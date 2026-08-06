Real Madrid pagou caro por Yan Diomande, mas joia tem tudo para brilhar no esquema de José Mourinho: as notas da GOAL para as últimas transferências da janela de 2026

Para o Liverpool: Talvez Mohamed Salah devesse ter deixado Anfield ao fim da temporada 2024/25, no auge de uma trajetória marcada por oito anos de atuações extraordinariamente consistentes com a camisa do Liverpool. Ainda assim, não surpreendeu ninguém que o egípcio aceitasse a proposta de renovação por mais dois anos depois de liderar a equipe na conquista da Premier League sob o comando de Arne Slot. O que ninguém imaginava era a queda brusca de rendimento que viria na temporada seguinte. Salah somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool terminou apenas na quinta colocação da Premier League e passou a temporada sem conquistar títulos. Insatisfeito por perder espaço e ir para o banco de reservas, o atacante ainda fez críticas públicas a Slot e à diretoria do clube. Embora outros nomes importantes, como as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, também tenham rendido abaixo do esperado, Salah foi quem mais contribuiu para o desgaste do ambiente interno por causa de sua postura. Além disso, o Liverpool passou a funcionar melhor sem ele em campo, já que sua produção ofensiva despencou e sua pouca contribuição defensiva ficou ainda mais evidente após a saída de Trent Alexander-Arnold. Olhando em retrospecto, os Reds talvez nunca devessem ter quebrado a política de evitar contratos longos para jogadores acima dos 30 anos. O novo vínculo de Salah, avaliado em cerca de £ 400 mil por semana, acabou rescindido em comum acordo, em uma decisão que representou perda de tempo e dinheiro para todas as partes. Para completar, o Liverpool ainda deixou de receber qualquer compensação financeira por um jogador que era alvo antigo da Saudi Pro League. Nota: D

Para o Trabzonspor: Uma das maiores contratações da história do Campeonato Turco. Aos 34 anos, Mohamed Salah já não vive o auge da carreira, mas contratar o vencedor do prêmio de Jogador do Ano da PFA de 2025 em um contrato de dois anos continua sendo um feito extraordinário para um clube do tamanho do Trabzonspor. A equipe conquistou a Super Lig apenas uma vez neste século e ainda vive à sombra de Galatasaray e Fenerbahçe. A expectativa, naturalmente, é reduzir essa diferença contando com um dos maiores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. Trata-se de uma contratação sem custos que também tem potencial para aumentar significativamente a projeção internacional do Trabzonspor, dando sequência ao impacto gerado pela renovação do empréstimo do goleiro André Onana, do Manchester United. Se Salah conseguir formar rapidamente uma boa parceria com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia da liga na última temporada com 22 gols pelo Trabzonspor, o clube pode sonhar com a disputa pelo título nacional e também fazer uma campanha forte na Liga Europa. Nota: A

Para Salah: Sob qualquer perspectiva, passar de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos ao futebol turco em apenas 12 meses representa um enorme retrocesso para Mohamed Salah. O egípcio acabou pagando caro por colocar seus próprios interesses acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até mesmo parte dos torcedores que sempre o defenderam. Agora, tudo indica que encerrará uma carreira brilhante de forma bem menos marcante do que poderia. O fato de nenhum outro grande clube europeu ter demonstrado interesse concreto no ex-atacante da Roma, mesmo com ele livre no mercado, diz muito sobre a forma como sua situação foi encarada. É provável que Salah volte a marcar muitos gols na Turquia, mas também porque o nível de competitividade é inferior ao da Premier League. A transferência não acrescenta nada ao seu legado e, muito provavelmente, ele deve lamentar, ainda que em silêncio, a maneira como sua passagem por Anfield terminou. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah poderia fazer parte do novo projeto comandado por Andoni Iraola no Liverpool, em vez de lutar para seguir em evidência em uma liga de segundo escalão. Nota: D

James Westwood