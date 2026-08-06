Real Madrid pagou caro por Yan Diomande, mas joia tem tudo para brilhar no esquema de José Mourinho: as notas da GOAL para as últimas transferências da janela de 2026

Para o RB Leipzig: Ter lucrado € 120 milhões com um jogador contratado apenas um ano antes é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aperfeiçoaram seus talentos na Red Bull Arena antes de darem voos maiores, e Yan Diomande pode acabar se tornando o maior caso de sucesso da história do clube. Por outro lado, será muito difícil encontrar um substituto à altura. Diomande foi o grande motor da campanha que levou o Leipzig ao terceiro lugar da Bundesliga na última temporada e desenvolveu um entrosamento quase automático com o principal meia da equipe, Christoph Baumgartner. Sem seus dribles devastadores, sua precisão nas finalizações e sua capacidade de fazer o jogo andar com passes progressivos, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar à zona de classificação para a Liga dos Campeões. Ainda assim, o clube alemão já está acostumado a negociar seus principais talentos e lucrar com isso. Na verdade, todo o seu modelo de mercado gira em torno dessa estratégia. O Leipzig deve se reinventar mais uma vez e descobrir outra joia em pouco tempo. E, se Diomande corresponder às expectativas logo de cara no Real Madrid, isso apenas reforçará a reputação do clube como um dos maiores formadores e garimpeiros de talentos do futebol europeu. Nota: B-
Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou acima do esperado por Diomande, mas essa parece ser a única maneira de garantir seus principais alvos no mercado atual. O clube realmente precisava reforçar as pontas, já que Rodrygo só deve voltar em 2027, enquanto segue em recuperação da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, e Diomande ainda oferece a vantagem de atuar pelos dois lados do ataque. Houve quem apontasse que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, alvo do Arsenal, mas, na maior parte de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada, atuou pela ponta direita. Ele pode formar uma parceria ideal com Trent Alexander-Arnold, aproveitando as constantes subidas do lateral, além de se encaixar perfeitamente no esquema 4-2-3-1 preferido de José Mourinho, graças à velocidade e à agilidade para desmontar defesas, sem abrir mão da força física e da intensidade para pressionar e recuperar a posse de bola. Diomande ainda é um jogador em desenvolvimento, mas já demonstrou enorme capacidade de evolução, e o fato de conhecer bem La Liga também deve facilitar sua adaptação. Além disso, superar concorrentes como PSG e Liverpool na disputa por sua contratação reforça que o Real Madrid continua sendo o destino mais atraente do futebol mundial, mesmo depois de duas temporadas sem conquistar títulos. Nota: B
Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão meteórica. Há um ano, a maioria dos torcedores sequer conhecia Yan Diomande, quando ele trocou o Leganés, rebaixado em La Liga na temporada 2024/25, pelo RB Leipzig em uma negociação de € 20 milhões. Na verdade, Diomande disputou apenas 10 partidas do Campeonato Espanhol em sua única temporada pelo Leganés, depois de iniciar sua trajetória no time B do clube, mas o Leipzig enxergou um potencial enorme no atacante. A aposta deu resultado rapidamente. Em sua primeira temporada completa como profissional, ele participou diretamente de 23 gols somando todas as competições e se consolidou como uma das grandes revelações do futebol alemão. A boa fase lhe rendeu uma convocação para a Copa do Mundo, na qual teve boas atuações e ajudou a Costa do Marfim a chegar aos 16 avos de final. Naquele momento, o jovem de 19 anos já despertava o interesse de vários gigantes europeus, mas provavelmente nem ele imaginava que receberia uma proposta do Real Madrid. Ainda resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Santiago Bernabéu e com o peso de uma transferência de € 140 milhões, mas o simples fato de ter chegado até aqui já torna sua trajetória extraordinária, independentemente do que acontecer daqui para frente. Nota: A+
James Westwood