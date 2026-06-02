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O Real Madrid faz uma proposta por Denzel Dumfries enquanto a Inter inicia negociações para contratar um substituto
O Real Madrid recorre à Série A em busca de reforços defensivos
O Real Madrid segue em frente com seus planos de reforçar o elenco, apesar do contexto das eleições presidenciais no Santiago Bernabéu. O clube identificou as posições de lateral como uma área prioritária, após uma temporada irregular nas laterais da defesa.
A saída de Dani Carvajal neste verão deixou o Los Blancos com apenas Trent Alexander-Arnold na lateral direita, forçando-os a buscar um sucessor para o zagueiro espanhol. Dumfries surgiu como principal candidato, já que Gianluca Di Marzio indica que o Real Madrid já fez uma abordagem inicial para avaliar a possibilidade de fechar um acordo pelo lateral-ala da Inter neste verão.
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O Real Madrid estuda a contratação de Dumfries
O jogador de 30 anos tem sido uma peça fundamental para o Inter, mas os campeões da Série A podem ser obrigados a considerar uma venda caso chegue uma oferta substancial do Santiago Bernabéu. O Real Madrid estaria buscando reforçar o poder ofensivo pelas laterais, e Dumfries se encaixa no perfil que a equipe procura.
O Inter já começou a se preparar para essa possibilidade. O clube identificou o zagueiro Palestra, da Atalanta, como seu substituto preferido e agiu rapidamente para iniciar negociações pelo jovem promissor, após sua impressionante passagem por empréstimo pelo Cagliari.
A cláusula de rescisão poderia acelerar a transferência
Um fator-chave na negociação é a cláusula de rescisão de Dumfries, avaliada em cerca de 25 milhões de euros. Esse valor é considerado acessível para o Real Madrid e poderia permitir que o clube evitasse longas negociações com a Inter.
A cláusula também torna Dumfries uma opção mais direta do que alternativas como Pedro Porro e Ivan Fresneda. O interesse do Real Madrid parece estar indo além do simples acompanhamento e caminhando para ações concretas.
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O Inter se prepara para a vida após Dumfries
O próximo passo será saber se o Real Madrid decidirá ativar a cláusula de rescisão de Dumfries e formalizar sua tentativa de contratação. A situação contratual oferece ao gigante espanhol um caminho claro para concluir a negociação, caso opte por seguir em frente.
O Inter, por sua vez, já está trabalhando em planos alternativos. Relatos afirmam que o clube ofereceu € 40 milhões mais € 5 milhões em bônus pelo jogador, embora a Atalanta esteja buscando uma quantia mais próxima de € 50 milhões. O interesse pelo jovem zagueiro sugere que os preparativos para uma possível saída de Dumfries já estão em andamento.