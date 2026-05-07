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O Real Madrid divulga comunicado após briga entre Federico Valverde e Aurélien Tchouameni no centro de treinamento, com a confirmação de uma lesão preocupante
Iniciada uma ação disciplinar interna
Em um comunicado breve, mas firme, o Real confirmou que decidiu instaurar processos disciplinares contra os dois jogadores. O comunicado oficial dizia: “O Real Madrid C. F. anuncia que, na sequência dos incidentes ocorridos esta manhã durante o treino da equipe principal, decidiu instaurar processos disciplinares contra os nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouameni. O clube informará sobre o desfecho de ambos os processos assim que os procedimentos internos correspondentes forem concluídos.”
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Confronto físico leva a uma ida ao hospital
A tensão entre os dois teria aumentado durante um treino em Valdebebas na quinta-feira. A situação foi desencadeada por um desentendimento que se arrastou desde o treino do dia anterior, sugerindo um atrito crescente entre as duas estrelas, segundo o The Athletic.
As consequências da briga foram graves o suficiente para exigir intervenção médica. Relatos indicam que, durante a confusão, Valverde sofreu uma queda que resultou em um ferimento na cabeça. O jogador da seleção uruguaia foi levado ao hospital para exames após bater com a cabeça em uma mesa. Embora ele já tenha voltado para casa, a gravidade do incidente deixou a diretoria profundamente preocupada com a disciplina do elenco.
Valverde sofre lesão cerebral traumática
O Real Madrid divulgou um comunicado separado com informações atualizadas sobre o estado de saúde de Valverde, que dizia: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticado um traumatismo cranioencefálico. Valverde encontra-se em casa, em boas condições, e precisará de repouso por 10 a 14 dias, conforme indicado pelos protocolos médicos para este diagnóstico.”
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Caos antes de um Clássico decisivo
O momento em que essa crise interna surgiu não poderia ser pior para os Blancos. O Real Madrid está se preparando para um confronto decisivo contra o Barcelona, em que o título do campeonato está em jogo. Se o Barcelona evitar a derrota no domingo, garantirá o título da La Liga, e essa divisão interna é a última coisa de que o técnico Álvaro Arbeloa precisa durante seus preparativos táticos.
Valverde definitivamente não poderá jogar no Camp Nou, pois continua em recuperação, enquanto ainda não se sabe se uma decisão final sobre uma possível suspensão para ele e Tchouameni será tomada antes da partida.