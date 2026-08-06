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Yan Diomande grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Real Madrid pagou caro por Yan Diomande, mas joia tem tudo para brilhar no esquema de José Mourinho: as notas da GOAL para as últimas transferências da janela de 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
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Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern de Munique
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M. Palestra
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B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
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Crystal Palace
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Club Brugge
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Para muitos torcedores, o verão europeu é a época mais aguardada do calendário, e não apenas porque, a cada quatro anos, ele traz uma Copa do Mundo. O verdadeiro motivo é outro: com o fim da temporada, chega também a hora das transferências. E a janela de 2026 mais uma vez faz jus à expectativa, com grandes nomes movimentando cifras milionárias antes do fechamento do mercado, marcado para 1º de setembro

Algumas transferências acabam sendo excelentes para todas as partes envolvidas. Em muitos outros casos, porém, ao menos um dos clubes, ou até mesmo o próprio jogador, termina se perguntando se não teria sido melhor tomar outro caminho durante as negociações.

A GOAL está aqui justamente para avaliar quem fez o melhor negócio antes mesmo de os reforços serem oficialmente apresentados. Ao longo de toda a janela de transferências, vamos atribuir notas a cada contratação confirmada, para acompanhar quem saiu ganhando e quem ficou no prejuízo nesta temporada de mercado.

Confira abaixo as notas das cinco transferências mais recentes, todas fechadas em agosto, e deixe sua opinião nos comentários.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande - RB Leipzig para Real Madrid, € 140 milhões (R$ 826,4 milhões)

    Para o RB Leipzig: Ter lucrado € 120 milhões com um jogador contratado apenas um ano antes é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aperfeiçoaram seus talentos na Red Bull Arena antes de darem voos maiores, e Yan Diomande pode acabar se tornando o maior caso de sucesso da história do clube. Por outro lado, será muito difícil encontrar um substituto à altura. Diomande foi o grande motor da campanha que levou o Leipzig ao terceiro lugar da Bundesliga na última temporada e desenvolveu um entrosamento quase automático com o principal meia da equipe, Christoph Baumgartner. Sem seus dribles devastadores, sua precisão nas finalizações e sua capacidade de fazer o jogo andar com passes progressivos, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar à zona de classificação para a Liga dos Campeões. Ainda assim, o clube alemão já está acostumado a negociar seus principais talentos e lucrar com isso. Na verdade, todo o seu modelo de mercado gira em torno dessa estratégia. O Leipzig deve se reinventar mais uma vez e descobrir outra joia em pouco tempo. E, se Diomande corresponder às expectativas logo de cara no Real Madrid, isso apenas reforçará a reputação do clube como um dos maiores formadores e garimpeiros de talentos do futebol europeu. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou acima do esperado por Diomande, mas essa parece ser a única maneira de garantir seus principais alvos no mercado atual. O clube realmente precisava reforçar as pontas, já que Rodrygo só deve voltar em 2027, enquanto segue em recuperação da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, e Diomande ainda oferece a vantagem de atuar pelos dois lados do ataque. Houve quem apontasse que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, alvo do Arsenal, mas, na maior parte de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada, atuou pela ponta direita. Ele pode formar uma parceria ideal com Trent Alexander-Arnold, aproveitando as constantes subidas do lateral, além de se encaixar perfeitamente no esquema 4-2-3-1 preferido de José Mourinho, graças à velocidade e à agilidade para desmontar defesas, sem abrir mão da força física e da intensidade para pressionar e recuperar a posse de bola. Diomande ainda é um jogador em desenvolvimento, mas já demonstrou enorme capacidade de evolução, e o fato de conhecer bem La Liga também deve facilitar sua adaptação. Além disso, superar concorrentes como PSG e Liverpool na disputa por sua contratação reforça que o Real Madrid continua sendo o destino mais atraente do futebol mundial, mesmo depois de duas temporadas sem conquistar títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão meteórica. Há um ano, a maioria dos torcedores sequer conhecia Yan Diomande, quando ele trocou o Leganés, rebaixado em La Liga na temporada 2024/25, pelo RB Leipzig em uma negociação de € 20 milhões. Na verdade, Diomande disputou apenas 10 partidas do Campeonato Espanhol em sua única temporada pelo Leganés, depois de iniciar sua trajetória no time B do clube, mas o Leipzig enxergou um potencial enorme no atacante. A aposta deu resultado rapidamente. Em sua primeira temporada completa como profissional, ele participou diretamente de 23 gols somando todas as competições e se consolidou como uma das grandes revelações do futebol alemão. A boa fase lhe rendeu uma convocação para a Copa do Mundo, na qual teve boas atuações e ajudou a Costa do Marfim a chegar aos 16 avos de final. Naquele momento, o jovem de 19 anos já despertava o interesse de vários gigantes europeus, mas provavelmente nem ele imaginava que receberia uma proposta do Real Madrid. Ainda resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Santiago Bernabéu e com o peso de uma transferência de € 140 milhões, mas o simples fato de ter chegado até aqui já torna sua trajetória extraordinária, independentemente do que acontecer daqui para frente. Nota: A+

