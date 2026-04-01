O Real Madrid exige uma taxa de transferência de € 15 milhões, enquanto o meio-campista pressiona por uma transferência no verão para um rival da La Liga

A disputa por vagas no meio-campo do Real Madrid atingiu um nível sem precedentes, deixando Ceballos em uma situação delicada. Com Aurélien Tchouameni e Federico Valverde consolidados como titulares indiscutíveis, e Jude Bellingham atuando como peça-chave na criação de jogadas, os minutos restantes estão sendo divididos entre uma lista cada vez maior de talentos de ponta. O surgimento do jovem astro Thiago e a presença constante de Arda Güler e Eduardo Camavinga empurraram Ceballos ainda mais para baixo na hierarquia.

A situação deve ficar ainda mais congestionada na próxima temporada com o possível retorno de Nico Paz. Esse “excesso de jogadores” no meio-campo significa que Ceballos, que se aproxima dos dois últimos anos de seu contrato, que expira em 2027, deve agora decidir se fica para lutar ou busca um recomeço profissional em outro lugar. Para todas as partes envolvidas, a próxima janela de transferências de verão parece ser o momento mais lógico para facilitar uma saída definitiva.