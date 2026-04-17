O Real Madrid é criticado por reação "idiota" ao cartão vermelho de Eduardo Camavinga contra o Bayern de Munique, enquanto ex-jogador lança ataque contundente

O ex-jogador da seleção holandesa expressou sua incredulidade diante da falta de profissionalismo demonstrada pelo meio-campista francês em uma partida de tanta importância. Ele insistiu que a responsabilidade pela eliminação recai sobre as decisões do jogador, e não sobre a arbitragem.

Questionando a escolha da equipe de confrontar o árbitro após o apito final, Sneijder disse à Ziggo Sport: “Isso não deveria acontecer neste nível. É uma estupidez. Todos esperávamos a prorrogação; dava para sentir isso em ambas as equipes. É incompreensível que ele faça isso já tendo um cartão amarelo no bolso. Há algo que eu não entendo de jeito nenhum: que eles fiquem bravos com o árbitro quando o que deveriam fazer é ir para o vestiário e conversar com Camavinga, não com o árbitro.”