O Real Madrid divulga comunicado após briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouameni no centro de treinamento, com a confirmação de uma lesão preocupante

A tensão entre os dois teria aumentado durante um treino em Valdebebas na quinta-feira. A situação foi desencadeada por um desentendimento que se arrastou desde o treino do dia anterior, sugerindo um atrito crescente entre as duas estrelas, segundo o The Athletic.

As consequências da briga foram graves o suficiente para exigir intervenção médica. Relatos indicam que, durante a confusão, Valverde sofreu uma queda que resultou em um ferimento na cabeça. O jogador da seleção uruguaia foi levado ao hospital para exames após bater com a cabeça em uma mesa. Embora ele já tenha voltado para casa, a gravidade do incidente deixou a diretoria profundamente preocupada com a disciplina do elenco.



