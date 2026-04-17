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Adhe Makayasa

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O Real Madrid é criticado por reação "idiota" ao cartão vermelho de Eduardo Camavinga contra o Bayern de Munique, enquanto ex-jogador lança ataque contundente

Real Madrid
E. Camavinga
W. Sneijder
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
La Liga

Wesley Sneijder lançou um ataque contundente aos jogadores do Real Madrid após a eliminação dramática da equipe da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. O ex-meio-campista do Bernabéu criticou a decisão do time de culpar o árbitro em vez de responsabilizar Eduardo Camavinga por sua expulsão “estúpida” durante a segunda partida das quartas de final.

  • Caos na Baviera

    O Real Madrid sofreu uma dramática eliminação europeia depois que Camavinga recebeu o segundo cartão amarelo por perder tempo nos minutos finais da partida contra o Bayern. O meio-campista francês estava em campo há apenas 25 minutos quando sua expulsão deixou o time, 15 vezes campeão, vulnerável aos gols de última hora de Luis Díaz e Michael Olise. Após a derrota por 6 a 4 no placar agregado, os jogadores e a comissão técnica do Real Madrid cercaram o árbitro Slavko Vincic para protestar contra a decisão.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Sneijder critica a falta de disciplina

    O ex-jogador da seleção holandesa expressou sua incredulidade diante da falta de profissionalismo demonstrada pelo meio-campista francês em uma partida de tanta importância. Ele insistiu que a responsabilidade pela eliminação recai sobre as decisões do jogador, e não sobre a arbitragem.

    Questionando a escolha da equipe de confrontar o árbitro após o apito final, Sneijder disse à Ziggo Sport: “Isso não deveria acontecer neste nível. É uma estupidez. Todos esperávamos a prorrogação; dava para sentir isso em ambas as equipes. É incompreensível que ele faça isso já tendo um cartão amarelo no bolso. Há algo que eu não entendo de jeito nenhum: que eles fiquem bravos com o árbitro quando o que deveriam fazer é ir para o vestiário e conversar com Camavinga, não com o árbitro.”

  • Declínio na Liga dos Campeões

    O clube com o maior número de títulos europeus foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões em duas temporadas consecutivas, o que marca uma queda surpreendente em seu desempenho continental. Notavelmente, o clube não conseguiu chegar às semifinais tantas vezes nas duas últimas temporadas quanto conseguiu nas 14 edições anteriores combinadas, entre 2010-11 e 2023-24. Esse período inesperado de desempenho abaixo do esperado deixou o Real Madrid em busca de respostas após uma década de sucesso sem precedentes.

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    O foco interno permanece

    A equipe de Álvaro Arbeloa precisa agora se recuperar da decepção europeia ao retornar à La Liga para enfrentar o Deportivo Alavés na próxima terça-feira. Atualmente a nove pontos do líder Barcelona, com sete partidas restantes, o time chegou a um ponto em que qualquer novo tropeço acabará com suas aspirações ao título. Os jogadores precisam reencontrar sua disciplina defensiva e resiliência mental após uma semana caótica que deixou as esperanças da temporada dependendo inteiramente de uma recuperação no campeonato nacional.

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