    James Westwood

    • Publicidade
  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah - Liverpool para Trabzonspor, sem custos

    Para o Liverpool: Talvez Mohamed Salah devesse ter deixado Anfield ao fim da temporada 2024/25, no auge de uma trajetória marcada por oito anos de atuações extraordinariamente consistentes com a camisa do Liverpool. Ainda assim, não surpreendeu ninguém que o egípcio aceitasse a proposta de renovação por mais dois anos depois de liderar a equipe na conquista da Premier League sob o comando de Arne Slot. O que ninguém imaginava era a queda brusca de rendimento que viria na temporada seguinte. Salah somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool terminou apenas na quinta colocação da Premier League e passou a temporada sem conquistar títulos. Insatisfeito por perder espaço e ir para o banco de reservas, o atacante ainda fez críticas públicas a Slot e à diretoria do clube. Embora outros nomes importantes, como as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, também tenham rendido abaixo do esperado, Salah foi quem mais contribuiu para o desgaste do ambiente interno por causa de sua postura. Além disso, o Liverpool passou a funcionar melhor sem ele em campo, já que sua produção ofensiva despencou e sua pouca contribuição defensiva ficou ainda mais evidente após a saída de Trent Alexander-Arnold. Olhando em retrospecto, os Reds talvez nunca devessem ter quebrado a política de evitar contratos longos para jogadores acima dos 30 anos. O novo vínculo de Salah, avaliado em cerca de £ 400 mil por semana, acabou rescindido em comum acordo, em uma decisão que representou perda de tempo e dinheiro para todas as partes. Para completar, o Liverpool ainda deixou de receber qualquer compensação financeira por um jogador que era alvo antigo da Saudi Pro League. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores contratações da história do Campeonato Turco. Aos 34 anos, Mohamed Salah já não vive o auge da carreira, mas contratar o vencedor do prêmio de Jogador do Ano da PFA de 2025 em um contrato de dois anos continua sendo um feito extraordinário para um clube do tamanho do Trabzonspor. A equipe conquistou a Super Lig apenas uma vez neste século e ainda vive à sombra de Galatasaray e Fenerbahçe. A expectativa, naturalmente, é reduzir essa diferença contando com um dos maiores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. Trata-se de uma contratação sem custos que também tem potencial para aumentar significativamente a projeção internacional do Trabzonspor, dando sequência ao impacto gerado pela renovação do empréstimo do goleiro André Onana, do Manchester United. Se Salah conseguir formar rapidamente uma boa parceria com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia da liga na última temporada com 22 gols pelo Trabzonspor, o clube pode sonhar com a disputa pelo título nacional e também fazer uma campanha forte na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Sob qualquer perspectiva, passar de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos ao futebol turco em apenas 12 meses representa um enorme retrocesso para Mohamed Salah. O egípcio acabou pagando caro por colocar seus próprios interesses acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até mesmo parte dos torcedores que sempre o defenderam. Agora, tudo indica que encerrará uma carreira brilhante de forma bem menos marcante do que poderia. O fato de nenhum outro grande clube europeu ter demonstrado interesse concreto no ex-atacante da Roma, mesmo com ele livre no mercado, diz muito sobre a forma como sua situação foi encarada. É provável que Salah volte a marcar muitos gols na Turquia, mas também porque o nível de competitividade é inferior ao da Premier League. A transferência não acrescenta nada ao seu legado e, muito provavelmente, ele deve lamentar, ainda que em silêncio, a maneira como sua passagem por Anfield terminou. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah poderia fazer parte do novo projeto comandado por Andoni Iraola no Liverpool, em vez de lutar para seguir em evidência em uma liga de segundo escalão. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson - Brentford para Chelsea, sem custos

