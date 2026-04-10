O Real Madrid nega veementemente as notícias sobre uma possível contratação de um novo diretor esportivo

No entanto, o Real Madrid agiu rapidamente para pôr fim às especulações, insistindo que as alegações eram totalmente infundadas e que nenhum processo desse tipo estava em andamento nos bastidores.

“O Real Madrid C.F. deseja esclarecer que a informação veiculada ontem à noite pelo programa de rádio ‘El Larguero’, da Cadena SER, alegando que nosso clube estaria considerando a contratação de um diretor esportivo para sua estrutura, é categoricamente falsa”, dizia o comunicado do clube.