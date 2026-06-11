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O Real Madrid finalmente confirma o retorno de José Mourinho com um contrato de três anos e revela a data oficial de sua posse
O Especial volta ao Bernabéu
O Real Madrid confirmou a contratação de Mourinho para uma segunda passagem como técnico, após ratificar a saída de Álvaro Arbeloa. O técnico de 63 anos faz um retorno muito aguardado à capital espanhola 13 anos após sua saída inicial, assinando um contrato de três anos até 2029.
O experiente técnico volta ao clube espanhol após uma temporada no comando do Benfica, que havia confirmado na quarta-feira que o Real Madrid estava disposto a pagar a indenização de € 15 milhões para liberá-lo de seu contrato em Portugal.
O Real também revelou a data oficial de início de Mourinho, afirmando em comunicado: “A Diretoria do Real Madrid C. F., reunida hoje, quinta-feira, 11 de junho, e presidida por Florentino Pérez, concordou em nomear José Mourinho como técnico da equipe principal pelas próximas três temporadas, até 30 de junho de 2029. José Mourinho se juntará ao Real Madrid em 13 de julho, dia em que terá início a pré-temporada.”
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Perez cumpre promessa de campanha
O presidente do Real Madrid, Pérez, havia feito do retorno de Mourinho — que deixou o clube em 2013 — uma de suas promessas de reeleição antes de sua vitória na votação dos sócios realizada no último fim de semana. A vitória do presidente abriu imediatamente caminho para a contratação de Mourinho, cumprindo um dos principais pilares de sua campanha para revitalizar o elenco.
Pérez também prometeu as contratações de Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, além de se comprometer a fazer uma oferta de € 150 milhões por um “Galáctico”. Para honrar essa promessa, o Real Madrid anunciou no início desta semana que havia oferecido € 150 milhões pelo atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, oferta que foi posteriormente rejeitada.
Tempos difíceis pela frente para o técnico português
Mourinho retorna a Madri com a missão de colocar o time de volta nos trilhos após duas temporadas consecutivas sem títulos, primeiro sob o comando de Carlo Ancelotti e, depois, de Xabi Alonso e Arbeloa. A pressão recairá sobre o “Special One” para que ele consiga resultados imediatos em um ambiente exigente, que se tornou impaciente com os fracassos recentes.
O técnico português esteve no comando do Real Madrid pela última vez entre 2010 e 2013, conquistando um título da LaLiga, uma Copa del Rey e uma Supercopa da Espanha. Ele também chegou a três semifinais da Liga dos Campeões durante essa passagem. Desde que deixou o Bernabéu, ele treinou Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma, Fenerbahçe e Benfica.
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O histórico recente de Mourinho sob escrutínio
Já se passaram quatro anos desde a última vez que Mourinho conquistou um troféu – a Liga Conferência com a Roma – e mais de uma década desde seu último título de campeão nacional, a Premier League com o Chelsea em 2015. Persistem as dúvidas sobre se sua abordagem tática defensiva ainda é capaz de dominar no mais alto nível do futebol moderno.
No Benfica, ele ficou invicto no campeonato português na última temporada, embora isso tenha resultado apenas em um terceiro lugar, atrás do Porto e do Sporting. O time de Mourinho no Benfica também foi eliminado pelo Real Madrid nas eliminatórias da fase de mata-mata da Liga dos Campeões.