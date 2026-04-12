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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O Real Madrid endurece sua posição e solicita o acesso às gravações do VAR relativas ao pênalti de Mbappé

Real Madrid
La Liga
Espanha

O Real Madrid está indignado com a não marcação de um pênalti claro a favor de Mbappé

O Real Madrid está profundamente insatisfeito com a atuação do árbitro Javier Alberola Rojas durante o confronto contra o Girona na La Liga, após ele ter ignorado um pênalti a favor do astro francês Kylian Mbappé, que sofreu uma cotovelada dentro da área.

Segundo o site espanhol “Defensa Central”, e de acordo com fontes próximas ao clube, a diretoria do Real Madrid considera que a jogada foi “um dos pênaltis mais claros da temporada”, e se prepara para apresentar um pedido oficial para obter as gravações de áudio do sistema de vídeo (VAR), supervisionado pelo árbitro Trujillo Suárez, para saber como a situação foi avaliada na sala de controle.

  • Pano de fundo repetido

    Esta não é a primeira vez que o Real Madrid toma uma medida desse tipo, já que havia apresentado um pedido semelhante em fevereiro do ano passado, após a famosa jogada em que Carlos Romero entrou em contato com Mbappé durante a partida contra o Espanyol — um incidente que, na época, gerou grande polêmica e levou o Real Madrid a apresentar uma reclamação oficial à Comissão Técnica de Árbitros.

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  • Mbappe Real Madrid GironaGetty Images

    Uma imagem que comoveu o mundo

    A última jogada em que Mbappé sofreu a falta foi amplamente divulgada pela mídia e pelas redes sociais, em meio a um consenso de que a decisão da arbitragem foi surpreendente, especialmente porque o jogador francês terminou a partida com o rosto sangrando.

    Além disso, a ausência da repetição da jogada na transmissão televisiva oficial da partida causou espanto à diretoria do Real Madrid, que considerou que essa omissão “não condiz com uma competição que se supõe ser uma das mais profissionais do mundo”.

  • Posição da administração

    Fontes próximas ao presidente do clube, Florentino Pérez, confirmaram que o recente incidente reforçou a sensação crescente dentro do clube de que há falhas na gestão da arbitragem espanhola, diante do que a imprensa madrilenha descreveu como “erros repetidos contra o Real Madrid”.

    A diretoria considera que o ocorrido levanta dúvidas sobre a imparcialidade da competição supervisionada por Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, especialmente diante da delicadeza desta fase decisiva da temporada.

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    Autocrítica dentro do clube

    Apesar da indignação com a arbitragem, os dirigentes do Real Madrid estão cientes de que a crise não se limita apenas às decisões dos árbitros. A equipe enfrenta uma temporada difícil no campeonato nacional, estando nove pontos atrás do Barcelona a sete rodadas do fim, o que torna a defesa do título da Liga praticamente impossível.

    O clube reconhece a necessidade de rever o desempenho técnico e mental da equipe, concentrando esforços na Liga dos Campeões, que representa a última esperança de salvar a temporada.

  • Crescente indignação popular

    A torcida madridista, por sua vez, expressou seu descontentamento com a queda no desempenho, considerando que o time está revivendo o cenário das últimas temporadas, em que se depende da competição europeia para compensar os fracassos no campeonato nacional.

    O fracasso do Real Madrid em conquistar o título da liga por duas temporadas consecutivas desde 2008 é um indicador negativo que preocupa seus torcedores, que exigem reformas radicais dentro do time ao final da temporada atual.

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