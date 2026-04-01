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O Real Madrid exige uma taxa de transferência de € 15 milhões, enquanto o meio-campista pressiona por uma transferência no verão para um rival da La Liga
Excesso de reservas na sala de máquinas de Madrid
A disputa por vagas no meio-campo do Real Madrid atingiu um nível sem precedentes, deixando Ceballos em uma situação delicada. Com Aurélien Tchouameni e Federico Valverde consolidados como titulares indiscutíveis, e Jude Bellingham atuando como peça-chave na criação de jogadas, os minutos restantes estão sendo divididos entre uma lista cada vez maior de talentos de ponta. O surgimento do jovem astro Thiago e a presença constante de Arda Güler e Eduardo Camavinga empurraram Ceballos ainda mais para baixo na hierarquia.
A situação deve ficar ainda mais congestionada na próxima temporada com o possível retorno de Nico Paz. Esse “excesso de jogadores” no meio-campo significa que Ceballos, que se aproxima dos dois últimos anos de seu contrato, que expira em 2027, deve agora decidir se fica para lutar ou busca um recomeço profissional em outro lugar. Para todas as partes envolvidas, a próxima janela de transferências de verão parece ser o momento mais lógico para facilitar uma saída definitiva.
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Os obstáculos financeiros de um retorno ao Betis
Ceballos nunca escondeu seu desejo de voltar ao Real Betis, clube onde ganhou notoriedade entre 2014 e 2017, antes de se transferir para o Bernabéu por aproximadamente € 18 milhões. Após um período de dois anos emprestado ao Arsenal, ele acabou retornando a Madri, mas seu futuro parece cada vez mais incerto. A negociação continua complexa devido às exigências financeiras estabelecidas pela diretoria do Santiago Bernabéu; o Real Madrid está exigindo uma taxa de transferência de € 15 milhões, valor que tem se mostrado um obstáculo para os interessados. Além disso, o salário bruto do jogador, de aproximadamente € 9 milhões por ano, acrescenta mais uma dificuldade para um clube com a estrutura salarial do Betis.
Uma época de oportunidades cada vez mais escassas
Estatisticamente, a atual temporada tem sido para esquecer para o jogador natural de Utrera. Ceballos jogou apenas 25% do total de minutos disponíveis quando estava em condições físicas, somando apenas 810 minutos em 36 partidas. Sua influência diminuiu significativamente desde que Álvaro Arbeloa assumiu o comando, com o meio-campista participando de apenas 16% dos minutos possíveis sob a atual comissão técnica, segundo o AS. Sua última partida como titular na La Liga remonta a novembro, destacando sua transição para um papel estritamente secundário.
A falta de continuidade foi ainda mais agravada por uma lesão no músculo sóleo sofrida em fevereiro, durante uma breve participação contra o Osasuna. Embora tenha agora retornado aos treinos coletivos e esteja próximo de um retorno às competições, ele chega à reta final da temporada sem ritmo e enfrentando uma concorrência imensa. Mesmo durante partidas em que veteranos importantes como Bellingham foram poupados, Ceballos frequentemente se viu atrás de jogadores formados na base, como Manuel Ángel, na rotação de substituições.
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A decisão final está prestes a ser tomada em Madri
À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, a relação entre Ceballos e o Real Madrid parece estar chegando ao seu fim natural. Com o Real Madrid agora disposto a ouvir propostas pelo meio-campista — que completa 30 anos este ano —, recuperar uma vaga no time titular tornou-se uma “missão impossível”, tornando uma saída no verão a solução mais lógica para ambas as partes, já que seu contrato se aproxima do fim.