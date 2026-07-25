Sob contrato com o Real Madrid até junho de 2027, o jogador nascido em 1999 chega de uma temporada em que disputou um total de 42 partidas sob o comando primeiro de Xabi Alonso e depois de Alvaro Arbeloa, marcando 2 gols e distribuindo 9 assistências aos companheiros. O ex-jogador do Milan – atuou na Serie A de setembro de 2020 ao verão de 2023, com um balanço de 124 jogos, 18 gols e um Scudetto – sempre manifestou o desejo de permanecer na capital espanhola e de tentar convencer Mourinho a apostar nele no novo projeto técnico. Mas a chegada de um possível novo concorrente no setor ofensivo pode modificar sua situação e aumentar as esperanças da Juventus de convencê-lo a aceitar uma transferência. Um aspecto a considerar é que, embora o contrato de Brahim com o Real termine formalmente em 30 de junho de 2027, há tempos as partes estariam em contato para prorrogá-lo até 2030. Um detalhe nada irrelevante que pode influenciar o valor do passe do alvo de mercado da Juventus.