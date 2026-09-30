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O Real Madrid é o problema? Luis de la Fuente mira o clube merengue com afirmação de que Marc Cucurella é "superior" após vitória da Espanha
Cucurella brilha em compromisso com a seleção nacional
Cucurella teve papel fundamental na vitória da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia, com uma atuação de destaque que refletiu sua excelente campanha na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo pareceu completamente revigorado com a camisa da seleção, atuando com uma confiança que tem estado visivelmente ausente em suas recentes partidas no cenário doméstico.
Essa atuação dominante em compromisso internacional contrasta fortemente com sua situação atual na capital espanhola. Depois de se transferir do Chelsea para o Real Madrid em uma bombástica transferência de verão, o defensor carregava enormes expectativas para a nova temporada. Seu início de campanha no Bernabéu foi razoável, mas rachaduras preocupantes surgiram recentemente.
Os jogos domésticos recentes destacaram grandes vulnerabilidades defensivas. Cucurella viveu uma noite particularmente difícil no dérbi de Madri, em que o Atlético de Madrid explorou seu lado do campo de forma implacável durante a maior parte da partida.
- AFP
De la Fuente elogia defensor "sensacional"
Após a vitória dominante sobre a Croácia, o técnico da Espanha, De la Fuente, foi rápido em destacar o enorme impacto de seu lateral. Falando após o apito final, o treinador não economizou em sua avaliação do jogador do Madrid, fazendo muitos elogios enquanto aparentemente questionava o ambiente de seu clube.
"Ele é sensacional", afirmou De la Fuente, antes de sugerir que a estrutura da seleção desbloqueia um nível diferente de habilidade em certos indivíduos. "Conosco, acontece algo que vemos com muitos jogadores."
O técnico da Espanha contrastou de forma enfática essa forma pela seleção com as dificuldades no cenário doméstico, apontando uma clara diferença de desempenho. "Quando eles se juntam à seleção, se transformam. Alguns às vezes mostram um nível muito superior ao que mostram em seu clube", acrescentou. "Talvez porque se sintam muito confortáveis aqui, porque nosso estilo combina perfeitamente com eles."
Pressão crescente no Bernabéu
Cucurella chegou a Madri carregando um enorme preço e a reputação de um dos melhores laterais-esquerdos do mundo. Embora o sistema de De la Fuente claramente potencialize seus pontos fortes, adaptar-se ao esquema tático do Real Madrid tem se mostrado incrivelmente difícil.
O defensor muitas vezes pareceu sobrecarregado em confrontos de clube de alto risco, sem a solidez defensiva esperada no mais alto nível. Suas atuações pouco convincentes rapidamente transformaram uma transferência dos sonhos em um teste exigente.
A concorrência interna também está intensificando o escrutínio. O Real Madrid gastou alto com Alvaro Carreras apenas um ano antes da chegada de Cucurella. Com Carreras apresentando atuações confiáveis e sólidas em seus minutos limitados, a briga pela vaga de lateral-esquerdo titular está esquentando.
- Pressinphoto
Disputa por uma vaga entre os titulares
Cucurella enfrenta um período crucial para salvar sua temporada doméstica. O defensor espanhol precisa encontrar uma forma de reproduzir sua atuação impecável pela seleção com a camisa branca para reconquistar a confiança da torcida do Bernabéu.
Com Carreras esperando nos bastidores e aproveitando suas oportunidades, a contratação de verão não pode se dar ao luxo de ter outro colapso defensivo. A pressão está totalmente sobre Cucurella para elevar seu nível e justificar sua enorme taxa de transferência antes que ele perca de vez seu lugar no time titular de Jose Mourinho.
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