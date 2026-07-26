O Real Madrid fecha transferência sensacional de Yan Diomande; estrela do RB Leipzig já tem exames médicos agendados

De acordo com o renomado especialista em transferências Fabrizio Romano, o Real Madrid fechou um acordo com o RB Leipzig por um valor “bem superior” a 100 milhões de euros por Diomande. O gigante espanhol já havia tido uma oferta inicial de aproximadamente 100 milhões de euros rejeitada pelo clube alemão, que exigia uma quantia significativamente maior pelo jogador de 19 anos.

Romano confirmou o grande avanço em sua conta no X, afirmando: “ÚLTIMA HORA: YAN DIOMANDE PARA O REAL MADRID, VAMOS LÁ! Acordo fechado esta noite com o RB Leipzig por um valor superior a €100 milhões pelo ponta marfinense. Diomande viajará para Madri esta semana para realizar exames médicos e assinar contrato válido até junho de 2031.”