    Para o Brentford: Uma negociação curiosa por parte do Brentford. O clube dificilmente impediria a saída de Jordan Henderson, de 36 anos, depois do interesse do Chelsea, chegando inclusive a facilitar sua transferência ao rescindir seu contrato. Ainda assim, o experiente meio-campista teve papel importante na surpreendente campanha construída por Keith Andrews na última temporada, disputando 32 partidas da Premier League e sendo titular na maior parte delas. Sua saída deixa uma lacuna considerável em um setor que já precisava de reforços após a transferência definitiva de Frank Onyeka para o Coventry e a ida do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela discreta até aqui, os Bees resolveram agir de forma mais contundente no mercado e contrataram o volante malinês Mamadou Sangare, um dos destaques do Lens, por € 55 milhões (R$ 324,6 milhões), valor que estabelece um novo recorde do clube. Ainda assim, será muito difícil encontrar alguém capaz de suprir a liderança que Henderson exercia dentro e fora de campo. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também a caminho de Stamford Bridge, a contratação de Jordan Henderson representa uma mudança radical na política de mercado do Chelsea, tão criticada nos últimos anos por acumular jovens promessas na esperança de que algumas delas se transformassem em craques no futuro. Campeão da Premier League e da Liga dos Campeões como capitão, além de ser reconhecido pela liderança e admirado por nomes como Thomas Tuchel, Henderson chega para oferecer exatamente o que o clube procura: experiência, equilíbrio e maturidade a um elenco que sentiu falta dessas características nas últimas temporadas. Embora existam dúvidas sobre o que ainda pode entregar tecnicamente dentro de campo, é evidente que o meia de 36 anos não foi contratado apenas pelo futebol que pode apresentar, mas principalmente pela influência que exerce fora das quatro linhas. Ainda assim, ele mostrou na última temporada que continua sendo uma presença confiável e seu perfil pode fazer a diferença justamente nos detalhes em que o Chelsea tantas vezes deixou escapar resultados importantes. Por outro lado, Henderson ainda precisará conquistar a torcida por causa de sua longa ligação com o Liverpool. A boa imagem construída durante a Copa do Mundo, porém, pode ajudar nesse processo, já que demonstrou comprometimento ao seguir à disposição da seleção e até treinar mesmo após sofrer uma fratura incomum no braço nas oitavas de final contra o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, Jordan Henderson dificilmente recusaria uma oportunidade como essa. E, para completar, nem precisará mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. O ex-capitão do Liverpool tem tudo para se tornar rapidamente um dos homens de confiança de Xabi Alonso, assumindo um papel de liderança que certamente o atrai neste momento da carreira. Além da contribuição dentro de campo, Henderson terá a missão de ajudar o Chelsea a iniciar uma nova fase fora dele, participando da mudança de cultura que o clube busca implementar para transformar um elenco jovem e promissor em um candidato constante aos principais títulos. É um desafio que parece ter sido feito sob medida para o perfil do volante, e não seria surpresa vê-lo cumprir essa missão com sucesso. O contrato de dois anos, que o mantém no clube até os 38 anos, idade em que pode até encerrar a carreira, é apenas o detalhe que torna esse acordo ainda melhor. Nota: A+

    Krishan Davis

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  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco - Strasbourg para Chelsea, valor não revelado

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea desembolsou € 46 milhões (R$ 270 milhões) para contratar Barco junto ao Strasbourg, clube que também pertence ao mesmo grupo, um valor considerável para um jogador que ainda tem pouca experiência no mais alto nível. Esta é a 13ª negociação entre as duas equipes desde o início da temporada 2025/26, mas apenas a terceira em caráter definitivo, e a saída do argentino certamente será sentida pelo Strasbourg. Na última edição da Ligue 1, Barco participou diretamente de seis gols e ajudou o clube a terminar entre os oito primeiros colocados pelo segundo ano consecutivo, além de ter papel importante na campanha que levou a equipe às semifinais da Conference League. Capaz de atuar tanto como um organizador recuado quanto como um meio-campista de área a área, Barco se destacou pelos passes progressivos que davam profundidade ao jogo do Strasbourg, além da intensidade para ocupar todos os espaços do campo sem a bola. Pela relação estreita entre os dois clubes, perder seus principais talentos faz parte da realidade do Strasbourg. Ainda assim, a saída de Barco pode comprometer seriamente as chances da equipe de dar mais um passo rumo à classificação para a Liga dos Campeões. Nota: C-

