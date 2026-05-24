O Real Madrid passou por uma temporada 2025-26 frustrante, terminando o campeonato sem nenhum título importante e ficando atrás do rival Barcelona na La Liga. A vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Club na última rodada pouco contribuiu para mascarar os problemas subjacentes ao elenco, levando o ex-técnico Capello a se manifestar sobre onde a equipe está deixando a desejar.

“Não foi uma temporada fácil para o Real Madrid. Precisamos entender o que o futuro nos reserva. O mais importante é entender onde estão os bons jogadores e onde a equipe está falhando, onde faltam jogadores. E então, tentar contratá-los. Não é fácil, você sabe”, afirmou Capello em um evento recente.