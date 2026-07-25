O Real Madrid está literalmente desenfreado no mercado depois do regresso de José Mourinho ao banco. Como se não bastassem as chegadas de Denzel Dumfried, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Bernardo Silva, o clube espanhol mostra-se muito ativo também nestas últimas horas. Enquanto prosseguem discretamente os contactos com o Manchester City para trazer de volta ao país o médio campeão do mundo Rodri — que já deu sinais positivos nesse sentido — o Real Madrid entra de repente em cena por Yan Diomandé, extremo ofensivo nascido em 2006 que representa o Leipzig e a seleção da Costa do Marfim.
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O Real Madrid lança-se sobre Yan Diomandé, primeira oferta ao Leipzig de 100 milhões de euros. Eis por que Brahim Diaz pode voltar à mira da Juventus
PRIMEIRA OFERTA
Segundo o que noticiam várias fontes, o próprio Mourinho pediu um jogador com estas características para acrescentar velocidade e imprevisibilidade ao setor ofensivo e decidiu desafiar o Paris Saint-Germain, com o qual Diomandé já teria um princípio de acordo para rumar ao Real Madrid. Já terá sido apresentada uma primeira oferta de 90 milhões de euros, mais 10 em bónus, mas o Leipzig considerou-a insuficiente. Segundo a imprensa alemã, o clube do universo Red Bull acredita poder encaixar não menos de 120 milhões de euros pelo internacional marfinense, autor de 10 golos e 13 assistências na última temporada e também em destaque no recente Mundial.
Reabre-se o dossiê Brahim Díaz?
A investida inesperada do Real Madrid por Yan Diomandé pode produzir consequências também no mercado de saídas, com os clubes italianos prontos para aproveitar eventuais oportunidades. Além da situação de Franco Mastantuono, que pode sair por empréstimo sem opção de compra e está sobretudo na mira do diretor desportivo da Fiorentina, Fabio Paratici, atenção aos possíveis cenários relativos a Brahim Diaz. O fantasista da seleção de Marrocos é o jogador em quem o treinador da Juventus, Luciano Spalletti, há muito tempo colocou os olhos, apontando-o como a sua primeira escolha para a posição de médio-ofensivo.
O QUE ESTÁ A ACONTECER
Sob contrato com o Real Madrid até junho de 2027, o jogador nascido em 1999 chega de uma temporada em que disputou um total de 42 partidas sob o comando primeiro de Xabi Alonso e depois de Alvaro Arbeloa, marcando 2 gols e distribuindo 9 assistências aos companheiros. O ex-jogador do Milan – atuou na Serie A de setembro de 2020 ao verão de 2023, com um balanço de 124 jogos, 18 gols e um Scudetto – sempre manifestou o desejo de permanecer na capital espanhola e de tentar convencer Mourinho a apostar nele no novo projeto técnico. Mas a chegada de um possível novo concorrente no setor ofensivo pode modificar sua situação e aumentar as esperanças da Juventus de convencê-lo a aceitar uma transferência. Um aspecto a considerar é que, embora o contrato de Brahim com o Real termine formalmente em 30 de junho de 2027, há tempos as partes estariam em contato para prorrogá-lo até 2030. Um detalhe nada irrelevante que pode influenciar o valor do passe do alvo de mercado da Juventus.
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