Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

O Real Madrid não morre... 5 segredos por trás da confiança do Real Madrid na eliminação do Bayern de Munique

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

Mais uma noite europeia no Bernabéu

O Real Madrid se prepara para um confronto de peso contra o Bayern de Munique na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu, em um dos jogos mais esperados do Velho Continente.

Embora o time bávaro chegue ao jogo com o moral em alta após seus excelentes resultados tanto no campeonato nacional quanto na Europa, a história e a realidade confirmam que o Real Madrid não se deixa levar pela lógica quando se trata da Liga dos Campeões.

É o clube que sempre se levanta quando todos acham que está acabado e transforma o impossível em realidade.

O histórico de confrontos entre as duas equipes reforça essa sensação: elas se enfrentaram 27 vezes na competição europeia, com 12 vitórias do Real Madrid contra 11 do Bayern, e quatro empates, o que torna este clássico um dos confrontos mais equilibrados e emocionantes da história da competição.

A seguir, 5 razões, segundo o site espanhol “Defensa Central”, que fazem com que a torcida do Real Madrid acredite que seu time é capaz de chegar à final europeia mais uma vez:

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O DNA do Real Madrid na Liga dos Campeões

    Não há time no mundo que tenha uma ligação tão profunda com a Liga dos Campeões quanto o Real Madrid.

    O DNA competitivo do clube real nesta competição é único, já que a equipe costuma mostrar seu melhor nível na Europa mesmo nas temporadas em que enfrenta dificuldades no campeonato nacional.

    Desde a década de 1950 até hoje, o Real Madrid provou que não precisa ser o melhor tecnicamente para sair vitorioso; basta-lhe manter-se vivo para desferir o golpe decisivo no momento certo.

    Nesta competição, o próprio emblema luta, e os jogadores transformam-se em guerreiros que sabem lidar com a pressão e como se reerguer das cinzas.

    • Publicidade
  • real madrid(C)Getty Images

    O riyal se torna mais perigoso do que nunca quando se pensa que ele está morto

    Quando todos pensam que o Real Madrid está acabado, ele começa, na verdade, a escrever novos capítulos de sua história. O Real Madrid é como um leão adormecido que só precisa ser provocado para atacar com força redobrada.

    O próprio Bayern de Munique provou essa amargura há duas temporadas, quando estava a poucos minutos de se classificar para a final, antes de Joselu virar o jogo com dois gols decisivos nos minutos finais.

    O mesmo se repetiu contra o Paris Saint-Germain, o Chelsea e o Manchester City, quando o Real Madrid parecia estar a caminho da eliminação, mas voltou do nada para fazer o milagre. Essa capacidade de ressurgir da morte futebolística é o que torna o Real Madrid diferente de qualquer outro clube do mundo.

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRIDAFP

    O Real Madrid possui um arsenal ofensivo capaz de destruir qualquer defesa na Europa. A dupla Kylian Mbappé e Vinícius Júnior representa velocidade, habilidade e uma eficácia incomparável; e com jogadores como Fede Valverde e Bellingham apoiando-os, a equipe é capaz de virar qualquer resultado em um instante.

    Na Liga dos Campeões, a lógica nem sempre prevalece, e o Real Madrid já provou várias vezes que um momento individual pode fazer a diferença.

    O próprio Valverde, que nunca havia marcado três gols em uma partida na carreira, conseguiu isso contra o Manchester City na fase anterior, confirmando que tudo é possível quando os jogadores vestem a camisa branca nas noites da Europa.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ele sabe como lutar para vencer

    O sofrimento faz parte da identidade europeia do Real Madrid. O time não teme a pressão; pelo contrário, ela o fortalece.

    Nos dois últimos títulos europeus (2022 e 2024), o Real Madrid superou situações que pareciam impossíveis, mas resistiu até o fim e saiu vitorioso.

    Os jogadores sabem como aguentar e como esperar o momento certo para dar o golpe. Na Liga dos Campeões, a capacidade de sofrer vale ouro, e o Real Madrid é mestre nessa arte há décadas.

  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    O Bayern de Munique dá oportunidades

    Apesar da força ofensiva do Bayern de Munique, a equipe alemã deixa grandes espaços atrás de sua defesa avançada, o que o Real Madrid pode explorar com inteligência. O estilo do Bayern, baseado na pressão alta, dá a jogadores como Vinícius e Mbappé a oportunidade de avançar pelos espaços abertos, um cenário ideal para uma equipe que aposta na velocidade e nas jogadas de transição.

    O técnico Álvaro Arbeloa está bem ciente disso e pode traçar um plano que consista em absorver a pressão para depois atacar os alemães em profundidade, como fez contra o Manchester City na fase anterior.

    No fim das contas, o Real Madrid não precisa de milagres, mas sim de ser ele mesmo.

    Ele é o rei da Europa, o time que não morre, que sempre se levanta quando todos acham que está acabado.

    E se o Bayern de Munique acha que a missão está ganha, a história diz que a versão mais perigosa do Real Madrid é aquela que se acredita estar acabada.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB