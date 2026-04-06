O Real Madrid se prepara para um confronto de peso contra o Bayern de Munique na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu, em um dos jogos mais esperados do Velho Continente.

Embora o time bávaro chegue ao jogo com o moral em alta após seus excelentes resultados tanto no campeonato nacional quanto na Europa, a história e a realidade confirmam que o Real Madrid não se deixa levar pela lógica quando se trata da Liga dos Campeões.

É o clube que sempre se levanta quando todos acham que está acabado e transforma o impossível em realidade.

O histórico de confrontos entre as duas equipes reforça essa sensação: elas se enfrentaram 27 vezes na competição europeia, com 12 vitórias do Real Madrid contra 11 do Bayern, e quatro empates, o que torna este clássico um dos confrontos mais equilibrados e emocionantes da história da competição.

A seguir, 5 razões, segundo o site espanhol “Defensa Central”, que fazem com que a torcida do Real Madrid acredite que seu time é capaz de chegar à final europeia mais uma vez: