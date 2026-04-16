É claro que dá para discutir longamente se o cartão amarelo-vermelho mostrado a Eduardo Camavinga, que, na visão do Real Madrid, foi o único motivo da derrota em Munique, foi justificado. Alguns podem argumentar com base em uma aplicação rigorosa, mas totalmente correta, do regulamento, o que seria de fato. Outros, por sua vez, apontam para a falta de tato de Vincic, que, com a expulsão, agiu de forma excessivamente severa e teve um impacto decisivo no jogo.

No entanto, considerando o tempo total de jogo, a expulsão tardia do meio-campista francês pouco importa, já que o Real Madrid havia se beneficiado algumas vezes de decisões polêmicas do árbitro antes disso. Até a expulsão de Camavinga, pode-se dizer, portanto, que a única equipe prejudicada por decisões arbitrais controversas naquela noite não foram os madrilenos, que terminaram a partida furiosos, mas sim o Bayern.

Assim, o gol de falta de Güler, que fez o 2 a 0, foi precedido por um contato, se é que houve algum, extremamente leve de Konrad Laimer em Brahim Diaz. A marcação da falta, por um lado, foi totalmente injustificada e, por outro, não se encaixava de forma alguma na linha de Vincic. A melhor prova disso: uma falta clara de Vinicius Júnior em Joshua Kimmich passou sem punição aos nove minutos, e mesmo após o empurrão do brasileiro contra o jogador do Bayern caído no chão, ele se limitou a palavras severas, em vez de mostrar a Vinicius o merecido terceiro cartão amarelo, que o teria deixado suspenso para uma semifinal ainda possível.

Houve também polêmica no terceiro gol do Real Madrid, quando Josip Stanisic foi derrubado na entrada da área por uma falta claramente direcionada a Antonio Rüdiger e, por isso, ficou ausente na retaguarda durante o contra-ataque que se seguiu pelo seu lado. Vincic estava a poucos metros de distância e não interveio; após o gol, o VAR não pôde mais intervir, pois os muniquenses tiveram o controle da bola por duas vezes, mas a desperdiçaram devido a um controle atípico e negligente de Harry Kane.

É claro que essas ações não receberam qualquer menção nas críticas, por vezes violentas, dos dirigentes do Real. Com o comportamento de uma criança mimada, o culpado tinha de ser procurado em qualquer lugar, menos em si mesmo. Assim, Camavinga poderia, naturalmente, ter sido repreendido com um cartão amarelo por sua jogada idiota e, além disso, repetida de perder tempo. Afinal, foi o próprio francês que, com seu roubo de bola totalmente desnecessário, acabou deixando os Reais em desvantagem numérica.

Mas não é assim que as coisas funcionam em Madri: como um fio condutor, essa insuportável “batalha interna” já se estende, há anos, por todo o clube. Começando pelo boicote teimoso da Bola de Ouro de 2024, passando pelo comportamento injusto, por vezes lamentável e escandaloso de alguns protagonistas em campo, até chegar à eterna atribuição de culpa aos árbitros quando as decisões não caem bem.