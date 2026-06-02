O Real Madrid faz uma proposta por Denzel Dumfries enquanto a Inter inicia negociações para contratar um substituto

O Real Madrid segue em frente com seus planos de reforçar o elenco, apesar do contexto das eleições presidenciais no Santiago Bernabéu. O clube identificou as posições de lateral como uma área prioritária, após uma temporada irregular nas laterais da defesa.

A saída de Dani Carvajal neste verão deixou o Los Blancos com apenas Trent Alexander-Arnold na lateral direita, forçando-os a buscar um sucessor para o zagueiro espanhol. Dumfries surgiu como principal candidato, já que Gianluca Di Marzio indica que o Real Madrid já fez uma abordagem inicial para avaliar a possibilidade de fechar um acordo pelo lateral-ala da Inter neste verão.