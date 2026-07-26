Getty Images
Traduzido por
O Real Madrid fecha transferência sensacional de Yan Diomande; estrela do RB Leipzig já tem exames médicos agendados
O Real Madrid fecha um acordo de grande porte
De acordo com o renomado especialista em transferências Fabrizio Romano, o Real Madrid fechou um acordo com o RB Leipzig por um valor “bem superior” a 100 milhões de euros por Diomande. O gigante espanhol já havia tido uma oferta inicial de aproximadamente 100 milhões de euros rejeitada pelo clube alemão, que exigia uma quantia significativamente maior pelo jogador de 19 anos.
Romano confirmou o grande avanço em sua conta no X, afirmando: “ÚLTIMA HORA: YAN DIOMANDE PARA O REAL MADRID, VAMOS LÁ! Acordo fechado esta noite com o RB Leipzig por um valor superior a €100 milhões pelo ponta marfinense. Diomande viajará para Madri esta semana para realizar exames médicos e assinar contrato válido até junho de 2031.”
O Paris Saint-Germain desiste da disputa
Antes dessa virada, Diomande havia despertado grande interesse em toda a Europa, principalmente por parte do Paris Saint-Germain. No entanto, Romano também revelou que os campeões franceses retiraram formalmente seu interesse.
Apesar de já terem chegado a um acordo sobre os termos pessoais, o PSG decidiu que não violaria seus princípios de gestão financeira racional e equilíbrio do elenco para garantir a transferência. Com a desistência do time francês, o caminho ficou livre para o Real.
Ascensão rápida do rebaixamento a uma transferência sensacional
A ascensão de Diomande tem sido simplesmente espetacular, chamando também a atenção do Arsenal, do Manchester City e do Liverpool, que não estavam dispostos a ultrapassar a marca de 100 milhões de euros.
Durante a temporada 2024-25, o jovem disputou apenas seis partidas como titular pelo Leganés, que sofreu o rebaixamento da La Liga, conseguindo marcar dois gols. O RB Leipzig fez uma aposta calculada em 2025, pagando 20 milhões de euros para trazê-lo para a Bundesliga, onde ele rapidamente se tornou uma revelação. Na última temporada, ele disputou 46 partidas e marcou 15 gols em todas as competições pelo clube alemão.
- AFP
E agora, o que vai acontecer?
Diomande deve chegar a Madri nesta semana para realizar os exames médicos obrigatórios e assinar oficialmente seu contrato, válido até junho de 2031. Assim que as formalidades forem concluídas, o talentoso atacante se juntará aos seus novos companheiros de equipe para os preparativos da pré-temporada sob o comando de José Mourinho. Com a incerteza em torno do futuro de Vinícius Júnior, Diomande pode vir a desempenhar imediatamente um papel crucial para o clube na próxima temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.