.”
Por quanto tempo Courtois ficará fora do Real Madrid?
O Real Madrid prevê que Courtois fique fora dos gramados pelas próximas seis semanas, segundo o Diario AS. Se a notícia se confirmar, isso significa que Courtois perderá alguns jogos cruciais para os Blancos, começando pelo clássico de sábado contra o Atlético de Madrid na La Liga. É provável que Courtois também perca os dois jogos da Liga dos Campeões contra o Bayern, bem como os jogos da La Liga contra o Real Mallorca, o Girona, o Alavés e o Real Betis.
Lunin assumirá a posição enquanto Courtois estiver fora e é uma opção experiente. No entanto, a perda de Courtois será um grande golpe para a equipe de Arbeloa, já que o goleiro é amplamente considerado um dos melhores do mundo.
"Edição especial" da Liga dos Campeões para o Real Madrid
O Real Madrid pode ter que se virar sem Courtois, mas Arbeloa continua confiante no que diz respeito à Liga dos Campeões. Ele disse aos repórteres após a vitória sobre o City: “A Liga dos Campeões é especial para o Real Madrid, e enfrentamos um dos melhores times da Europa. E depois vem o Bayern e, talvez, o PSG mais tarde. Se quisermos vencê-los, temos que jogar como esta noite e como fizemos há seis dias. Tivemos um pouco de sorte nessas duas partidas, mas merecemos vencer ambas. O placar agregado de 5 a 1 diz tudo. Temos que seguir em frente e, com certeza, vamos enfrentar o Bayern.”
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E agora?
O Real Madrid recebe o Atlético no domingo à noite, no Santiago Bernabéu. A equipe de Diego Simeone venceu o Real por 5 a 2 no início da temporada na La Liga e chega para este confronto após garantir sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões ao derrotar o Tottenham.
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