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O Real Madrid divulga atualização sobre a lesão de Kylian Mbappé, em meio a receios de que o craque possa perder o decisivo Clássico contra o Barcelona
Relatório médico oficial divulgado
O Real Madrid divulgou um comunicado oficial na manhã desta segunda-feira, após exames aprofundados realizados no centro de treinamento do clube. Os resultados confirmaram que o atacante sofre de uma lesão muscular.
O laudo médico informou: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Em observação.”
De acordo com o Marca, Mbappé perderá o próximo jogo do Real Madrid pelo campeonato contra o Espanyol, mas espera retornar para a partida contra o Barcelona em 10 de maio.
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Incerteza após a desistência do Betis
As preocupações surgiram pela primeira vez quando Mbappé pediu para ser substituído durante sua histórica 100ª partida pelo Real Madrid. Apesar do otimismo inicial após um exame de ultrassom, foram necessários exames adicionais para determinar se o francês estaria apto para o último mês da temporada nacional e para a próxima Copa do Mundo na América do Norte.
O técnico Álvaro Arbeloa não conseguiu dar muitas explicações logo após o apito final no Benito Villamarín. O ex-zagueiro admitiu aos repórteres: “Não faço ideia. Ele sentiu um desconforto. Vamos ver como ele evolui nos próximos dias.” O atacante teria ido direto para o vestiário para receber tratamento após ser substituído.
A corrida para o El Clásico
O foco principal da equipe médica agora recai sobre o dia 10 de maio, quando o Real Madrid se deslocará ao Spotify Camp Nou para um confronto decisivo contra o Barcelona, que poderá ser determinante na disputa pelo título. Embora o Real Madrid esteja atrás do gigante catalão por uma margem significativa na tabela, o prestígio desse confronto continua sendo fundamental para a diretoria do clube. Atualmente, há um intervalo de duas semanas para Mbappé se recuperar, o que traz um vislumbre de esperança de que ele possa liderar o ataque contra a equipe de Hansi Flick.
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Preocupações crescentes em relação à França
A notícia também está sendo acompanhada de perto na França, com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando. Mbappé é o ponto-chave do ataque de Didier Deschamps e, após uma temporada em que já marcou mais de 40 gols, sua condição física é vital para as esperanças dos Bleus de reconquistarem o troféu no cenário mundial.
Com outros membros do elenco, como Rodrygo, já enfrentando problemas de longa duração, os recursos ofensivos do Real Madrid estão sendo levados ao limite. O clube provavelmente usará a partida contra o Espanyol para rodar o elenco, mas todos os olhos permanecem voltados para o progresso da recuperação de Mbappé, à medida que a contagem regressiva para o Clássico começa.