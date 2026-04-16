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Arda GülerIMAGO / NurPhoto
Christian Guinin

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O Real Madrid está dando vergonha alheia! Por que só o Bayern de Munique deveria se sentir prejudicado

Liga dos Campeões
Opinion
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
A. Arbeloa
A. Guler
E. Camavinga
Vinicius Junior
K. Mbappe

A derrota para o FC Bayern revela mais uma vez a face feia do Real Madrid. Como uma criança mimada, os merengues reclamam e choram de tudo e de todos. A narrativa de terem sido “roubados” em Munique reforça mais uma vez que o Real é, de fato, o time mais antipático do futebol mundial. No entanto, foi o time recordista de títulos que deveria ter se sentido prejudicado durante grande parte da partida.

Foi a última jogada da partida, que destruiu todas as esperanças do Real Madrid de uma reviravolta no clássico da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. Enquanto Michael Olise, após um de seus chutes artísticos inimitáveis no último minuto da prorrogação, driblava em direção à bandeira de escanteio e, no caminho, era recebido por uma onda de êxtase bávaro pela classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, do lado dos Blancos havia, no entanto, pouco tempo e espaço para a resignação diante da derrota por 3 a 4 (3 a 2) na Allianz Arena de Munique.

Nenhum momento de pausa, nenhum momento de tristeza ou desânimo e, acima de tudo: nenhum momento de respeito pelo desempenho esportivo do adversário. Em vez disso, grande parte do elenco de estrelas do Real Madrid, incluindo o técnico Álvaro Arbeloa, rapidamente identificou, após o apito final, o único culpado pela derrota contra o campeão alemão: o árbitro Slavko Vincic.

  • Mal o apito soou, várias estrelas do Real Madrid, como o artilheiro Arda Güler, o capitão Federico Valverde e Vinicius Júnior, correram em direção ao árbitro esloveno e o cercaram enquanto ele se dirigia para o vestiário. O que exatamente foi dito é, naturalmente, objeto de pura especulação, mas é provável que as palavras escolhidas tenham sido tudo menos cordiais. Güler, em particular, não conseguia se controlar e precisou ser contido por seus companheiros de equipe para não chegar a agredir fisicamente o árbitro. O árbitro Vincic inicialmente lhe mostrou o cartão amarelo; como ele não se acalmava, Vincic lhe mostrou o cartão vermelho.

    Mais uma vez, o Real Madrid e seus representantes mostraram-se, diante de uma derrota naturalmente dolorosa, como péssimos perdedores de forma impressionante — sim, quase vergonhosa. Foi um espetáculo que causou vergonha alheia.

    Depois que o árbitro conseguiu chegar ileso ao vestiário, apesar de alguns insultos, a tirada de raiva continuou diante dos microfones da imprensa. Arbeloa falou de uma decisão “totalmente inexplicável” e acusou Vincic de ter “destruído” o jogo. Jude Bellinhham se expressou de forma igualmente drástica: “Isso é uma piada. Não pode ser cartão amarelo. Duas faltas e dois cartões amarelos”, reclamou o ex-astro do BVB. E Danil Carvajal ainda gritou em campo na direção do esloveno: “A culpa é sua. A culpa é toda sua!”

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  • Real MadridGetty Images

    O árbitro Vincic valida dois gols polêmicos do Real Madrid

    É claro que dá para discutir longamente se o cartão amarelo-vermelho mostrado a Eduardo Camavinga, que, na visão do Real Madrid, foi o único motivo da derrota em Munique, foi justificado. Alguns podem argumentar com base em uma aplicação rigorosa, mas totalmente correta, do regulamento, o que seria de fato. Outros, por sua vez, apontam para a falta de tato de Vincic, que, com a expulsão, agiu de forma excessivamente severa e teve um impacto decisivo no jogo.

    No entanto, considerando o tempo total de jogo, a expulsão tardia do meio-campista francês pouco importa, já que o Real Madrid havia se beneficiado algumas vezes de decisões polêmicas do árbitro antes disso. Até a expulsão de Camavinga, pode-se dizer, portanto, que a única equipe prejudicada por decisões arbitrais controversas naquela noite não foram os madrilenos, que terminaram a partida furiosos, mas sim o Bayern.

