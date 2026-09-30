Cucurella teve papel fundamental na vitória da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia, com uma atuação de destaque que refletiu sua excelente campanha na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo pareceu completamente revigorado com a camisa da seleção, atuando com uma confiança que tem estado visivelmente ausente em suas recentes partidas no cenário doméstico.

Essa atuação dominante em compromisso internacional contrasta fortemente com sua situação atual na capital espanhola. Depois de se transferir do Chelsea para o Real Madrid em uma bombástica transferência de verão, o defensor carregava enormes expectativas para a nova temporada. Seu início de campanha no Bernabéu foi razoável, mas rachaduras preocupantes surgiram recentemente.

Os jogos domésticos recentes destacaram grandes vulnerabilidades defensivas. Cucurella viveu uma noite particularmente difícil no dérbi de Madri, em que o Atlético de Madrid explorou seu lado do campo de forma implacável durante a maior parte da partida.



