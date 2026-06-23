O Real Madrid faz uma consulta sobre Piero Hincapie, do Arsenal, enquanto a onda de contratações de José Mourinho neste verão continua

Os novos campeões da Premier League valorizam muito Hincapie, depois que ele desempenhou um papel fundamental na conquista do título pela equipe de Mikel Arteta e na classificação para a final da Liga dos Campeões.

A ESPN acrescenta que quaisquer novas contratações para a defesa ou o meio-campo no Bernabéu dependerão fortemente da venda de jogadores. Com cinco opções para a zaga já no elenco principal após a saída de David Alaba, os dirigentes do clube estão atualmente avaliando ofertas por Raúl Asencio para liberar espaço.