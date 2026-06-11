O Real Madrid finalmente confirma o retorno de José Mourinho com um contrato de três anos e revela a data oficial de sua posse

O Real Madrid confirmou a contratação de Mourinho para uma segunda passagem como técnico, após ratificar a saída de Álvaro Arbeloa. O técnico de 63 anos faz um retorno muito aguardado à capital espanhola 13 anos após sua saída inicial, assinando um contrato de três anos até 2029.

O experiente técnico volta ao clube espanhol após uma temporada no comando do Benfica, que havia confirmado na quarta-feira que o Real Madrid estava disposto a pagar a indenização de € 15 milhões para liberá-lo de seu contrato em Portugal.

O Real também revelou a data oficial de início de Mourinho, afirmando em comunicado: “A Diretoria do Real Madrid C. F., reunida hoje, quinta-feira, 11 de junho, e presidida por Florentino Pérez, concordou em nomear José Mourinho como técnico da equipe principal pelas próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029. José Mourinho se juntará ao Real Madrid em 13 de julho, dia em que terá início a pré-temporada.”