    Assim, o gol de falta de Güler, que fez o 2 a 0, foi precedido por um contato, se é que houve algum, extremamente leve de Konrad Laimer em Brahim Diaz. A marcação da falta, por um lado, foi totalmente injustificada e, por outro, não se encaixava de forma alguma na linha de Vincic. A melhor prova disso: uma falta clara de Vinicius Júnior em Joshua Kimmich passou sem punição aos nove minutos, e mesmo após o empurrão do brasileiro contra o jogador do Bayern caído no chão, ele se limitou a palavras severas, em vez de mostrar a Vinicius o merecido terceiro cartão amarelo, que o teria deixado suspenso para uma semifinal ainda possível.

    Houve também polêmica no terceiro gol do Real Madrid, quando Josip Stanisic foi derrubado na entrada da área por uma falta claramente direcionada a Antonio Rüdiger e, por isso, ficou ausente na retaguarda durante o contra-ataque que se seguiu pelo seu lado. Vincic estava a poucos metros de distância e não interveio; após o gol, o VAR não pôde mais intervir, pois os muniquenses tiveram o controle da bola por duas vezes, mas a desperdiçaram devido a um controle atípico e negligente de Harry Kane.

    É claro que essas ações não receberam qualquer menção nas críticas, por vezes violentas, dos dirigentes do Real. Com o comportamento de uma criança mimada, o culpado tinha de ser procurado em qualquer lugar, menos em si mesmo. Assim, Camavinga poderia, naturalmente, ter sido repreendido com um cartão amarelo por sua jogada idiota e, além disso, repetida de perder tempo. Afinal, foi o próprio francês que, com seu roubo de bola totalmente desnecessário, acabou deixando os Reais em desvantagem numérica.

    Mas não é assim que as coisas funcionam em Madri: como um fio condutor, essa insuportável “batalha interna” já se estende, há anos, por todo o clube. Começando pelo boicote teimoso da Bola de Ouro de 2024, passando pelo comportamento injusto, por vezes lamentável e escandaloso de alguns protagonistas em campo, até chegar à eterna atribuição de culpa aos árbitros quando as decisões não caem bem.

  • Kylian MbappeGetty Images

    As estrelas do Real Madrid deveriam seguir o exemplo de Kylian Mbappé

    E, no fundo, nem sequer se trata do fato de que, após um jogo como esse, sejam feitas críticas ao desempenho de um árbitro. Inúmeros outros clubes provavelmente teriam ficado igualmente indignados com a decisão tomada por Vincic. O FC Barcelona, por exemplo, apenas cerca de 24 horas antes, após a eliminação nas quartas de final contra o Atlético de Madrid, não poupou esforços, na pessoa de Raphinha e Hansi Flick, para que todo mundo soubesse o quanto se sentiam injustiçados pelo árbitro. No entanto, é a maneira e, sobretudo, a frequência com que tais ações acabam ocorrendo que, no fim das contas, pesam claramente contra os Reais de Madri.

    E, no entanto, na noite de quarta-feira, na Allianz Arena, haveria tantos outros assuntos sobre os quais o Real poderia ter falado. Contra o que talvez seja atualmente o melhor time do futebol mundial, um Real enfraquecido e nada funcional nesta temporada apresentou um desempenho mais do que satisfatório. Ao longo das duas partidas, acabou ficando atrás do Bayern apenas em pequenos detalhes.

    Um exemplo de como lidar com reveses tão frustrantes pode ser visto, justamente, em Kylian Mbappé, por alguns dos jogadores e dirigentes do Real. Enquanto seus companheiros de equipe foram atrás de Vincic após o fim da partida, o campeão mundial francês manteve a calma, não se envolveu em discussões e até mesmo cumprimentou educadamente a equipe do Bayern em torno de Laimer e do técnico Vincent Kompany. Mas isso, infelizmente (mais uma vez), quase não recebeu atenção diante da confusa onda de indignação do Real.

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