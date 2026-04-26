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Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty
Moataz Elgammal

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O Real Madrid está "ciente" de que José Mourinho deseja um retorno sensacional ao clube, enquanto é revelada a data de vencimento da cláusula de rescisão do Benfica

J. Mourinho
Real Madrid
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José Mourinho estaria de olho em um retorno espetacular ao Real Madrid. O técnico português acredita ter assuntos pendentes na Espanha e, com uma cláusula de rescisão única em seu contrato com o Benfica prestes a expirar, o Real Madrid tem uma janela de oportunidade limitada para garantir seus serviços enquanto avalia suas opções para o cargo de treinador.

  • Mourinho manifesta desejo de voltar

    De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, Mourinho está de olho em uma segunda passagem pelo Real Madrid. Embora o experiente técnico atualmente treine o Benfica, ele voltou a concentrar-se no Santiago Bernabéu, enquanto o Real Madrid avalia seus planos de longo prazo. Romano esclareceu a situação em relação às ambições do técnico, afirmando: “O Real Madrid já está ciente do desejo de José Mourinho de retornar. Ele deixou claro para as pessoas próximas a ele que gostaria de uma segunda chance no clube. O Real Madrid decidirá em breve quem será seu próximo técnico.”

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    O prazo para a cláusula de rescisão está se aproximando

    Embora o técnico tenha contrato em Lisboa, uma lacuna jurídica poderia facilitar uma saída rápida e sem custos. Segundo relatos, seu contrato inclui uma cláusula de rescisão específica que lhe permite sair sem pagar indenização caso a negociação seja concluída dentro de um prazo rigoroso. Essa cláusula essencial expira aproximadamente 10 dias após o Benfica disputar sua última partida da atual temporada, prevista para meados de maio.

  • Concurso para o cargo de gerente

    Apesar do seu entusiasmo, Mourinho não é o favorito indiscutível para assumir o comando da equipe. O Real Madrid está atualmente realizando uma avaliação abrangente do mercado, e vários candidatos de alto nível estariam, segundo relatos, em posições mais altas na lista de preferências do clube. Jurgen Klopp surgiu como a opção preferida da diretoria, enquanto Mauricio Pochettino continua sendo seriamente considerado, beneficiando-se em grande parte da admiração de longa data de Florentino Pérez. Consequentemente, Mourinho enfrenta forte concorrência para convencer os tomadores de decisão de que sua genialidade tática e sua experiência anterior em lidar com a imensa pressão da capital espanhola fazem dele o candidato ideal para o cargo.

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    O que o futuro reserva para Madri

    Olhando para o futuro, a bola está claramente no campo do Real Madrid, que se prepara para tomar uma decisão definitiva. Mesmo que o clube perca a janela de transferências sem custos de meados de maio, contratar Mourinho posteriormente continua sendo uma aposta econômica de baixo risco. Por enquanto, porém, Álvaro Arbeloa continua no comando da equipe principal e estará de volta à beira do campo quando o Real enfrentar o Espanyol em sua próxima partida da La Liga.

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