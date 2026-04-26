O Real Madrid está "ciente" de que José Mourinho deseja um retorno sensacional ao clube, enquanto é revelada a data de vencimento da cláusula de rescisão do Benfica

Apesar do seu entusiasmo, Mourinho não é o favorito indiscutível para assumir o comando da equipe. O Real Madrid está atualmente realizando uma avaliação abrangente do mercado, e vários candidatos de alto nível estariam, segundo relatos, em posições mais altas na lista de preferências do clube. Jurgen Klopp surgiu como a opção preferida da diretoria, enquanto Mauricio Pochettino continua sendo seriamente considerado, beneficiando-se em grande parte da admiração de longa data de Florentino Pérez. Consequentemente, Mourinho enfrenta forte concorrência para convencer os tomadores de decisão de que sua genialidade tática e sua experiência anterior em lidar com a imensa pressão da capital espanhola fazem dele o candidato ideal para o cargo.