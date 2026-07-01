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“O Real Madrid não vai se safar” – presidente do Barcelona critica as “birras” de Florentino Pérez e insiste que a UEFA está do lado dos campeões da La Liga
Laporta rejeita reclamação do Real Madrid
Ao falar após sua posse como presidente do Barcelona, Laporta aproveitou a oportunidade para abordar a tensão atual com o Real Madrid. A mais recente escalada ocorreu depois que Pérez apresentou um volumoso dossiê à UEFA sobre o escândalo de arbitragem envolvendo Negreira, com o objetivo de garantir sanções severas contra o clube catalão.
Segundo o Mundo Deportivo, Laporta não se abalou nem um pouco com a ameaça, caracterizando a ação como uma manobra desesperada para desviar a atenção. Ao falar com a imprensa no Spotify Camp Nou, Laporta afirmou com confiança: “Eles não vão se safar. Sabemos o que a UEFA pensa sobre essa questão, em relação a tudo isso, e eles não vão se safar. É apenas mais uma birra da parte deles, tentando prolongar essa questão para justificar ações que não fazem sentido e que não vão dar em nada.”
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Desviar a atenção das questões internas do clube
O presidente do Barcelona acredita firmemente que o Real Madrid está usando a situação jurídica como pretexto para esconder seus próprios problemas estruturais e logísticos. Pérez recentemente causou indignação ao alegar que 14 títulos do campeonato haviam sido roubados, mas Laporta inverteu a narrativa, sugerindo que a diretoria do Real Madrid está enfrentando dificuldades com sua transição para uma sociedade anônima.
Laporta zombou da situação no Santiago Bernabéu, alegando que a denúncia à UEFA é uma cortina de fumaça. Laporta acrescentou: “Foi bom para eles fazerem barulho e desviarem a atenção de outras questões: aquela preocupação que têm com a transformação em sociedade anônima e outros problemas que não estão dando muito certo para eles, como o fato de que não haverá música e de que não sabem onde terão que estacionar.”
Dirigente do Barça exige provas
As tensões entre os dois gigantes espanhóis atingiram um nível de baixa sem precedentes, com Pérez tendo afirmado anteriormente que a relação está completamente rompida. Apesar do Real Madrid se gabar de um documento de 500 páginas que planeja apresentar ao órgão regulador do futebol europeu, Laporta insistiu que os procedimentos judiciais em andamento mostram uma realidade bem diferente.
O presidente do Barcelona destacou que o processo judicial não revelou nenhuma prova concreta por parte dos rivais. Laporta explicou: “O caso está nos tribunais comuns e já lidamos com essa questão há muito tempo. Nesse contexto, apresentamos as provas no processo. A parte contrária não apresentou nada.”
O Barcelona já ameaçou entrar com uma ação judicial caso Pérez não retire suas acusações explosivas.
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O que vem por aí para os rivais do Clássico?
O Barcelona aguardará agora a resposta oficial da UEFA à documentação apresentada pelo Real Madrid. Enquanto isso, Laporta e sua equipe jurídica continuam preparados para entrar com uma ação criminal por difamação contra Pérez, caso ele se recuse a retirar suas acusações de corrupção. Essa guerra fora de campo não dá sinais de abrandar, garantindo que a próxima temporada será ofuscada por acirradas batalhas judiciais e pela hostilidade profundamente enraizada entre as maiores instituições da Espanha.