O Real Madrid endurece sua posição e solicita o acesso às gravações do VAR relativas ao pênalti de Mbappé

O Real Madrid está profundamente insatisfeito com a atuação do árbitro Javier Alberola Rojas durante o confronto contra o Girona na La Liga, após ele ter ignorado um pênalti a favor do astro francês Kylian Mbappé, que sofreu uma cotovelada dentro da área.

Segundo o site espanhol “Defensa Central”, e de acordo com fontes próximas ao clube, a diretoria do Real Madrid considera que a jogada foi “um dos pênaltis mais claros da temporada”, e se prepara para apresentar um pedido oficial para obter as gravações de áudio do sistema de vídeo (VAR), supervisionado pelo árbitro Trujillo Suárez, para saber como a situação foi avaliada na sala de controle.