    Para o Chelsea: A contratação de Barco era um movimento praticamente inevitável para o Chelsea depois da excelente temporada do argentino pelo Strasbourg. Aos 22 anos, ele também ganhou projeção internacional após o confronto acalorado com Jude Bellingham durante a Copa do Mundo. A tendência é que Barco não assuma imediatamente uma vaga entre os titulares, mas suas características se encaixam perfeitamente no sistema de jogo de Xabi Alonso, baseado em posse de bola, mobilidade e controle das partidas. O argentino oferece mais uma opção tanto para atuar na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, posição em que iniciou a carreira como lateral. Com ótima qualidade técnica e muita intensidade, Barco pode ajudar o Chelsea a manter a posse de bola no campo ofensivo e pressionar forte para recuperá-la quando necessário. Sua chegada também reduz o impacto de uma possível saída de Enzo Fernández para o Real Madrid, além de representar um jogador com amplo potencial de evolução. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda oportunidade na Premier League que provavelmente chegou muito antes do que o argentino imaginava. Depois de uma passagem de apenas oito meses pelo Brighton, Barco foi emprestado ao Sevilla e, posteriormente, ao Strasbourg, que o contratou em definitivo no verão passado. Nas últimas duas temporadas, amadureceu bastante, principalmente após a mudança para o meio-campo no clube francês, onde precisou evoluir fisicamente para desempenhar a nova função. Agora, chega muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, tendo ainda a oportunidade de trabalhar com Xabi Alonso, um treinador que parece ideal para impulsionar sua evolução. A experiência adquirida ao lado de Lionel Messi e da seleção argentina na Copa do Mundo também deve contribuir para seu crescimento, mesmo tendo atuado apenas 19 minutos no torneio. No Chelsea, Barco talvez precise se acostumar inicialmente com um papel menos protagonista, mas, se tiver paciência e aproveitar os ensinamentos de Alonso e dos jogadores mais experientes do elenco, pode se transformar em uma peça importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck - Brighton para Chelsea, £ 5 milhões (R$ 29,4 milhões)

    Para o Brighton: É difícil até dimensionar o tamanho da perda para o Brighton. O clube está se despedindo de seu artilheiro com folga na última temporada e do terceiro maior goleador de sua história, empatado em número de gols. Ninguém no clube vai condenar Danny Welbeck por aceitar essa oportunidade, ainda mais aos 35 anos, quando poucos imaginavam que surgiria uma chance como essa, mas a saída certamente será sentida. O técnico Fabian Hürzeler sabe que precisará encontrar um substituto à altura, principalmente porque o promissor atacante grego Stefanos Tzimas continua fora de combate após romper o ligamento cruzado anterior do joelho em dezembro. No momento, o compatriota Charalampos Kostoulas e o francês Georginio Rutter são as principais alternativas, embora Evan Ferguson tenha retornado de empréstimo após passagem pela Roma. Ainda não está claro quem será o alvo do Brighton no mercado, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea durante as negociações envolvendo Welbeck. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea já havia sinalizado há algum tempo que buscaria jogadores com experiência comprovada na Premier League, além de perfil mais maduro e emocionalmente preparado, deixando para trás a política de apostar quase exclusivamente em jovens talentos após mais uma temporada decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck reúne exatamente essas características, mesmo já vivendo a reta final da carreira. E ele não chega apenas para compor elenco. Aos 35 anos, vem da temporada mais artilheira de seus 18 anos na Premier League, com 13 gols, superando inclusive o desempenho de 2024/25, que até então era seu segundo melhor. Além disso, soma nove gols e duas assistências em 19 partidas contra o Chelsea pela liga, desde o primeiro gol, marcado pelo Sunderland em 2010, até o mais recente, anotado em abril deste ano. A tendência é que seja o reserva imediato de João Pedro, o que também obriga o Chelsea a enxugar um setor ofensivo que ainda conta com Liam Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka. Trata-se de uma contratação claramente pensada para o curto prazo, mas a expectativa é que sua liderança e experiência deixem um legado duradouro dentro do elenco. E o atacante mostrou recentemente que ainda tem muito a oferecer em campo. Nota: B+

    Para Welbeck: Nesta altura da carreira, Danny Welbeck dificilmente recusaria uma oportunidade como essa. Agora, ele acrescenta o Chelsea ao currículo e terá a chance de trabalhar com um treinador do peso de Xabi Alonso, além de assumir, ao que tudo indica, um papel importante dentro do vestiário, justamente em um momento em que o clube busca mais estabilidade e liderança. Ele não deve ser titular com frequência, mas tem boas chances de ganhar muitos minutos saindo do banco quando João Pedro for preservado e também deve comandar o ataque nas fases iniciais das competições de mata-mata. O contrato de dois anos ainda abre a possibilidade de disputar mais uma edição da Liga dos Campeões, em 2027/28, caso o Chelsea consiga a classificação. Welbeck também voltará a atuar ao lado de João Pedro, com quem construiu uma boa parceria no Brighton, e poderá exercer um papel importante como mentor tanto para o brasileiro quanto para Liam Delap, caso o jovem permaneça no elenco. Nota: A

    Krishan Davis