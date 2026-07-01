“O Real Madrid não vai se safar” – presidente do Barcelona critica as “birras” de Florentino Pérez e insiste que a UEFA está do lado dos campeões da La Liga

Ao falar após sua posse como presidente do Barcelona, Laporta aproveitou a oportunidade para abordar a tensão atual com o Real Madrid. A mais recente escalada ocorreu depois que Pérez apresentou um volumoso dossiê à UEFA sobre o escândalo de arbitragem envolvendo Negreira, com o objetivo de garantir sanções severas contra o clube catalão.

Segundo o Mundo Deportivo, Laporta não se abalou nem um pouco com a ameaça, caracterizando a ação como uma manobra desesperada para desviar a atenção. Ao falar com a imprensa no Spotify Camp Nou, Laporta afirmou com confiança: “Eles não vão se safar. Sabemos o que a UEFA pensa sobre essa questão, em relação a tudo isso, e eles não vão se safar. É apenas mais uma birra da parte deles, tentando prolongar essa questão para justificar ações que não fazem sentido e que não vão dar em nada.”