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O Real Madrid foi informado sobre suas “lacunas” antes da importante janela de transferências - com Fabio Capello dando orientações sobre o recrutamento antes da nomeação de José Mourinho
Capello identifica o elo que faltava
O Real Madrid passou por uma temporada 2025-26 frustrante, terminando o campeonato sem nenhum título importante e ficando atrás do rival Barcelona na La Liga. A vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Club na última rodada pouco contribuiu para mascarar os problemas subjacentes ao elenco, levando o ex-técnico Capello a se manifestar sobre onde a equipe está deixando a desejar.
“Não foi uma temporada fácil para o Real Madrid. Precisamos entender o que o futuro nos reserva. O mais importante é entender onde estão os bons jogadores e onde a equipe está falhando, onde faltam jogadores. E então, tentar contratá-los. Não é fácil, você sabe”, afirmou Capello em um evento recente.
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Substituindo os ícones insubstituíveis
Para Capello, a principal preocupação está no meio-campo. O técnico italiano acredita que as saídas e o envelhecimento de figuras lendárias deixaram um vazio que ainda não foi preenchido de forma adequada pelo elenco atual. Ele insiste que a prioridade do clube deve ser encontrar jogadores que possuam o mesmo nível de controle e visão que os grandes nomes do passado.
“Que mudanças eu faria no Real Madrid? No meio-campo, que é onde eles precisam encontrar jogadores como [Luka] Modric e outros, como [Toni] Kroos. Esses jogadores são fundamentais por causa de sua qualidade e inteligência tática. É aí que temos sentido um pouco de falta nos últimos anos”, explicou Capello.
Os alvos de Mourinho e possíveis contratações
Com a expectativa de que Mourinho assuma o comando do Real pela segunda vez neste verão, o clube já está sendo associado a vários nomes de destaque para resolver essas questões. Rodri, do Manchester City, surgiu como principal alvo, com relatos sugerindo que o espanhol poderia estar aberto a uma transferência para o Bernabéu após a saída de Pep Guardiola do Etihad Stadium.
Embora Enzo Fernández continue sendo um alvo dos sonhos, seu preço exorbitante no Chelsea dificulta a negociação. Outro nome no topo da lista é Morten Hjulmand, do Sporting CP. O jogador da seleção dinamarquesa é, segundo relatos, um dos favoritos de Mourinho e poderia oferecer uma solução mais econômica para o desequilíbrio tático destacado por Capello.
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Um verão de grandes mudanças
O final da temporada foi marcado por despedidas emocionantes dos veteranos Dani Carvajal e David Alaba, sinalizando o fim de uma era de ouro para muitos madridistas. Enquanto isso, a saída de Álvaro Arbeloa do cargo de técnico abriu caminho para uma nova era sob o comando de Mourinho, que terá a missão de levar o clube de volta ao topo do futebol europeu.
Novos contratados como Trent Alexander-Arnold já estão de olho no futuro após uma difícil temporada de estreia. Apesar de ter sido excluído da seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, o lateral-direito continua otimista, afirmando neste fim de semana: “Vou descansar bem e trabalhar durante o verão. Prometo que traremos troféus de volta para este clube incrível na próxima temporada!”