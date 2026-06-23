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O Real Madrid faz uma consulta sobre Piero Hincapie, do Arsenal, enquanto a onda de contratações de José Mourinho neste verão continua
Mourinho tem como alvo um zagueiro versátil
Os grandes clubes da Liga estão buscando ativamente reforços defensivos, apesar de já terem garantido a contratação de Ibrahima Konaté em uma transferência sem custos. De acordo com a ESPN, Mourinho deseja especificamente um jogador com perfil tático capaz de atuar com facilidade tanto na zaga quanto na lateral. No entanto, as negociações para fechar um acordo com Hincapie, jogador da seleção equatoriana de 24 anos, continuam complicadas. O sul-americano só se transferiu do Bayer Leverkusen para o norte de Londres no verão passado, em um acordo inicial de empréstimo que incluía uma cláusula de compra obrigatória.
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As saídas determinam as futuras chegadas
Os novos campeões da Premier League valorizam muito Hincapie, depois que ele desempenhou um papel fundamental na conquista do título pela equipe de Mikel Arteta e na classificação para a final da Liga dos Campeões.
A ESPN acrescenta que quaisquer novas contratações para a defesa ou o meio-campo no Bernabéu dependerão fortemente da venda de jogadores. Com cinco opções para a zaga já no elenco principal após a saída de David Alaba, os dirigentes do clube estão atualmente avaliando ofertas por Raúl Asencio para liberar espaço.
Alvos defensivos alternativos monitorados
O Real elaborou uma lista abrangente de alternativas caso não seja possível chegar a um acordo financeiro com os Gunners pela contratação de Hincapie. Ruben Dias, do Manchester City, continua sendo uma opção extremamente atraente para a comissão técnica, embora seu altíssimo valor de mercado possa se revelar totalmente proibitivo. Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, também é admirado, mas o interesse pela estrela alemã do Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, esfriou significativamente após uma lesão grave sofrida durante uma partida da Copa do Mundo contra a Costa do Marfim.
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A definição do elenco antecede as contratações
A diretoria do Real Madrid precisa se concentrar em reduzir o elenco inflado da equipe principal antes de finalizar sua próxima contratação multimilionária em libras esterlinas. Tendo já fechado acordos lucrativos com Marc Cucurella, Bernardo Silva e Denzel Dumfries, as normas financeiras determinam que os jogadores que atualmente não têm espaço no time titular devem ser dispensados imediatamente. Enquanto isso, Hincapie permanecerá totalmente focado em suas obrigações com a seleção equatoriana na Copa do Mundo em andamento, antes de decidir seu futuro no clube, à medida que se aproxima a pré-temporada.