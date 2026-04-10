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O Real Madrid nega veementemente as notícias sobre uma possível contratação de um novo diretor esportivo
O Real Madrid reage com firmeza às alegações da mídia
O Real Madrid negou veementemente as notícias que sugeriam que o clube estaria considerando a nomeação de um novo diretor esportivo para reestruturar suas operações no futebol. A notícia surgiu no programa de rádio espanhol El Larguero, da Cadena SER, que afirmou que o clube estaria avaliando a possibilidade de incorporar a função tradicional de diretor esportivo à sua estrutura executiva. A reportagem sugeria que a medida modernizaria o processo de tomada de decisões do clube no que diz respeito a transferências e planejamento do elenco.
Comunicado do clube desmente especulações
No entanto, o Real Madrid agiu rapidamente para pôr fim às especulações, insistindo que as alegações eram totalmente infundadas e que nenhum processo desse tipo estava em andamento nos bastidores.
“O Real Madrid C.F. deseja esclarecer que a informação veiculada ontem à noite pelo programa de rádio ‘El Larguero’, da Cadena SER, alegando que nosso clube estaria considerando a contratação de um diretor esportivo para sua estrutura, é categoricamente falsa”, dizia o comunicado do clube.
Madri destaca o sucesso da estrutura atual
Em vez de buscar mudanças, o Real Madrid enfatizou sua confiança na atual estrutura esportiva, responsável por um dos períodos de maior sucesso da história do clube. O clube destacou sua estratégia de contratações e o departamento esportivo como fatores-chave por trás desse sucesso contínuo, especialmente o foco na contratação de jovens talentos de elite, ao mesmo tempo em que mantém um elenco competitivo capaz de conquistar títulos importantes.
O comunicado do clube dizia: “O Real Madrid valoriza muito
o trabalho realizado pela direção esportiva do clube, que nos permitiu viver um dos períodos de maior sucesso da nossa história, conquistando inúmeros títulos, incluindo seis Copas da Europa em dez anos.”
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E agora?
Com as especulações esclarecidas, o Real Madrid voltará agora toda a sua atenção para as questões dentro de campo, agora que a temporada entra em uma fase decisiva. A equipe de Álvaro Arbeloa ocupa atualmente a segunda posição na La Liga, com 69 pontos em 30 partidas, sete pontos atrás do líder Barcelona. O time recebe o Girona no Bernabéu antes de viajar para enfrentar o Bayern de Munique na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, após ter perdido por 2 a 1 no primeiro confronto contra o time alemão.