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Adhe Makayasa

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O Real Madrid entra em contato com o Manchester City para NEGAR que tenha abordado Rodri, enquanto notícias sobre um acordo de transferência deixam o gigante espanhol furioso

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O Real Madrid teria entrado em contato com o Manchester City para negar ter feito qualquer proposta por Rodri, após notícias sensacionalistas sobre um acordo prévio de transferência. O gigante espanhol está furioso com as alegações de que um acordo teria sido fechado para a contratação do vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo, insistindo que o estilo do jogador não se encaixa no atual esquema tático de José Mourinho.

  • O Real Madrid nega ter chegado a um acordo

    O Real entrou em contato diretamente com dirigentes do City para desmentir as alegações de que haveria um acordo fechado para a contratação de Rodri, segundo o jornal espanhol AS. Autoridades do clube madridista estariam furiosas com as notícias que sugerem que os termos pessoais já teriam sido acertados com o jogador da seleção espanhola. Dirigentes do Valdebebas insistem que as especulações que ligam o vencedor da Bola de Ouro de 2024 a uma transferência para o Santiago Bernabéu são totalmente infundadas e distantes da realidade.


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    Modelo tático dificulta a perseguição

    A postura do clube espanhol decorre de um claro desajuste entre o estilo de Rodri e a visão tática de Mourinho. De acordo com o AS, Mourinho está implantando uma abordagem mais direta, que se afasta do futebol baseado na posse de bola e nos passes curtos, no qual o meio-campista espanhol se destaca. Além disso, as repetidas especulações que ligavam o jogador ao Bernabéu, sem que houvesse qualquer contato efetivo, deixaram a diretoria frustrada, o que acabou levando-a a entrar em contato com o City para esclarecer a situação.

  • A prefeitura analisa as opções de mercado

    Embora alguns membros da diretoria do Bernabéu admirem Rodri após sua campanha dominante na Copa do Mundo com a Espanha, essas vozes continuam sendo minoria. Por outro lado, o jornal AS informa que Rodri deseja voltar à La Liga para se juntar ao Real Madrid, embora tenha mantido o máximo respeito pelo City em declarações públicas. No entanto, com o meio-campista recusando uma renovação ao entrar no último ano de seu contrato, o City está disposto a ouvir ofertas na casa dos € 60 milhões (£ 51 milhões/$ 68,5 milhões).

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  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meio-campista enfrenta incertezas no futuro

    O futuro de Rodri é incerto, à medida que o City entra em uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, após a saída de Pep Guardiola. O meio-campista também deve perder o início da temporada 2026-27, após ter sido submetido a uma cirurgia nas costas. Como o City está empenhado em evitar perdê-lo de graça no próximo verão, quaisquer clubes interessados, incluindo o Real, terão que levar em conta sua recuperação física em sua estratégia de transferência.

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