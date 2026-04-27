O Real Madrid divulga atualização sobre a lesão de Kylian Mbappé, em meio a receios de que o craque possa perder o decisivo Clássico contra o Barcelona

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial na manhã desta segunda-feira, após exames aprofundados realizados no centro de treinamento do clube. Os resultados confirmaram que o atacante sofre de uma lesão muscular.

O laudo médico informou: “Após os exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Em observação.”

De acordo com o Marca, Mbappé perderá o próximo jogo do Real Madrid pelo campeonato contra o Espanyol, mas espera retornar para a partida contra o Barcelona em 10 de maio.